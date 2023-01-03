Раненый на Украине французский наемник пожаловался на равнодушие властей

Потерявший ногу французский наемник Броншэн на Украине пожаловался на безразличие властей

Участвующий в боях со стороны ВСУ и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался изданию TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.

Доброволец рассказал, что потерял левую ногу, подорвавшись на мине в лесу. При этом посольство Франции не выказало стремления помочь наемнику на месте, передает РИА «Новости».

При этом в сюжете указано, что Броншэну, как наемнику, грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тыс. евро, согласно французскому уголовному кодексу.

В данный момент он проходит лечение в больнице в Страсбурге.

Ранее французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске, где, предположительно, были размещены пункты временной дислокации подразделений «Иностранного легиона».