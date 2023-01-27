Путин определил шесть направлений работы правительства и ЦБ в 2023 году

Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС.

Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова.

Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.

Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.