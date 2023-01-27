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Турчак передал коптеры и тепловизоры подразделению ВДВ на Кременском направлении
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак передал коптеры и тепловизоры подразделению ВДВ на Кременском направлении
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак привез необходимое оборудование – автотранспорт, коптеры и тепловизоры – на самый сложный участок фронта на Кременском направлении.
Кременское направление сегодня – самый сложный участок фронта. ВСУ здесь постоянно пытаются прорвать оборону, отметил Турчак в своем Telegram-канале. В то же время он отметил, что российские десантники не только успешно отражают атаки, но и двигаются вперед, выбивая противника из хорошо эшелонированных опорных пунктов.
Андрей Турчак соощил, что вместе с товарищем, депутатом Госдумы Зурабом Макиевым они заехали в одно из подразделений ВДВ на этом направлении и передали военнослужащим «буханки», мавики и тепловизоры, чтобы успешно выполнять боевые задачи.
«Бойцам на передовой – низкий поклон... Слава ВДВ!» – заключил он.
Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар
Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой.
Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу.
Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО
Писатель и сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин направился в зону СВО, подписав контракт с Росгвардией, сообщила его пресс-секретарь Елизавета Кондакова.
Прилепин уже направился в зону проведения спецоперации на Украине для прохождения службы и выполнения боевых задач, заявила Кондакова ТАСС.
Она пояснила, что писатель начинал свою службу в составе ОМОН, потому он решил заключить контракт о военной службе с Росгвардией.
Кондакова отметила, что с самого начала операции Прилепин и его структуры включились в работу по оказанию помощи проведению СВО, он лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях.
В октябре депутат Госдумы от «Единой России» Бадма Башанкаев написал заявление о добровольной мобилизации в военкомате Калмыкии.
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В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара
Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен
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В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там.
«В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник.
Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он.
В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков».
«Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать.
Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками.
После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта.
В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными.
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Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два самолета Су-25 ВВС Украины
Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка в ДНР, еще один украинский самолет был сбит средствами ПВО под Угледаром, сообщили в Минобороны.
Кроме того, ВС России за сутки поразили 83 артподразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах. В районе Очакова Николаевской области уничтожена РЛС ЗРК С-300, говорится в Telegram-канале военного ведомства.
В ряде населенных пунктов уничтожены восемь украинских беспилотников. Также перехвачены семь реактивных снарядов РСЗО «Ольха», «Ураган» и HIMARS в районах пунктов Кременная ЛНР, Куйбышево, Валерьяновка ДНР, Новоуспеновка Запорожской области и Чаплинка Херсонской области. В Херсонской области сбита американская противорадиолокационная ракета HARM.
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 379 самолетов, 204 вертолета, 2956 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7634 танка и другие боевые бронемашины, 990 машин РСЗО, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 8180 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях.
Депутат: Мы не позволим немецким танкам добиться реванша на полях Украины
Депутат Красов заявил, что немцы забыли историю своего поражения в Великой Отечественной войне
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«У россиян не такая короткая память, как у европейцев. Мы помним о крестах на немецких танках в годы Великой Отечественной войны. И вновь танки с крестами будут гореть на полях Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Красов. На этой неделе Германия одобрила поставку Киеву своих основных тяжелых танков Leopard 2.
«В 40-х годах прошлого столетия немецкие танки со свастикой попытались проехать по территории нашей великой страны, которая называлась Советским Союзом. Но все закончилось тем, что над рейхстагом было поднято Знамя Победы, а на улицах Берлина появились постаменты с советскими танками Т-34. Мы хорошо помним о героическом подвиге наших отцов и дедов. Я не хочу никого пугать, но если немцы будут и дальше недальновидны, то история может повториться», – считает первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
По его словам, поставка танков Leopard 2 Германией и другими европейскими странами, «у которых тоже все очень плохо с исторической памятью», приводит мир к новому витку противостояния. Против войны с СССР Гитлер «собрал под свои знамена практически всю Европу, которая поставляла солдат, вооружения, технику, горючее, продовольствие».
«С одной стороны, немцы говорят, что вкладывают большие усилия в обеспечение мира на европейском континенте, но мы видим, что кроме немцев танки хотят поставить Великобритания и США. В полыхающий на Украине костер они хотят подлить бензин, чтобы вспыхнуло с еще большей силой. Наверное, немцы жаждут добиться реванша и стереть из своей истории позорные страницы, но мы не позволим им сделать этого. Мы помним, что бойцами и командирами Красной Армии была одержана победа в Великой Отечественной войне», – считает собеседник.
Он напомнил, что последние годы Запад «всячески лелеял и готовил к боевым действиям против России» режим киевской хунты, пришедшей к власти путем госпереворота. «Мы помним признание
лидеров Германии и Франции, как они саботировали минские соглашения и таким образом давали возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией. Мы также помним, как они закрывали глаза на геноцид русскоязычного населения на территории Донбасса, а сейчас – на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам», – подчеркнул депутат. Он отметил и роль США в том, что западные танки появились на территории Украины. По словам Красова, главная цель Вашингтона – попытаться экономически «задавить Россию» и одновременно «обнулить страны Евросоюза».
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне выразил сожаление, что западные руководители не слышат свое население – в странах Европы все чаще проходят массовые акции протеста с требованием запретить поставки вооружений Украине. «Народ понимает, что очередная война на европейском континенте не нужна. А тем временем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что им нужны поставки вооружений и, в частности, танков на территорию Украины, чтобы победить в войне с Россией. То есть западные страны в очередной раз срывают с себя маски», – подытожил собеседник.
В среду Германия согласилась поставить Украине до конца марта танки Leopard 2. Берлин в качестве условия поставок потребовал, чтобы тяжелые танки Киеву передали также США. В результате Вашингтон согласился поставить 31 танк M1 Abrams, причем модернизированный. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить 12 стран НАТО. Всего Украине будет передано около сотни машин – два батальона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем основные преимущества и недостатки этих танков, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
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СМИ: Завод по сборке Abrams для Киева занят заказами для Тайваня и Польши
Politico: Завод по сборке Abrams занят производством танков для Тайваня и Польши
Единственный в США завод по производству танков Abrams в городе Лима (штат Огайо) для поставок на Украину в настоящее время уже полностью заполнен заказами для Тайваня и Польши, сообщает Politico.
Издание пишет, что танки Abrams собираются в единственном месте, на принадлежащем государству заводе в городе Лима (штат Огайо), которым управляет General Dynamics, линия которого занята новыми заказами для Тайваня и Польши, передает РИА «Новости».
Отмечается, что завод может производить всего 12 танков в месяц, в связи с загрузкой линии и органиченными возможностями производства, Abrams на Украину поставят не скоро.
Ранее издание Politico сообщило, что Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время.
Напомним, президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
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Пушилин объяснил важность задачи освобождения Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте
Освобождение Угледара может в корне поменять расклад сил на фронте, обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин анонсировал «хорошие новости» из Угледара. По его словам, окружение и последующее освобождение этого города обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления, что может в корне поменять расклад сил на фронте. В скором времени Угледар, по мнению врио главы ДНР, может стать новым, очень важным для нас успехом, передает РИА «Новости».
Накануне командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что в Угледаре начались уличные бои, российская пехота оттесняет противника все дальше в город. В четверг советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города.
Появилось видео уничтожения украинских С-300 в Харьковской области
Командир БАРС «Каскад» Саблин опубликовал видео уничтожения украинских ЗРК С-300 в Харьковской области
Командир подразделения БАРС «Каскад», депутат Госдумы, первый заместитель председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин опубликовал видео уничтожения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
Командир БАРС «Каскад», которое создано из депутатов Госдумы РФ и заксобраний регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы его подразделения обнаружили на луганском направлении комплекс С-300 ВСУ, после чего он был уничтожен высокоточным оружием и больше не угрожает никому ни в небе, ни на земле.
Напомним, в конце ноября минувшего года секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказывал, что в зону проведения специальной военной операции отправились депутаты Госдумы, заксобраний, активисты МГЕР и «Волонтерской роты», многие – в качестве добровольцев, некоторые – по мобилизации.
Российские войска уничтожили 190 украинских военных на шести направлениях
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах пунктов Тимковки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 20 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины и четыре американские артсистемы М-777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения Южной группировки войск в ходе наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Недалеко от Константиновки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены более 40 военнослужащих, две установки РСЗО «Град», американская самоходная артустановка М109 Paladin, две гаубицы Д-20 и «Гиацинт-Б», а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях продолжили наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику рядом с Угледаром ДНР, Павловкой и Левадным Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили порядка 60 военнослужащих, три бронемашины. Также в районах Угледара ДНР, Канцеровки и Червоного Запорожской области уничтожены два хранилища топлива и три склада боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.
В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении уничтожены три гаубицы Д-20, гаубица «Гвоздика» и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50. У пунктов Токаревка, Дудчаны Херсонской области и Червоногригоровка Днепропетровской области уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
Нуланд: Танки Abrams на Украине к весне не появятся
Замгоссекретаря США Нуланд считает, что танки Abrams на Украину к весне отправить не успеют
США не успеют отправить свои танки на Украину к весне, поскольку Abrams требуют значительной подготовки, на которую нужно время, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Нуланд сообщила, что несмотря на то, что США одобрили поставку танков Abrams на Украину, к весеннему наступлению они там не появятся, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. По ее словам, Abrams является сложным танком, который требует значительной подготовки, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
До этого власти Германии официально объявили о начале поставок Киеву танков Leopard 2. Первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.
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Эксперт: Быстро обучить украинцев летать на F-15 и F-16 невозможно
Авиаэксперт Пантелеев объяснил, кто будет летать на поставленных Западом на Украину истребителях F-15 и F-16
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Обучение пилотов истребителей F-15 и F-16 – небыстрый процесс. Так что если самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей.
«Самолеты F-15 и F-16 относятся к четвертому поколению реактивных истребителей. В целом по своим характеристикам они соответствуют еще советским машинам МиГ-29 и Су-27. Впоследствии обе модели американских истребителей проходили модернизацию», – рассказал авиаэксперт Олег Пантелеев.
«Для начала необходимо узнать, какая конкретно модификация F-15 и F-16 может рассматриваться Вашингтоном для отправки на Украину. Без этих данных понять, что может противопоставить Россия, не представляется возможным», – продолжил он.
«Вместе с тем с уверенностью можно утверждать, что на вооружении Украины числилось достаточно серьезное число самолетов четвертого поколения. Правда, это были машины, произведенные еще в СССР», – заметил собеседник.
Эксперт обратил внимание на тот факт, что значительная часть этого потенциала «вышла из игры» еще до начала спецоперации из-за проблем с обслуживанием парка. Еще часть была уничтожена на земле или в ходе боестолкновений. «Кроме того, если мы говорим о подготовке летного и наземного технического персонала для самолетов, это более длительный процесс, нежели обучение специалистов для обслуживания наземных видов вооружений. Быстро подготовить военных из числа ВСУ объективно невозможно», – говорит он.
«В связи с этим серьезно повышается вероятность того, что управлять этой техникой и обслуживать ее придется, скажем так, легионерам. Примечательно, что F-16 – довольно распространенный по странам НАТО и другим государствам истребитель. Американцы поставляли их на экспорт в более чем достаточном количестве. Так что специалисты есть не только в США», – заключил Пантелеев.
Ранее издание Politico сообщило, что западные страны приступили к обсуждению возможности передачи Украине истребителей. Однако многие опасаются, что подобный шаг может привести к еще большей эскалации конфликта. Правда, как рассказал газете дипломат из Северной Европы, это было бы логичным решением.
При этом США заявили Киеву, что о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата. Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что обсуждение передачи истребителей может начаться «через две-три недели».
Примечательно, что Politico также указывает, что возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар» для союзников. Причина в том, что для этого типа самолетов нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру.
По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит.
Напомним, на минувшей неделе глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна готова рассмотреть возможность поставок на Украину истребителей F-16, если соответствующая просьба поступит со стороны Киева.
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Ходаковский рассказал о ситуации в Угледаре
Комбриг Ходаковский: Противник перебрасывает резервы из-под Бахмута в Угледар
ВСУ перебрасывают ресурсы из-под Бахмута в Угледар, но российская пехота оттесняет противника все дальше в город, начались уличные бои, сообщил командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский.
По словам Ходаковского, российские танки рисковали выходить на прямую наводку и работать по окраине Угледара – противник бил по ним ПТУРами с крыш многоэтажек.
«Пехота маневрирует, деблокирует попадающие в огневой мешок штурмовые группы, теснит противника в город. Над Угледаром был сбит украинский самолет Су-25. По данным разведки противник перебрасывает ресурсы из-под Бахмута, пытаясь максимально укрепиться», – написал командир бригады «Восток» в своем Telegram-канале.
Ранее в ДНР сообщили об установлении контроля над дорогой от Марьинки к Угледару.
До этого советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский пояснил газете ВЗГЛЯД, что в Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, что может привести к значительным разрушениям.
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СМИ: США отправят Киеву версию Abrams без секретного оборудования
Politico: США отправят Киеву версию Abrams без секретного оборудования
Украина получит от США усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams, но без секретного оборудования, повышающего огневую мощь, сообщает Politico со ссылкой на источники.
На Украину отправятся танки усовершенствованной конфигурации М1А2, вместо версии А1, которая хранится на складах, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Но все танки будут без секретного набора вооружений, которые делают последнюю версию более летальной.
По словам собеседников Politico, Пентагон намерен поставить «экспортную» модификацию танков Abrams.
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Также сообщалось, что к весне танки на Украине не появятся.
Ростех начал разрабатывать способные атаковать «роем» дроны
Глава Ростеха Чемезов заявил о разработке атакующих противника роем дронов для нужд СВО
Предприятия Ростеха создают для нужд СВО разведывательно-ударные коптеры, способные бить по противнику в составе роя дронов, сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
По его словам, создаются малые дроны, способные наносить удары в составе роя, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию, вести разведку и сбрасывать гранаты, передает РИА «Новости».
Чемезов отметил, что такие дроны сильно изменили характер боевых действий и в качестве примера привел ударные беспилотники «Ланцет», которые применяются в зоне спецоперации «интенсивно и очень результативно».
Ранее солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцет» в ЗРК «Стрела-10».
Танкисты ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Российские танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ в ходе наступления в Запорожской области
Танкисты Южного военного округа уничтожили два опорных пункта ВСУ в ходе наступления в Запорожской области, танковые экипажи, в том числе, обеспечивают огневое прикрытие пехоты.
Как сообщил источник РИА «Новости» экипаж танка Т-72 с позывным «Караван» после получения координат целей от разведгруппы уничтожил из закрытой позиции два опорных пункта противника и один пикап ВСУ.
Военнослужащий с позывным «Суетолог» рассказал, что российские танкисты наблюдали как военнослужащие ВСУ выносят тела сослуживцев из уничтоженного блиндажа.
Отвечая на вопрос, каков настрой его сослуживцев в связи с наступателением, боец отметил, что «солдат не должен долго сидеть в окопах, он должен двигаться, и за счет побед у солдата появляется больше желания идти вперед и побеждать».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады.