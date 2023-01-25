Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах Путин рассказал, как в студотряде рубил лес в тайге Путин: Целью СВО является защита людей и защита самой России Путин назвал целью СВО защиту людей и России 25 января 2023, 15:59

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Целью спецоперации на Украине является защита людей и России от угроз, которые ей пытаются создать на ее исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в честь Татьяниного дня. «Цель [СВО], как я уже много раз говорил, – прежде всего, защита людей и защита самой России от тех угроз, которые ей пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях. Мы этого не можем допустить», – передает его слова ТАСС. Ранее Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире 24 января 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС. «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства. Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет 25 января 2023, 04:24

Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости». Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года. Новости СМИ2 Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину 25 января 2023, 16:15 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину. «К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС. Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины. Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе. Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона Путин обсудил с белгородским губернатором Гладковым вопросы безопасности региона 24 января 2023, 19:41 Президент Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить обеспечение безопасности региона. «Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что область показывает хорошие результаты в развитии, но есть вопросы, которым нужно особое внимание. «Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается на объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций», – похвалил президент главу региона, добавив, что «есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания». Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения, передает ТАСС. По его словам, с 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек. Все мобилизованные получают не менее 195 тыс. рублей в месяц вне зависимости от места службы, сказал губернатор. Президент поблагодарил его за стабильную работу в непростых условиях в приграничной зоне СВО. «Хочу поблагодарить всю вашу команду за то, что вы в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно», — сказал глава государства. Новости СМИ2 Путин назвал оккупационными американские войска в Германии 25 января 2023, 16:37

Фото: U.S. Army photo/Gary L. Kieffer

Текст: Елизавета Шишкова

Войска США на территории Германии и юридически, и фактически до сих пор являются оккупационными, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню. «Советские войска же были в Австрии, но они ушли оттуда добровольно. Россия как правопреемник Советского Союза выступила в качестве гаранта конституции Австрийской Республики и гаранта нейтрального статуса Австрийской Республики. И в целом очень многие рядовые граждане в Австрии это знают и благодарны России за такую позицию. <…> Что касается других европейских стран, – ситуация сложная», – передает его слова ТАСС. Глава государства отметил, что «самая крупная страна Европы, экономический гигант – Федеративная Республика Германия, и Советский Союз юридически оформил прекращение ее оккупации». «После Второй мировой войны Германия была разделена, как известно, на четыре сектора – американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики [Германия] находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть – их там очень много», – заключил Путин. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разваливают Евросоюз. Путин согласился с идеей перенести День молодежи на другую дату Путин согласился с идеей перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня 25 января 2023, 15:16 Текст: Дмитрий Зубарев

День молодежи в России можно перенести с фиксированный даты на последнюю субботу июня, заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами. Одна из учащихся попросила президента перенести праздник на последнюю субботу июня, пояснив, поскольку 27 июня, когда традиционно празднуют День молодежи, студенты обычно заняты подготовкой к экзаменам и работой. «Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит [идею переноса]», – передает ТАСС слова Путина, отметившего, что «многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни». Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Новости СМИ2 Путин назвал небезопасным привлечение студотрядов на стройки в новых регионах Путин: Привлекать студотряды на стройку в новых регионах полезно, но пока – опасно 25 января 2023, 15:48 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин считает, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно для этого. Выслушав предложение развернуть «всероссийскую студенческую стройку» в новых субъектах России, Путин сказал, что идея хорошая. «Конечно, востребованы студенческие отряды и по восстановлению территорий, о которых вы сказали. Единственное, что меня, честно говоря, останавливает от того, чтобы развернуть это широко, – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать», – передает ТАСС слова Путина. Он обратил внимание, что там «не все просто» и «ситуация пока сложная на многих территориях». «А если в массовом порядке студенты там будут работать, – просто за каждым не уследишь», – констатировал президент. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Путин приехал в МГУ на День студента 25 января 2023, 14:26 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова. Глава государства планирует поговорить с учащимися, осмотреть новый учебно-практический корпус университета, передает ТАСС. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что по традиции студенты «будут говорить о том, что им интересно, и задавать вопросы главе государства». Президент также ознакомится с развитием научного кластера «Ломоносов» на Воробьевых горах. Песков пояснил, что научно-технологический центр вуза «Воробьевы горы», куда входит кластер «Ломоносов», является очень важным проектом. «Это именно научно-технологический центр – не офисные помещения, а помещения, где идет работа с технологиями, научные, технологические изыскания», – сказал он. Новости СМИ2 Путин: Россия «отменять» мировую культуру не будет Путин заявил, что Россия «отменять» мировую культуру не будет 25 января 2023, 16:24 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами в МГУ заявил, что никогда не додумались бы «отменять» произведения выдающихся зарубежных авторов. «Нас все из-за бугра учили-учили. Да, мы не идеальны, наверное, есть о чем с нами поспорить, но мы никогда не додумывались до того, чтобы отменить Бетховена или Баха, или О'Генри, а там (на Западе) додумались до того, чтобы отменить Чайковского», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что пускай Запад живет без «Чайковского, Достоевского и Толстого, а мы без мировой классики жить не будем». Также Путин добавил, что Россия является частью мировой культуры, но весьма значимой, и необходимо понимать значение и роль российской культуры в мировом многообразии. «Мы же тоже часть мировой культуры, надо нас воспринимать как часть мировой культуры, но значимую! Понимать нашу роль, значимость, значение, роль российской культуры в мировом многообразии», – сказал президент. Ранее глава правительства Италии Джорджа Мелони посетила премьеру оперы «Борис Годунов» в театре «Ла Скала». Она призвала разделять конфликт на Украине и отношение к русской культуре. Путин: Европа рано или поздно вернет себе суверенитет Путин выразил надежду на возвращение Европой суверенитета 25 января 2023, 16:11 Текст: Елизавета Шишкова

Европа сможет рано или поздно вернуть утраченный суверенитет, но для этого необходимо время, заявил президент России Владимир Путин на приуроченной к Татьяниному дню встрече со студентами. «Конечно, время придет, действительно, сомнений нет. Так или иначе суверенитет будет возвращен Европе. Судя по всему, для этого нужно еще какое-то время», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что политические элиты Европы часто обслуживают чужие интересы, а не свои. «У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <…> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран. Но переосмысление все равно происходит», – сказал глава государства. Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией. Новости СМИ2 Путин обсудил с Володиным стоящие перед Госдумой задачи 25 января 2023, 13:05 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед ГД задачи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча прошла поздно вечером накануне. Президент обсуждал с Володиным план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на 2023 год, передает РИА «Новости». Кроме того, добавил Песков, в феврале Путин встретится с лидерами думских фракций. Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы прошло 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Путин рассказал, как в студотряде рубил лес в тайге 25 января 2023, 16:05 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин рассказал студентам на встрече по случаю Татьяниного дня, как сам работал в стройотрядах в студенческие годы. Глава государства вспомнил, как, будучи студентом, сам ездил в различные регионы, в основном на Север, где рубил лес для линий высоковольтных электропередачи в тайге, передает ТАСС. Он отметил, что создание строительных студотрядов хорошая идея, хоть и сложная. «Напряженная была работа, тяжелая, но полезная», – добавил Путин. Ранее президент заявил, что привлекать студенческие отряды для восстановления новых регионов было бы полезно, но пока там недостаточно безопасно. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба. Новости СМИ2 Путин поздравил студентов с Татьяниным днем 25 января 2023, 15:43 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися МГУ имени М.В. Ломоносова поздравил студентов с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (Днем студента), пожелав, чтобы результаты трудов шли на пользу стране. Президент напомнил, что праздник был приурочен ко дню создания Московского государственного университета. Он отметил, что это «праздник очень приятный, радостный и яркий, потому что связан с молодежью». Президент пожелал студентам работы, приносящей результаты всему обществу, яркой жизни и крепкой дружбы, передает ТАСС. Путин вспомнил слова одного из ректоров МГУ, князя Трубецкого, который еще в начале ХХ века «говорил о необходимости единства, говорил, что нужно верить в себя, верить в молодежь и в то святое дело, которому мы служим». Борьба с засильем иностранных слов включена в задачи культурной госполитики 25 января 2023, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

В Основы государственной культурной политики включена борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Указ дополнил подраздел документа о мерах языковой политики пунктами о защите и поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранных слов, передает ТАСС. Также глава государства включил обеспечение культурного суверенитета в основные цели государственной политики в этой сфере. В число целей, в частности, включены «обеспечение культурного суверенитета РФ» и «повышение роли РФ в мировом гуманитарном и культурном пространстве». Новости СМИ2 Путин в новом корпусе МГУ ознакомился с проектами беспилотников и разработками биомедицины 25 января 2023, 16:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в среду, в День российского студенчества, посетил новый учебно-практический корпус МГУ – кластер «Ломоносов», являющийся флагманом строящегося инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы». Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Путину представили проекты резидентов и потенциальных участников кластера «Ломоносов» по направлениям «Передовые промышленные технологии», «Беспилотные летательные системы» и «Биомедицина», передает ТАСС. Президент начал посещение с осмотра интерактивного макета ИНТЦ. Как отметил Садовничий, «строится целый город, <...> целый инновационный городок». В целом Путин оценил, что ИНТЦ «становится грандиозным», а его масштаб очень серьезный. После этого президент лично пообщался с представителями промышленных и инновационных компаний. В частности, он ознакомился с разработками компаний «Птеро» и «Геоскан» (занимаются созданием беспилотников), «Микроволновая электроника» (ведущий российский разработчик радиоэлектронного оборудования высшей категории сложности), «Некстген» (разработчик и производитель генотерапевтического препарата «Неоваскулген» для лечения ишемии нижних конечностей) и «Центр перспективных технологий» (создает медицинское оборудование для исследований в микро- и нанометровых масштабах). Путин на каждом стенде задавал разработчикам уточняющие вопросы, а в конце сделал совместное фото с учеными. Путин в среду встретился со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова и поздравил их с отмечаемым 25 января Татьяниным днем (День российского студенчества) и пожелал, чтобы результаты их научных трудов шли на пользу государству, а в жизни была яркая любовь и дружба.