Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским Путин обсудил с Володиным стоящие перед Госдумой задачи 25 января 2023, 13:05 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудили стоящие перед ГД задачи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча прошла поздно вечером накануне. Президент обсуждал с Володиным план работы, приоритетные задачи, которые стоят перед нижней палатой парламента на 2023 год, передает РИА «Новости». Кроме того, добавил Песков, в феврале Путин встретится с лидерами думских фракций. Первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы прошло 17 января, на нем утвердили программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь. Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире 24 января 2023, 20:14 Текст: Вера Басилая

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС. «Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства. Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. Кремль подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским Песков подтвердил отсутствие контактов Путина с Зеленским на протяжении нескольких лет 25 января 2023, 04:24

Фото: kremlin.ru, Ukraine Presidency/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин последние несколько лет не контактировал с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пескова спросили, верно ли, что Путин не встречался и не разговаривал по телефону с Зеленским уже несколько лет. Песков подтвердил это, передает РИА «Новости». Напомним, встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в рамках «нормандского» саммита в Париже. После этого были телефонные переговоры в феврале и июле 2020 года. Новости СМИ2 Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира Президент Владимир Путин заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира 23 января 2023, 09:45 Текст: Александра Юдина

Евразийский экономический союз имеет все необходимые возможности для становления одним из мощных и самодостаточных полюсов нового многополярного мира, заявил глава государства Владимир Путин. По словам Путина, одним из сильных достижений стала тесная интеграция внутри объединения в связи с проблематикой, связанной с активизацией санкционного режима и пандемией. Среди основных проблем он выделил бедность населения, изменение климата, дефицит энергоресурсов, а также продовольствия и воды. ЕАЭС обладает всеми возможностями для того, чтобы стать центром «притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству государств», приведены слова российского лидера на сайте Кремля. Путин предложил участникам ЕАЭС сверстать новый план действий до 2030 и 2045 годов. Также он посоветовал возобновить совместную работу в области цифровой трансформации и развить технологический потенциал, проанализировать реализацию «Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Путин обозначил для ЕАЭС связанные с использованием иностранных валют задачи 23 января 2023, 10:41 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин обозначил актуальную задачу для ЕАЭС, связанную со снижением рисков во взаимной торговле иностранных валют и платежных систем. Российский лидер поручил проработать снижение экономических рисков, которые создает для взаимной торговли использование иностранных валют и платежных систем, говорится на сайте Кремля. Путин отметил, что незаменимым условием стабильных расчетных отношений внутри Союза останется подключение партнеров к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и развитие межсистемного взаимодействия национальных платежных систем. По мнению президента, стабилизация финансовых рынков создаст благоприятные условия для того, чтобы капитал стран-участниц оставался внутри объединения и инвестировался в национальные экономики. Также Путин заявил о целесообразности изучения возможностей образования Евразийского рейтингового агентства, чтобы оно несло оценивающую функцию для обслуживания растущей экономической активности на территории макрорегиона. Ранее президент заявил о способности ЕАЭС стать одним из мощных полюсов многополярного мира. Новости СМИ2 Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона Путин обсудил с белгородским губернатором Гладковым вопросы безопасности региона 24 января 2023, 19:41 Президент Владимир Путин на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым предложил обсудить обеспечение безопасности региона. «Начать предлагаю все-таки с обеспечения безопасности, помощи людям и работы оперативного штаба под вашим руководством», – цитирует Путина РИА «Новости». Глава государства отметил, что область показывает хорошие результаты в развитии, но есть вопросы, которым нужно особое внимание. «Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития. Это отражается на объективных данных, касающихся роста валового регионального продукта, промышленного производства, стройки, инвестиций», – похвалил президент главу региона, добавив, что «есть, конечно, и вопросы, требующие особого внимания». Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения, передает ТАСС. По его словам, с 22 сентября 2022 года в регионе в ходе частичной мобилизации призвали порядка 4,1 тыс. человек. Все мобилизованные получают не менее 195 тыс. рублей в месяц вне зависимости от места службы, сказал губернатор. Президент поблагодарил его за стабильную работу в непростых условиях в приграничной зоне СВО. «Хочу поблагодарить всю вашу команду за то, что вы в сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично и в целом эффективно», — сказал глава государства. Путин поручил Минниханову поддержать героев России и их семьи в Татарстане Путин на встрече с главой Татарстана Миннихановым поручил поддержать семьи участников СВО 23 января 2023, 13:54 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову оказывать поддержку проявившим героизм военнослужащим и их семьям. Глава Татарстана рассказал во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, что среди татарстанцев, принимающих участие в СВО, шесть героев, трое из них погибли, 52 награждены орденами Мужества. Минниханов заверил президента, что всех героев чтят, семьям и военнослужащим помогают, передает ТАСС. «Не забывайте об этом», – поручил Путин. Минниханов заверил, что тема поддержки СВО является самой важной, семьям и детям оказывается повышенное внимание. Также он отчитался, что почти 2,5 млрд рублей республика выделила на поддержку СВО, а также подшефному Татарстану городу Лисичанску. Два батальона «Алга» и «Тимер» находятся в зоне СВО. На это Путин заметил, что «Алга» значит «вперед». «Алга!» – «вперед», да. «Тимер» – «железный», – подтвердил Минниханов. По словам главы Татарстана, в Лисичанск направлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи. Минниханов отметил, что как только появится возможность, полностью весь объем работ в Лисичанске будет выполнен, хотя по ряду объектов работу уже начали. Глава Татарстана добавил, что все вопросы организации работы врачей из Татарстана в зоне СВО также были решены. Ранее в Кремле анонсировали встречу Владимира Путина и Рустама Минниханова, на которой будут обсуждены вопросы развития Татарстана. Новости СМИ2 Пескова спросили об участии Путина в выборах Песков о возможном участии Путина в выборах: Президент не делал заявлений на этот счет 23 января 2023, 13:39 Текст: Елизавета Шишкова

Глава государства Владимир Путин не делал никаких заявлений о своем участии в президентских выборах 2024 года, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он указал, что пока рано говорить о подготовке Кремля к президентским выборам, так как кампания пока не началась. В Кремле работа идет активно в графике, передает РИА «Новости». У Пескова уточнили, можно ли считать, что Путин пока не принял решения о своем участии в следующих выборах. Представитель Кремля, отметил, что никаких заявлений от главы государства на этот счет не было. Напомним, выборы президента в России пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право баллотироваться на новый срок. Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках 24 января 2023, 15:52 Текст: Ольга Иванова

Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции. За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, такие выводы были сделаны по результатам выборочной проверки, проведенной в торгово-аптечных сетях. Ранее в Госдуме заявили, что необходимо вернуться к позиции комиссии Минздрава по вопросу расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также списка лекарств по программе высокозатратных нозологий. Новости СМИ2 Путин: На модернизацию системы ЖКХ направят 440 млрд рублей Путин: На модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023 году направят 440 млрд рублей 24 января 2023, 16:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские власти в 2023 году направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры 440 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с кабмином. Путин напомнил, что ранее просил правительство подготовить программу модернизации коммунальной инфраструктуры, и поблагодарил коллег за то, что это сделано, передает ТАСС. «Более того, это не просто какие-то благие пожелания, эта программа обеспечена финансированием. Если в прошлом году на эти цели мы выделили 170 млрд рублей, то в этом – уже 440 млрд рублей», – указал глава государства, обращаясь к правительству. Как отметил президент, «это очень серьезные деньги». «Расписано: куда и когда, на какие направления этой большой темы средства должны быть направлены», – перечислил он. Путин обратил внимание, что сфера ЖКХ крайне важна, ведь от нее «зависит нормальное самочувствие миллионов людей». Выслушав доклад главы Минстроя Ирека Файзуллина, президент выразил надежду, что все этапы и пункты программы модернизации коммунальной инфраструктуры будут выполняться в полном объеме, своевременно и качественно. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, подводя итоги работы строительной отрасли за прошлый год, заявил, что была запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на это направлено порядка 150 млрд рублей. Путин вспомнил свою первую учительницу Тамару Чижову Путин рассказал о своей первой учительнице 24 января 2023, 15:44 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей первой учительнице Тамаре Чижовой, которая была профессионалом своего дела. Об этом глава государства рассказал на совещании с членами правительства, обсуждая вопросы наставничества. «Я тоже помню [первую учительницу]. Чижова Тамара Павловна была у нас такая. Очень добрая (…) Профессиональный педагог, очень добрая женщина», – передает его слова ТАСС. Глава государства спросил у министра просвещения Сергея Кравцова, помнит ли тот своего первого учителя. Министр ответил, что помнит, так как период начальных классов – замечательный период, как раз становление. Путин отметил, что за последние два года прием в вузы по педагогическим специальностям растет: рост примерно 10 тыс. человек. «Это свидетельствует о том, что популярность профессии педагога, учителя растет. Нужно сделать все для того, чтобы поддержать этот позитивный тренд, работая по всем направлениям», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что от профессии педагога зависит формирование будущего России. Новости СМИ2 Путин: В России растет популярность профессии педагога Президент отметил роль педагогов в формировании будущего России 24 января 2023, 15:28 Текст: Вера Басилая

Работа учителей во многом определяет устойчивость, стабильность и будущее страны, педагог формирует основы мироздания, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчетливо, ясно осознаем роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Глава государства отметил, что за последние два года в России прием в вузы по педагогическим специальностям вырос примерно на 10 тысяч человек. «Популярность профессии педагога, учителя растёт. Нужно сделать всё для того, чтобы поддержать этот позитивный тренд, работая по всем направлениям, о которых мы хорошо знаем», – сказал глава государства Президент рассказал, что провел встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым и министром науки и высшего образования Валерием Фальковым, где обсуждались вопросы развития отраслей в целом, на сегодняшний день и на среднесрочную перспективу. В 2022 году работа учителей перестала считаться «услугой» – это понятие вычеркнуто из закона об образовании. Школам вернули воспитательные функции: еженедельно проводятся «Разговоры о важном», неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России. 2023 год по предложению учителей объявлен президентом Годом педагога и наставника. Кремль анонсировал встречу Путина с главой Татарстана Песков: Путин в понедельник встретится с главой Татарстана 23 января 2023, 13:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым, планируется обсудить вопросы развития региона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путину в понедельник предстоит целый ряд встреч, в частности, президент пообщается с руководителем Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, с которым обсудит вопросы развития одного из крупнейших и одного из самых инновационных и передовых регионов России, передает РИА «Новости». Песков добавил, что другие встречи носят служебный рабочий характер. Новости СМИ2 Путин: Россия не ограничивает и не запрещает импорт лекарств 24 января 2023, 16:14 Текст: Елизавета Шишкова

Россия не пытается ограничить импорт лекарственных препаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке», – передает его слова ТАСС. Кроме того, глава государства заявил о необходимости обеспечивать запасы лекарств, как это делается с другими товарами и продуктами. «Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени», – указал Путин. Он отметил, что аналогичный подход используется и при закачке газа на зиму, и по базовым продуктам в торговых сетях. «Подход один и тот же, и можно вполне обеспечить прохождение гриппозного, так скажем условно, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее», – сказал глава государства. Он добавил, что «ничего не мешает своевременно сформировать определенный резерв». «Это облегчило бы жизнь многих людей, не создавало бы никакого ажиотажа на рынке», – сказал Путин. Президент поручил Минздраву и Минпрому подумать над этим. Ранее Путин заявил, что в аптеках наблюдается дефицит отдельных лекарств. Путин потребовал ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах 24 января 2023, 16:30 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах. Путин напомнил Мишустину, что по работе на новых территориях был предусмотрен целый набор мероприятий, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов. «Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее», – цитирует ТАСС Путина. Президент напомнил, что январь уже подходит к концу, и подчеркнул, что деньги на эти цели предусмотрены. Он пообещал Мишустину отдельный разговор на эту тему. «Есть, принято», – ответил премьер. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением. Новости СМИ2 Путин поздравил Башмета с 70-летием 24 января 2023, 16:37 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя – главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с 70-летием, отметив его уникальный талант. «В мире музыкального искусства вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека. И конечно, отмечу ваш поистине уникальный талант педагога и организатора, активный, деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одарённой молодежи», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля. Путин пожелал Башмету здоровья, неиссякаемого вдохновения и успешного осуществления намеченных планов. Башмет – советский и российский альтист, дирижер, педагог. Герой Труда, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий России и премии «Грэмми».