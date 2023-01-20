Финалист «Лидеров России» решил запустить проект по помощи онкобольным

Суперфиналист «Лидеров России» Алексей Осипов запускает проект по оказанию неотложной помощи больным с онкологическими заболеваниями в непрофильных медучреждениях.

Это уникальная для России практика, направленная на оказание экстренной хирургической помощи пациентам при осложнениях онкологических заболеваний и сопутствующих патологий в непрофильных медицинских учреждениях, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге будут оказывать неотложную хирургическую помощь пациентам в случаях осложнения онкологических заболеваний и тяжелых сопутствующих патологий. Операции начнутся в марте 2023 года на базе нового корпуса института, построенного для оказания экстренной медицинской помощи.

Это будет первый в России проект по неотложной онкологии в непрофильных медицинских учреждениях. Об этом сообщил автор инициативы – руководитель отдела неотложной хирургии НИИ, победитель трека «Здравоохранение» и суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Алексей Осипов.

«Сегодня пациенты с осложнениями злокачественных опухолей и выраженной коморбидной, то есть сочетающей одновременно несколько заболеваний, патологией находятся в «серой зоне» системы оказания онкологической помощи. Например, если поступает человек с осложнением ишемической болезни сердца, и мы находим у него рак, то он не попадает к онкологам из-за проблем с сердцем, а кардиохирурги не берут его на операцию из-за опухоли», – сказал Осипов.

По его словам, такие пациенты обычно имеют высокий риск при лечении или на отказ в медицинской помощи. Согласно данным статистического анализа, до 15% онкологических больных умирают не от злокачественных заболеваний, а от инфарктов, инсультов, декомпенсации сопутствующей патологии.

«К сожалению, очень часто онкологическое заболевание является противопоказанием к какому угодно другому лечению. Но если не бояться проблемы, структурировать ее и правильно к ней подойти, то со временем можно добиться существенного улучшения результатов лечения пациентов с осложнениями злокачественных опухолей», – пояснил он.

С введением в эксплуатацию в декабре 2022 года нового корпуса НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на его базе появилась возможность обследовать больных в полном объеме в течение считанных часов и проводить операции с использованием самого современного оборудования.

Совместно с ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава ведутся работы по изучению высокотехнологичных методов химиотерапии. Достигнута договоренность с Институтом кластерной онкологии имени профессора Левшина Сеченовского университета о проведении дистанционных консилиумов. Методическую поддержку оказывают ведущие сотрудники Первого Петербургского медицинского университета имени академика Павлова, ректор которого Сергей Багненко, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава, является наставником Алексея Осипова по конкурсу «Лидеры России».

«Мы разработали маршрутизацию пациентов как внутри нашего стационара, так и по региону. То есть, если пациент получил какой-либо вид онкологической помощи в связи с неотложным состоянием, мы направляем его ни в очередь в поликлинику и ни к хирургу по месту жительства, а через онкологический консилиум непосредственно к химиотерапевту или лучевому терапевту. Приближение онкоконсилиума к месту первичного выявления заболевания или лечения его осложнений существенно сокращает сроки уточнения диагноза и начала специального лечения», – заключил Осипов.