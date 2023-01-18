Хакеры рассказали о взломе налоговой службы США с помощью порно

Эксперт: Украина действительно стала для США военным полигоном

Военный эксперт Козюлин: США получают бесценную военную информацию благодаря Украине

США не только испытывают новые виды вооружения на Украине, но и тестируют более старую технику для ее модернизации. При этом американцы уже не стесняются в выражениях, открыто называя Украину военной лабораторией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее телеканал CNN назвал Украину испытательным полигоном для вооружений США.

«Удивительно, что CNN открыто оценивают западную военную технику в негативном ключе, и, не стесняясь, называют Украину военной лабораторией. Вместе с тем, и РСЗО HIMARS, и гаубицы M777 – машины не новые. Они требуют более тонкого ухода. «Американцы» на поле боя в целом очень прихотливы», – сказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

«Это проявляется во всем, начиная со стрелкового оружия, заканчивая системами связи и разведки. Так, например, для разбора винтовки М16 нужно специальное оборудование, а автомат Калашникова можно перебрать буквально «на портянке». Для того, чтобы обучиться пользоваться M16, потребуется несколько дней, для Калашникова достаточно пары часов», – приводит пример эксперт.

«Сложность в уходе и длительное обучение – одни из основных минусов американской техники. Вместе с тем, Вашингтон продолжает обкатывать как совершенно новые, так и технологии прошлого поколения», – отмечает собеседник.

«В частности, они передали Украине беспилотники Switchblade. Этот дрон-камикадзе должен бороться с бронетехникой. Однако мы еще не слышали о каких-то серьезных достижениях этого вида техники. Очевидно, что там тоже есть какие-то проблемы, поэтому опрошенные CNN офицеры их критикуют», – обращает внимание Козюлин.

«Примечательно, что США привлекают научные институты для анализа работы оборудования. За время реального использования в конфликте они фиксируют все замечания, выявляют тонкости эксплуатирования, а затем используют эти знания для совершенствования вооружения», – говорит эксперт.

«К тому же, это первый серьезный военный конфликт в XXI веке между относительно равными промышленно-развитыми странами, на что справедливо указывает CNN, имея ввиду Россию и США. И Вашингтон пользуется удобным случаем. Информация, которая оттуда поступает в Штаты – бесценна. В этом смысле Украина действительно стала для США и лабораторией, и военным полигоном. Забавно, что мейнстримная пресса этого уже не скрывает», – заключил Козюлин

Ранее телеканал CNN сообщил, что Украина предоставила странам Запада редкую возможность изучить, как их системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании. Уточняется, что объектом анализа стали и боеприпасы, использующиеся в рамках современной войны.

Источник в разведке заявил, что Украина стала оружейной лабораторией, в которой используется военное оборудование, ранее никогда не применявшееся в войне между двумя промышленно развитыми странами. Отмечается, что «мы стали свидетелями боевых испытаний в реальном времени».

По словам американского офицера, БПЛА Switchblade 300, а также противорадарные ракеты, переданные ВСУ, оказались менее эффективными, чем ожидалось при их разработке.

Однако реактивная система залпового огня HIMARS играет решающую роль на поле боя, хотя этим РСЗО требуется регулярное техническое обслуживание. В Пентагоне планируют «в течение долгих лет» изучать опыт применения HIMARS на Украине.

Что касается гаубиц М777, то в ходе ожесточенного столкновения они быстро теряют точность и эффективность. Это связано с порчей нарезов на стволах гаубиц при интенсивной стрельбе. При этом буксируемая артиллерия, включая М777, по мнению американцев, потеряла актуальность в рамках современных войн из-за невозможности быстрого перемещения на поле боя и риска поражения ответным огнем.

Конгрессмен-демократ от штата Коннектикут Джим Хаймс отметил, что Украина подарила Штатам неоценимо большое число уроков, с помощью которых можно написать целый учебник по ведению современной войны.

Между тем представители разведки и военных заявили CNN, что они надеются на начало работ по созданию «атрибутивных» беспилотников – дешевого и массового одноразового оружия, способного наносить колоссальный урон по целям противника. Отмечается, что образец должен быть дешевым в производстве.

Ранее стало известно, что в случае выхода из строя гаубиц М777 производства США ВСУ отправляют артиллерийские системы на ремонт в Польшу. Попытки ремонта и обслуживания иностранной техники на базах Украины, которые «заточены» под технику времен СССР, оказались малоэффективны.

При этом на восточном фланге НАТО отмечается активная переброска американских танков и боевых машин в Польшу и Литву. Несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине немецкие танки Leopard.

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