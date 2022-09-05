Путин: Трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистов

Трагедия в Донбассе – результат деятельности неонацистского режима, все попытки решить вопрос мирным путем не увенчались успехом, заявил президент Владимир Путин.

«Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, – это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014-м силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе. Дважды проводил крупные военные операции с использованием артиллерии, авиации, техники тяжелой и так далее. И вот это все происходит до сих пор», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Он отметил, что долг России – оказать помощь жителям Донбасса.

«Наш долг – оказать помощь этим людям. И Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиций киевского режима», – сказал президент России.

Глава государства отметил храбрость российских военных, защищающих жителей Донбасса.

«Меня поражает мужество этих людей», – заявил Путин.

Путин признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.

«Сюда я прилетел как раз после очередного доклада руководства министерства обороны, что происходит (в Донбассе)», – сказал Путин.

Он отметил, что военные в Донбассе сражаются «очень мужественно, храбро и результативно».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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