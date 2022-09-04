ВС Украины выпустили по Донецку 11 снарядов калибра 155 мм

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из гаубиц калибра 155 мм, принятого в НАТО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным центра, по Киевскому району в 04.10 мск было выпущено три снаряда, Куйбышевский район был обстрелян восемью снарядами в 06.55 мск. Огонь велся из населенных пунктов Орловка и Нетайлово, передает ТАСС.

В результате субботних обстрелов в Донецке были ранены по меньшей мере четыре мирных жителя.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.