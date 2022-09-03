В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией

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3 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Как Россия переживает угольное эмбарго

Уголь из России имеет ряд преимуществ Сергей Бобылев/ТАСС
Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики ищут новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

Баржи, на которых пыталась добраться третья группа диверсантов, были потоплены t.me/RVvoenkor
Десант, который Киев пытался высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами. На что рассчитывали стратеги в Киеве и их кураторы и почему их планы потерпели фиаско? Подробности...
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МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Зеленский крайне недоволен результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС president.gov.ua
Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Там Горбачева ждет совсем другой суд

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как возродить великое советское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Добить до конца самоуверенность ВСУ

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Кто начал первую холодную войну

Народный список врагов России

Польша предъявила счет за Гитлера

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сторонники Муктады ас-Садра не смогли свергнуть власть в Ираке

Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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Как вы относитесь к возвращению в Россию людей, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине?
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    Главная тема


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    «лучше вести переговоры»


    Американский генерал предупредил Киев о грядущей катастрофе

    «крайне сложное десятилетие»


    Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия

    их нравы


    Эксперт назвал причины резкого роста сексуального насилия в армии США

    Видео

    военная авантюра


    Почему попытка десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС провалилась

    Всемирный совет церквей


    Президент Германии предпринял атаку на Русскую церковь

    новые рынки сбыта


    Как Россия переживает угольное эмбарго

    геополитический узел


    События в Ираке затронули интересы России и США

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как российский спорт пробивал себе дорогу к пьедесталу

    сознание украинцев


    Сергей Козлов: Денацифицировать Украину можно только с помощью другой идеологии

    никакой романтики


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    В США рассказали о жизни в аду из-за войны Байдена с Россией

    3 сентября 2022, 21:55

    Текст: Вера Басилая

    Американцы живут в аду из-за войны Байдена с Россией, граждане США не должны платить за украинский конфликт, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

    «Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией», – цитирует РИА «Новости» Бараку.

    Барака убежден, что американский рабочий класс не должен платить за конфликт на Украине.

    Ранее президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.

    Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».

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    Американский генерал предупредил Киев о грядущей катастрофе
    		    3 сентября 2022, 09:51
    Фото: Sofiia Gatilova/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Сокращение поставок передовых систем вооружения грозит катастрофическим последствиями для ВСУ, пишет в статье для The Wall Street Journal бригадный генерал ВС США Марк Киммитт.

    По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра указывает на проблемы с запасами передового оружия у НАТО.

    «Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Американский генерал считает, что с усугублением проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы задуматься над тем, чтобы начать мирные переговоры с Россией.

    «Зеленский должен признать, что сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом», – говорится в публикации.

    Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.

    При этом в США регулярно звучат призывы отказаться от военной помощи и сосредоточиться на решении внутренних проблем, в том числе высокой инфляции, острого кризиса, связанного с нехваткой детского питания.

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    Коментарии (16)
    Сорвана попытка украинских войск высадить десант в районе Энергодара
    		    3 сентября 2022, 04:19
    Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Попытка украинских войск высадить десант с лодок в районе Энергодара сорвана, украинский обстрел Энергодара прекратился, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми начали движение в сторону Энергодара в районе полуночи, но «попытка выдвижения была сорвана», передает ТАСС.

    Как сообщил Рогов, «Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар», передает РИА «Новости».

    По его словам, «логического объяснения подобным действиям нет», это «было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Киеву». «Украинским боевикам дан отпор», – сказал он.

    По мнению Рогова, Украина пытается показать, что еще способна сопротивляться, Киев хочет выманить у Запада очередной транш, а также новые поставки оружия. «Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих», – заявил он.

    Также он сообщил, что обстрел украинскими войсками Энергодара прекратился, ракетная атака отражена, предварительно били по прибрежной полосе и промышленной зоне. Обстрел украинскими войсками Запорожской АЭС является спланированной провокацией, цель которой – запугать миссию МАГАТЭ и обвинить Россию в невозможности обеспечить безопасность на атомной станции, сказал он.

    Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок. Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС

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    Коментарии (38)
    Минобороны показало бой российских десантников с украинской пехотой

    3 сентября 2022, 06:58

    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видео с боевой работой подразделений ВДВ, которые отразили нападение украинских военных.

    На видео показана оборона российских десантников, процесс стрельбы с закрытых позиций из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Российские военные уничтожили группу украинской пехоты, пользуясь данными беспилотников, передает РИА «Новости».

    «Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы», – рассказал десантник с позывным «Тихий». По его словам, украинцы «два часа продержались», украинской стороне «дали шанс забрать раненых». Когда «их эвакуировали», никто «не наносил огонь» по противнику.

    Накануне Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов РСЗО «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.

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    Коментарии (18)
    В Германии заявили о «фактической войне» с Россией
    		    3 сентября 2022, 08:58
    Фото: Marcus Brandt/Reuters
    Текст: Антон Никитин

    Германия уже «фактически находится в войне» с Россией, поставляя оружие Украине, где сейчас проходит спецоперация, а в будущем может ФРГ может перейти к прямому вооруженному конфликту, заявил в колонке для Junge Welt бывший главред газеты Арнольд Шельцель.

    «ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу – к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Журналист напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в минувший понедельник в речи в Праге заявил о необходимости расширить военные способности Евросоюза. Конфликт на Украине используется лишь как предлог для милитаризации, тогда как сам процесс начался уже давно, утверждает Шельцель.

    Так, бюджет министерства обороны ФРГ растет с 2015 года, а покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель, указал экс-главред.

    Эксперт уточнил, что по планам немецкого руководства, решающий скачок намечен на 2025 год, когда военный бюджет планируется увеличить сразу на четверть. При этом суммарные оборонные расходы стран НАТО еще год назад уже превышали российские в 18 раз, а в будущем альянс собирается нарастить преимущество до 25-кратного превосходства.

    Ранее германская партия «Союз-90»/«Зеленые» выступила за продолжение поставок оружия на Украину. По их мнению, при необходимости следует передавать оружие «из запасов Бундесвера и промышленности».

    Министерство по делам экономики и защиты климата сообщило, что Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые Бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом». Однако канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА.

    В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. В Кремле подчеркивали, что Североатлантический альянс изначально нацелен на агрессию и в настоящее время продолжает демонстрировать свою сущность.

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    Коментарии (41)
    В Тбилиси отменили концерты Галкина, Меладзе и Макаревича

    3 сентября 2022, 13:28

    Текст: Антон Никитин

    Сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене концертов в Тбилиси поддерживающих Украину российских артистов Максима Галкина, Валерия Меладзе, а также группы «Машина времени», солистом которой является Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом).

    Концерты российских артистов должны были состояться во Дворце спорта. В открытом письме компании Biletebi.ge к министерству культуры Грузии говорится, что причиной отказа является начало ремонтных работ в концертном зале.

    «На днях стало известно, что организаторам трех концертов, на которые уже проданы тысячи билетов, зал отказал в проведении мероприятия. Формальная причина названа ремонтные работы. Невероятно, что частная организация по собственной инициативе отказывается от доходов и идет на такой репутационный ущерб. Очевидно, это произошло в политическом контексте. Блокируются артисты [Андрей] Макаревич (включен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента – прим. ВЗГЛЯД), [Максим] Галкин, которые открыто поддерживают Украину и которых поддерживают украинцы», – передает РИА «Новости» текст заявления.

    Компания считает, что это «контрольный выстрел в концертную индустрию» страны. По их словам, «за этими тремя отмененными концертами последуют многие другие, потому что в таких условиях никто не рискнет вкладываться в и без того рискованную логистику».

    Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России. 

    В пятницу Министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физических лиц – иноагентов.

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    Коментарии (31)
    Зеленский поручил «обработать» вопрос о легализации порно на Украине
    		    3 сентября 2022, 00:24
    Фото: кадр из видео «Студии Квартал-95»
    Текст: Антон Антонов

    Главе правительства Украины Денису Шмыгалю поручено отреагировать на петицию о легализации порно, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский обратился к Шмыгалю «с просьбой поручить обработать согласно компетенции поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения». Речь идет о петиции «Про легализацию эротики и порно на территории Украины», которая до рассмотрения президентом набрала 25589 голосов из 25 тыс. необходимых.

    Президент указал, что кабмин обеспечивает реализацию госполитики в «сфере защиты общественной морали и обращения продукции и зрелищных мер сексуального характера», а также координирует деятельность министерств и других органов исполнительной власти в этой сфере, передает ТАСС.

    Напомним, в мае в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans. Платформа OnlyFans популярна в первую очередь за счет эротического контента. Кроме того, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Билли Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.

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    Коментарии (34)
    Россия назвала препятствия для возобновления инспекций в рамках СНВ-3
    		    3 сентября 2022, 07:30
    Фото: Посольство России в США/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, какие вопросы должны урегулировать Москва и Вашингтон, чтобы возобновились инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    Антонов призвал США «вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам». По его словам, попытка США увязать переговоры по новому соглашению на замену СНВ-3 с возобновлением инспекционной деятельности является «неправомерной», передает ТАСС.

    Как пояснил посол, «в основе проблем возобновления инспекций лежит антироссийская санкционная политика США», которая «де-факто блокирует проведение» Россией «проверок на американской территории». Антонов указал, что «отсутствие нормального авиационного сообщения», «закрытие воздушного пространства» и «препятствование выдаче транзитных виз для членов российских инспекционных групп и летных экипажей» мешают запустить «верификационный режим». Чтобы он «вновь начал полноценно функционировать», указанные «вопросы должны быть урегулированы».

    Кроме того, по словам посла, нужно помнить «о необходимости разрешить оставшиеся противоречия по мерам предосторожности» в связи с коронавирусом. Антонов сказал, что «обеспечение безопасности и сохранение здоровья инспекционных групп – как российских, так и американских – ключевой приоритет» для России.

    Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США привержены беспрерывной реализации СНВ-3, санкции против Москвы «полностью совместимы» с договором и «не препятствуют проведению» инспекций.

    Вашингтон запросил у России инспекцию на ее стратегических ядерных объектах. Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции. В МИД России подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».

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    ВСУ нанесли удар по Херсону
    		   3 сентября 2022, 17:09
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удар по Херсону, пострадала гражданская инфраструктура, сообщили в администрации региона.

    «Украинские войска нанесли ракетный удар по Херсону. Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», – приводит РИА «Новости» сообщение властей Херсона.

    Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

    Ранее четыре управляемые ракеты иностранного производства, выпущенные украинскими военными, попали в многоквартирный жилой дом в Херсоне.

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    ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

    3 сентября 2022, 14:11

    Текст: Вера Басилая

    Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено, сообщили в Министерстве обороны России.

    «Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

    Группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ВКС в ответ уничтожила 20 катеров и лодок, остальные развернулись и ушли в направлении украинского берега.

    Впоследствии российская артиллерия нанесла удар по участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровке. Как утверждается, убиты 47 боевиков, среди которых 10 иностранных наемников, еще 23 человека ранены.

    Ранее член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов сообщил о сорванной попытке захватить ЗАЭС.

    В четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.

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    Коментарии (45)
    ВСУ потеряли 23 танка и более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
    		    3 сентября 2022, 13:56
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В Минобороны России сообщили, что уничтожили за сутки на Николаево-Криворожском направлении 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих украинских войск.

    «Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», – передает Telegram-канал военного ведомства.

    Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 44 украинских снаряда РСЗО HIMARS и три ракеты «Точка-У».

    Кроме того, за сутки были сбиты три украинских дрона в ДНР и Херсонской области. Высокоточным оружием ликвидировали более ста украинских военнослужащих в Славянске и до 120 боевиков в Константиновке ДНР. 

    В Минобороны добавили, что большие потери Украины на николаево-криворожском направлении привели к острой нехватке койкомест, медикаментов и запасов крови в больницах Николаева и Николаевской области. 

    Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть складов боеприпасов и хранилище топлива Украины, а также пусковую установку HIMARS

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    Электроснабжение подконтрольных Киеву территорий с ЗАЭС приостановлено
    		    3 сентября 2022, 14:52
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов, сообщили власти Энергодара.

    «Специалисты ведут работы на ранее поврежденной обстрелами ВСУ ЛЭП. Выявлено два повреждения на 330 и 750 линиях... Специалисты на месте передают, что с учетом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», – приводит ТАСС сообщение администрации Энергодара.

    По словам местных властей, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.

    Ранее Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Энергодара и Запорожской АЭС.

    Также ВСУ и наемники попытались захватить ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ. В ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.

    Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

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    После сообщений о подготовке Украиной десанта в воздух подняли российские Ка-52
    		    3 сентября 2022, 03:20
    Фото: mil.ru
    Текст: Антон Антонов

    Россия подняла в воздух вертолеты Ка-52 после того, как подтвердилась информация о движении лодок, на которых может быть украинский десант, сообщил член главного совета администрации освобожденной части Запорожской области Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в Telegram, что «после получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок» с российской стороны «была поднята авиация». По его словам, «работали вертолеты Ка-52». «Ждем подробностей от Минобороны России», – сообщил Рогов.

    Он рассказал, что украинские лодки направлялись «из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара».

    Напомним, Рогов сообщал, что из района Каменского и Степногорска, которые контролирует Киев, выдвинулось 15–20 лодок с вооруженными людьми. В четверг Украинана берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС.

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    Мощность энергоблоков Запорожской АЭС снизили вдвое
    		   3 сентября 2022, 17:50
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Снизилась вдвое мощность двух работающих энергоблоков на Запорожской АЭС, переток поступает только на освобожденные территории, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    «Мощность пятого и шестого энергоблоков снижена практически в половину и на данный момент суммарно составляет около 1000 мегаватт. Это в пределах 50% от проектной мощности двух блоков. Переток поступает только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской области», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

    По его словам, радиационный фон на станции соответствует норме.

    Ранее власти Энергодара сообщили, что подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена после повреждения ЛЭП из-за украинских обстрелов.

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    Украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС
    		    2 сентября 2022, 23:51
    Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины возобновили обстрел Энергодара и Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в Telegram, что «в Энергодаре сегодня вечером снова громко». По его словам, «нацистским чертям неймется». «ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского!» – сообщил Рогов, уточнив, что «за последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум, четыре прилета «тяжелого».

    Позднее Рогов сообщил: «Три прилета в 400 метрах восточнее ЗАЭС. Еще один прилёт между вторым и третьим энергоблоками. Перебита Днепровская ЛЭП. Атомная станция переведена на питание собственных нужд».

    «Около 1.45–1.50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов», – сообщил он, добавив, что «нацистские черти вчера не дали выспаться в Мелитополе, а сегодня не дают нормально поспать в Энергодаре». Через некоторое время Рогов сообщил: «В Энергодаре снова слышны взрывы – на этот раз около двух десятков».

    «Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ функционирует штатно. Работают два энергоблока, критических повреждений не зафиксировано. Радиационный фон в норме», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, по его словам, «из Никополя боевики ВСУ отправили второй за ночь пакет ракет (шесть штук) из РСЗО, предварительно – HIMERS в направлении Новой Каховки».

    Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работают шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, четыре специалиста покинут ее на следующей неделе, два сотрудника останутся на объекте в долгосрочной перспективе.

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    Коментарии (12)
    Стали известны подробности попытки захвата Запорожской АЭС украинским десантом

    3 сентября 2022, 17:18

    Текст: Вера Басилая

    Украинский десант, который накануне пытался захватить Запорожскую АЭС, прибыл примерно на 20 быстроходных катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным Скиф, принимавший участие в отражении атаки.

    «Хотели быстрый штурм, быстрое преодоление водной глади. Предварительно, все действия были направлены непосредственно на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы захватить ее. По берегу работала артиллерия. Была артподготовка, обеспечивающая выход десанта на сушу и подход к станции. Наносились удары по самой станции и по береговой линии», – приводит РИА «Новости» рассказ бойца.

    По словам Скифа, десант обнаружила разведка и передала координаты в штаб. После этого авиация уничтожила передовой отряд противника. По десанту работали многоцелевые истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52.

    Скиф отметил, что противнику оказали «колоссальное сопротивление», он надолго запомнит этот «мощнейший удар».

    Он подчеркнул, что украинские войска тщательно готовили захват Запорожской АЭС, но станция находится под надежной защитой. Российские подразделения готовы к любым провокациям.

    Ранее Киев в очередной раз попытался захватить Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие на станции представителей МАГАТЭ: в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.

    До этого в четверг Украина на берегу Каховского водохранилища предприняла провалившуюся попытку высадить десант у Запорожской АЭС

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