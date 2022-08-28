Bild назвал возможного преемника Зеленского

ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, где остановилась телеведущая Юлия Барановская

Гостиница Park Inn в Донецке, в которой остановилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел. Сама телеведущая не пострадала, сообщил ее директор Петро Шекшеев.

«Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля [Барановская], Park Inn - это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут. <...> С Юлей все в порядке», – передает ТАСС слова Шекшеева.

Собеседник агентства уточнил, что Барановская в Донецке работала над своим проектом «Женщины Донбасса». Это 30 историй о 30 женщинах, чья жизнь изменилась за последние 8,5 лет.

«Сегодня я буквально выскочила из кровати около пяти утра, потому что прямо рядом с нашим отелем в центре Донецка прогремели несколько взрывов. Все люди выбежали из номеров, кто в чем был, в коридоры и побежали вниз. Там уже был персонал, который показывал всем путь к убежищу. Всем было страшно, но слаженная работа команды отеля не допустила паники. В убежище мы просидели около 40 минут», – сообщила Барановская в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что затем с сотрудниками отеля связались военные и разрешили выходить.

«И тогда я увидела буквально в нескольких метрах от гостиницы горящее дерево, следы прилетов, разбитые машины, здания, провода оборванные, службу спасения. Увидела две воронки. Увидела лежащие на асфальте осколки, большие, размером с ладонь», – сообщила телеведущая..

«Когда смотришь на все это, хочется представить, что это просто съемочная площадка. Кино. Но это реальность. Реальность, в которой эти люди живут уже очень много лет... Так быть не должно. Это чудовищно!», – признается Юлия Барановская.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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