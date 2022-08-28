Кадыров выступил за перевод всех силовиков на усиленное несение службы

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, пока не будет завершена спецоперация на Украине.

«Тема проводимой специальной военной операции в Донбассе была главной в ходе моей встречи с командирами силовых подразделений ЧР. Я подчеркнул, что не должно быть и речи про отпуска, пока спецоперация не завершится. Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия борется с нацистскими бандами, которых НАТО щедро поддерживает деньгами и оружием. И если РФ проводит «точечную операцию», то против нее «идет открытая война».

Он также подчеркнул, что Россия придерживается изначальной задачи и продолжает специальную военную операцию без применения всех имеющихся ресурсов. Главная задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, – «сохранить максимальное количество жизней мирного населения и не разрушать населенные пункты», отметил глава Чечни.

«Это все, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», –добавил Кадыров.

«Когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение... Любой человек, который искренне переживает за свое отечество, обязан проявить себя и находиться постоянно в формате 24/7 в режиме самомобилизации», – добавил глава Чечни.

Ранее СБУ предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов прибыть на украинскую территорию по обвинениям со стороны Службы безопасности Украины и выяснить, кто убийца, кто преступник и кто террорист.