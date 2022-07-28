Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»

В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев

«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.

«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.

Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.

Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.

«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.

Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».

Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

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