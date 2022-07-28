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Песков назвал фейком американскую публикацию о «потерях российской армии на Украине»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком публикацию неких «американских данных» о якобы «потерях российской армии на Украине».
«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как нужно относиться к американской публикации о «потерях российской армии на Украине».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии Зеленского
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал карту Европы, составленую западными аналитиками, где территория Украины существенно уменьшается в размерах.
«В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины [Владимира Зеленского] возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1)», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
По этой карте границы Украины совпадают с границами страны до 2014 года.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2)», – продолжил зампред Совбеза.
На второй картинке украинской территорией обозначена лишь Киевская область, остальные же отошли России, Польше, Румынии и Венгрии.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские войска получили приказ Зеленского отвоевать юг страны.
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Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины
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Главное управление Египта по поставкам товаров расторгло контракты, по которым страна должна была получить 240 тыс. тонн пшеницы с Украины, сообщают источники.
Пшеница была закуплена в декабре за 346–360 долларов за тонну, но в связи с ситуацией на Украине грузы так и не прибыли. Reuters сообщает, что Египет «освободил» от обязательств поставщиков Nibulon и Inerco, передает РИА «Новости».
В конце прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Египет. Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза – с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. Также сообщалось, что Египет захотел вступить в БРИКС. Банки Египта решили подключить к российской платежной системе «Мир».
Депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины, указывал, что Россия ясно понимает, какие проблемы с продовольствием возникают у ее близких партнеров в Африке, например – у Египта, и всячески содействует улучшению ситуации: «Сделка станет еще одним сигналом Москвы африканским странам с тем, чтобы они понимали: кто им друг, а кто враг».
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Лавров предупредил страны Африки о риске потерять резервы из-за США и ЕС
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США и Евросоюз могут заморозить валютные резервы любой страны, если она вызовет у них раздражение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.
«Если США и Евросоюз по требованию штатов решили заморозить российские резервы – и сейчас они всерьез начинают юридический процесс, чтобы подготовить основу для конфискации российских денег, – кто знает, если они не будут раздражены кем-то еще завтра или послезавтра, они могут сделать то же самое», – цитирует его ТАСС.
По словам Лаврова, в сложившихся условиях невозможно опираться на доллар, «как на инструмент, который поддерживает мировую экономику».
«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен, а его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», – отметил министр.
По его словам, в этом не трудно убедиться, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 20-30 лет назад.
«Разумеется, никто не станет развязывать войну из-за доллара, это было бы сумасшествием. Однако народы хотят иметь определенные гарантии относительно надежности в экономических и торговых отношениях с партнерами», – добавил Лавров.
В качестве инструментов, способных обеспечить такие гарантии, глава внешнеполитического ведомства назвал использование национальных валют, а также механизмов бартера и клиринга.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.
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США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
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Президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС.
В прошлую пятницу Химкинский городской суд Московской области провел первое заседание по существу по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер о контрабанде наркотиков. В зале суда присутствовали представители американского посольства. Согласно обвинительному заключению, 17 февраля в Шереметьеве у прилетевшей рейсом из Нью-Йорка американки при досмотре ручной клади было обнаружено 0,702 грамма гашишного масла. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Грайнер грозит до десяти лет лишения свободы.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
А бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США в декабре 2018 года, когда приехал в Москву на свадьбу к другу.
У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.
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ВСУ пришлось бросить американские гаубицы М777 при отступлении
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Вооруженные силы Украины не могут ремонтировать на месте поврежденные американские гаубицы М777, поэтому бросают их при отступлении, сообщил командир украинской роты 10-й горно-штурмовой бригады Андрей Савчук, который сдался в плен силам ЛНР.
Как заявил Савчук, «если в заграничных армиях орудие ломается – его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами». В результате ВСУ бросают неисправные М777, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что «есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них», есть «отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют». «Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается», – сказал Савчук.
Он заявил, что украинские силовики были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия. Савчук уточнил, что значительная часть иностранного вооружения была брошена бойцами при отступлениях с позиций.
В июле Минобороны России сообщило, что российские ВКС уничтожили два украинских ангара с американскими гаубицами M777, обстреливавших Донецк. Военный корреспондент Александр Коц описал охоту на американскую гаубицу М777.
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Пушилин назвал русские города, которые необходимо освобождать
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Сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», – заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 июля будет 78 лет, как освобожден Брест – город, ставший образцом мужества и сопротивления.
«Брестская крепость занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Драматичные события лета 1941 года наводят на параллели с тем, что происходит сейчас в Донбассе. Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа – настоящей русской крепостью», – добавил глава ДНР.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев посетил Донбасс и обсудил с Пушилиным расширение сотрудничества и восстановления экономики и пострадавшей инфраструктуры ДНР.
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МИД предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО по России
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Применение ВСУ по территории России реактивных американских систем залпового огня (РСЗО) или других дальнобойных орудий НАТО приведет к серьезным последствиям, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», – передает сайт МИД слова Гаврилова, сказанные в ходе заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
«Наращивание передач Киеву западного вооружения может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям. Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим», – заявил Гаврилов.
Он отметил, что Вашингтон подталкивает европейских сателлитов к тесному сотрудничеству с Киевом и обострению отношений с Москвой, вынуждает их обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия. «Эти действия могут привести к расширению зоны вооруженного конфликта», – полагает дипломат.
«Поставленные президентом России Владимиром Путиным цели и задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены. Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве, где политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчете на распил денежных потоков, выделяемых нацистско-наркоманской хунте странами Запада. Искренне сочувствуем всем тем, кто поддался госпропаганде Киева и его кураторов. Бог и история им судья», – заявил Гаврилов.
«Так или иначе, надвигающийся вскоре «маршал мороз» и успешный ход специальной военной операции поставят все на свои места. Нам жаль Европу, если она не одумается», – отметил он.
Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня (РСЗО).
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Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю отмечаемого в стране Дня украинской государственности.
«Мы не колония, <...> не автономия, не провинция, а <...> неделимая и независимая страна, которой минимум полторы тысячи лет, <...> когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она (Украина) единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», – передает ТАСС слова Зеленского, произнесенные на фоне памятника Владимиру Великому на берегу Днепра.
Между тем Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в День Крещения Руси возглавил торжественное богослужение в Успенском соборе Московского Кремля, передает РИА «Новости».
После литургии в Успенском соборе предстоятель РПЦ возглавит крестный ход к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру на Боровицком холме у стен Кремля, где совершит молебен святому.
Православные верующие 28 июля отмечают День Крещения Руси, а также День памяти святого князя Владимира (960–1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Князя Владимира, крестителя Руси, историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории нашей страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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СНБО Украины пригрозил ударами по территории России
Украина в ответ на российские ракетные удары может атаковать «территории, откуда это идет», заявил секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заверил, что у Киева есть воля принимать серьезные решения. По его словам, «эта воля спасла» Украину 24–25 февраля. Данилов заявил, что при необходимости у украинских властей «не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать, для того чтобы те объекты», из которых выпускают ракеты, «были уничтожены». «Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, – яркое подтверждение этому», – приводит его слова «Укринформ».
Напомним, Украина уже не раз наносила удары по российским приграничным населенным пунктам. Целями украинских атак становились в основном гражданские объекты и мирные жители.
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Блинкен собрался провести переговоры с Лавровым
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Глава Госдепа подтвердил, что собирается обсудить с Лавровым проблему заключенных. Однако, как подчеркнул Блинкен, он «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того», что США «предложили русским», передает РИА «Новости».
По словам Блинкена, США «несколько недель назад представили субстантивное предложение относительно их освобождения». Он сказал, что «правительства неоднократно связывались напрямую относительно данного предложения», передает ТАСС.
Блинкен указал, что собирается провести переговоры с Лавровым впервые с начала специальной военной операции России на Украине. Как сообщил Блинкен, предстоящие телефонные переговоры «не будут переговорами по Украине». Он заявил, что «любые переговоры по Украине должны вестись ее правительством и народом». «Как мы заявляли с самого начала, ничего об Украине без Украины», – сказал Блинкен.
Однако глава Госдепа намерен «затронуть вопрос о предварительной сделке по экспорту зерна, которую Украина, Россия, Турция и ООН заключили на прошлой неделе». По его словам, «эта договоренность является позитивным шагом вперед», но «есть разница между сделкой на бумаге и ее практическим осуществлением».
Блинкена спросили, не лучше ли вести переговоры о возможности освобождения американцев «скрыто, а не публично». Он ответил, что «иногда» США «решают, что не будут привлекать внимание к идущим разговорам». Однако «в этом случае» Блинкен «счел важным <...>, чтобы по таким темам, как задержание американских граждан, продовольственный кризис <...>, а также планы, которые теперь имеются у России относительно присоединения украинских территорий, российские коллеги говорили напрямую» с ним.
Напомним, Блинкен собирался встретиться с Лавровым 24 февраля, но после начала российской специальной военной операции на Украине глава Госдепа не только отказывался от переговоров, но и решил избегать групповых фото с российским коллегой.
Американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута.
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Американцы возмутились «детской» речью Харрис в Белом доме
Зрители телеканала Fox News отреагировали на высказывание вице-президента США Камалы Харрис по поводу ее гендерной принадлежности, личных местоимений и одежды.
Харрис во время встречи в Белом доме, где обсуждалась тема абортов, заявила, что «она – женщина, сидящая за столом в синем костюме», а ее местоимения – «она\ее».
Комментаторов возмутило это заявление, передает РИА «Новости».
«Как же я рад, что она нашла время, чтобы сказать нам то, что мы вроде и раньше знали. Должно быть, администрация справилась с инфляцией, рецессией, наркотрафиком, кризисом на границе, проблемами в образовании и женском спорте», – написал пользователь Neil Massong.
«Звучит так, будто она первый день в детском саду. «Меня зовут Сьюзи, и я ношу красную рубашку», – пошутил Dee Williams.
Кто-то отметил, что под налоги обычных граждан Харрис решила пойти на показ мод.
«Странно. Она действительно пытается казаться глупее с каждым днем или это происходит само собой?» – задался вопросом Chris Noblett.
Один из читателей заявил, что вице-президент США ведет себя как ученица третьего класса.
Ранее Камала Харрис заявила, что в Соединенных Штатах ежедневно происходят «случаи беременности женщин», что является «серьезной проблемой».
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Турки стали скандировать имя Путина на матче «Фенербахче» – «Динамо»
Болельщики турецкого «Фенербахче» во время футбольного матча их клуба против киевского «Динамо» принялись скандировать: «Владимир Путин».
Так они отреагировали на гол, который украинский клуб забил в ворота «Фенербахче». Матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов состоялся в Стамбуле.
Игра завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1, пишет «Чемпионат».
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте России и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией.
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Госдеп не увидел практической пользы от объявления России «спонсором терроризма»
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Практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, «издержки, которые навязали России, совершенно соответствуют последствиям, наблюдавшимся бы в случае включения» России в указанный список. Он сообщил, что Госдеп «обязан следовать закону», поэтому власти США изучают, «соответствуют» ли критерии для объявления России «спонсором терроризма» тем критериям, что «закреплены в законе», передает ТАСС.
Как заявил Блинкен, на освобожденных от украинских сил территориях «Россия поставила руководителей, которые проведут подставные референдумы, чтобы создать миф о том, что люди на этих территориях хотят присоединиться к России». По его словам, Москва «использует эти фальшивые голосования для того, чтобы утверждать, что присоединение этих регионов является легитимным».
«Мы должны и будем действовать быстро, чтобы дать России понять, что подобная тактика не сработает», – сказал он, добавив, что «присоединение силой территории суверенного и независимого государства является серьезным нарушением Устава ООН».
По мнению Блинкена, решение о проведении Россией специальной военной операции на Украине объясняется «убеждением президента Путина о том, что Украина не является независимым государством и принадлежит России». Как утверждает Блинкен, Путин «открыто сказал об этом президенту Бушу в 2008 году». «Я процитирую: «Украина не является настоящей страной», – заявил глава Госдепа.
При этом Блинкен утверждает, что Вашингтон готов поддержать «любые жизнеспособные дипломатические усилия» по Украине, но винит в их отсутствии Москву, которая, по мнению США, «не подавала никаких признаков того, что она готова к содержательному и конструктивному взаимодействию». «Когда и если придет время, мы задействуем всю силу американской дипломатии. Но пока что мы продолжим делать все возможное для того, чтобы упрочить позиции Украины на поле боя с тем, чтобы у нее была наиболее сильная из возможных позиция за столом переговоров», – сказал он.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп.
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В Госдуме оценили перспективы обмена Виктора Бута на двух американцев
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«Россия должна добиваться возвращения на родину каждого своего гражданина. Шпион и наркоманка – небольшая плата за достойного россиянина», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов, комментируя предложение США обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
«В таких случаях не следует руководствоваться принципом равности обмена. Задача нашей страны – помогать гражданам, оказавшимся в трагических ситуациях. Мы исходим из того, что Бут был задержан и арестован незаконно, а его вина до сих пор не доказана», – сказал член комитета по конституционному строительству и законодательству Госдумы Олег Морозов.
Собеседник также отметил, что Виктор Бут «никогда не отказывался от своей Родины». «Если возникает вариант обмена, я горячо его поддерживаю. В конечном счете, шпион и наркоманка – небольшая цена за достойного россиянина», – отметил парламентарий.
Морозов добавил, что сейчас к процессу могут приступить специалисты, которые подробно разберутся во всех правовых и технических аспектах. И «несмотря на сложность таких обменов, их стоит осуществлять», настаивает депутат. «В США есть еще наши граждане. Не берусь судить об их численности, но Россия должна добиваться их возвращения на родину», – рассуждает собеседник.
«Я уверен, что США не станут умышленно гоняться за россиянами, чтобы потом использовать их в качестве обменного фонда. Это была бы абсурдная логика, которая не привела бы к желаемому результату. В каждом конкретном случае принимается специальное решение, это не автоматический процесс. Так что подобные действия были бы контрпродуктивны», – заключил Морозов.
Ранее президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
Грайнер в России обвиняется в контрабанде наркотиков. В 2020 году Уилана в России признали виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Игорь Бутман предложил Бутусову не возвращать предоплату за отмененный концерт в Хельсинки
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«Была же пандемия, сидели дома, писали песни. Сейчас много идет концертов, фестивалей по России. Поэтому я не считаю, что это какая-то большая трагедия», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкант, народный артист России Игорь Бутман, комментируя отмену концерта Вячеслава Бутусова в Хельсинки из-за политической позиции российского музыканта.
Финские СМИ сообщают, что в Хельсинки отменили концерт лидера и вокалиста российских рок-групп «Nautilus Pompilius» и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова. Уточняется, что это произошло из-за его выступлений в Крыму в 2017 и 2021 годах и общей позиции.
«У артистов своя позиция. Сейчас происходит отмена многих концертов, если есть какая-то позиция, которую не приемлет Евросоюз. К этому просто нужно быть готовым, с этим ничего не поделать. Нужно просто переждать этот сложный период», – говорит Бутман.
Он подчеркивает, что данная ситуация наблюдается не в первый раз. С апреля этого года многие российские звезды остались без концертов за границей потому, что поддерживают проведение спецоперации России на Украине.
«Надо относиться к этому философски и не переживать об этом. Была же пандемия, сидели дома, писали песни. Сейчас много идет концертов, фестивалей по России. Поэтому я не считаю, что это какая-то большая трагедия. В таких случаях предоплату надо брать и не возвращать ее, в случае вот такого рода отмен», – рекомендует артист.
Ранее посольство России в Венгрии сообщило, что украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки из Киева Валентины Лисицы в Российском культурном центре. Причина такого поведения со стороны родной страны музыкантши – «отличное от официальной позиции киевских властей мнение по поводу ситуации на Украине».