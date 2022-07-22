Командиру украинских неонацистов «Медведи SS» Кравцову может грозить смертная казнь

В ДНР командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову предъявлено обвинение, ему грозит смертная казнь, сообщил адвокат обвиняемого Павел Косован.

«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», – сообщил адвокат ТАСС.

Кравцову вменяют создание вооруженного формирования, не предусмотренного законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам ДНР, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя ДНР, совершенных организованной группой.

Последняя статья предусматривает смертную казнь в виде наказания.

Ранее Кравцов заявлял, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.

Напомним, смертный приговор грозит и другим участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS». Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.

Глава Минюста ДНР Юрий Сироватко заявлял, что слушания по боевикам нацбата «Азов» в могут пройти в открытом режиме.