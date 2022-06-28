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В Кремле прокомментировали заявление Moody's о «дефолте» в России
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков затруднился оценить заявления Moody's о якобы дефолте России, напомнив, что агентство перестало рейтинговать Россию.
Представитель Кремля отметил, что касательно вопроса о подготовке с российской стороны судебных исков к западным финансовым институтам, из-за действий которых выплаты по двум купонам российских евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, это вопрос для глубокого анализа российских юристов и финансовых ведомств, которые этим занимаются», передает ТАСС.
«Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это [заявление о якобы дефолте РФ], что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», – добавил Песков.
Накануне Moody's выступило с утверждением, что Россия якобы допустила дефолт по внешним долговым обязательствам и не исключило дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам.
Ранее в понедельник в Минфине заявили, что Россия направила средства для совершения платежа по еврооблигациям заранее, но сумма не дошла до конечных получателей из-за действий зарубежных финансовых посредников, «что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон». В Минфине России подчеркнули, что Россия не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, инвесторам посоветовали обратить внимание на новый механизм расчетов в соответствии с указом президента России.
До этого американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.
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Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
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Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.
«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».
Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.
Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.
Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.
Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.
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Блинкен назвал убыток России от запрета G7 на импорт российского золота
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Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно 19 млрд долларов в год, ударив по второй по прибыльности статье экспорта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.
«Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей. Это около 19 млрд долларов, и большая часть из них приходится на страны «Семерки»», – цитирует его РИА «Новости».
Блинкен добавил, что лишить доступа к доходам примерно в 19 млрд долларов – это значительно.
Он также отметил, что США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться. «Уровень жизни россиян падает. Все это дает о себе знать. Но есть и накопительный эффект. Тысячи россиян среди наиболее образованных, работающих в некоторых из наиболее важных отраслей промышленности, уехали», – подчеркнул Блинкен.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Во вторник сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
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Жители Северной Америки потребовали не допускать Овечкина в НХЛ
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Некоторые североамериканские болельщики считают, что российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернувшийся в Москву, должен остаться в России, они потребовали не допускать его в НХЛ.
Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» – «Амкал» в Москве. Овечкин вывел «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой, открыл счет в дебюте встречи, после чего был заменен. Хозяева победили со счетом 5:0. Крупное канадское спортивное издание Sportsnet опубликовало в соцсетях видеозапись гола Овечкина, передает РИА «Новости».
Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас». «Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ», – считает третий. Комментаторы призвали «проверить его и дать билет в Сибирь в один конец», они заявили, что «Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией».
Напомним, в апреле клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил провести перед игрой церемонию чествования Овечкина. До этого Овечкину в США усилили охрану из-за ситуации с Украиной.
Эксперт назвал способ прекратить поставки оружия Украине
Остановить поставку вооружений Киеву можно с помощью полной остановки железнодорожного сообщения внутри Украины, заявил член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Чтобы обрубить все поставки оружия, нужно вывести из строя все ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь мосты. Уничтожается мост, разрушаются опоры, пролеты и обрушивается в реку. Чтобы это восстановить и запустить, потребуется много сил и времени. Это надежный и быстрый способ, чтобы железнодорожное сообщение встало месяца на три», – сказал Коротченко в беседе с Ura.ru.
В таком случае поставщикам или получателям останется «тащить на себе» вооружения из Польши или Румынии.
При этом Коротченко призвал готовиться к самым худшим вариантам развития событий, чтобы избежать их.
«Если оружием, о котором говорит [президент США Джо] Байден, начнет накачиваться Украина, у нас не останется другой альтернативы, кроме как обрушить мосты в Днепр и полностью прервать все железнодорожное сообщение между различными частями страны. Хотя американцы говорят, что они до 80 км будут поставлять боекомплекты, никому верить нельзя», – сказал эксперт.
Член совета добавил, что оружие из США, такое, как системы реактивного залпового огня, может поражать цели на дальней дистанции.
«Квадрат накрывается. И уничтожаются люди, техника, городские кварталы. По мирному городу если ударят, то последствия будут трагичными. Нужно пресекать это любыми способами. Если поставили оружие, могли поставить и боекомплект вместе с американским РСЗО, которые могут наносить удары на несколько сотен км», – заключил Коротченко.
Ранее в Белом доме заявили о выделении Киеву очередного транша военной помощи в размере 450 млн долларов.
1 июня власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.
В США заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Агентство Bloomberg сообщило, что в ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты Россией около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, и, если деньги не поступят на счета, инвесторы могут зафиксировать технический «отказ от выполнения обязательств».
Как сообщает агентство, Россия не будет объявлять о дефолте сама. Эта ситуация называется уникальной, поскольку у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность, сообщает РИА «Новости».
«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», – отмечается в статье.
Ранее минфин США заявил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
В конце апреля Минфин России заявлял, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. В мае СМИ сообщили, что американский Минфин аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Однако даже сам Минфин США признает, что наступление технического дефолта в России не изменит в корне ситуацию, так как страна в условиях санкций все равно не имеет доступ к мировому рынку капитала.
США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».
«Как я уже сказал, и президент (США – Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау, заявил, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома прошли в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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ВСУ впервые применили в ЛНР американскую РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Перевальску в Луганской народной республике одну ракету из РСЗО М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Как отметил подполковник ЛНР Андрей Марочко, это первый случай применения этих РСЗО в ЛНР.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к массовым убийствам мирного населения, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные.
До этого Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов.
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. При этом Россия не единожды предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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Москва обвинила Вашингтон в подстрекательстве Киева к массовым убийствам
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Соединенные Штаты, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные, своими шагами подталкивают киевский режим к массовым убийствам мирного населения, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Администрация наращивает передачу Киеву вооружений. Если раньше поставлялись ПЗРК и ПТРК, то дело дошло до тяжелой артиллерии, РСЗО и, по всей видимости, средств ПВО. Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными. Консультируют, как действовать на поле боя. По сути, своими провокационными шагами Вашингтон подталкивает киевский режим к массовым убийствам мирного населения», – подчеркнул Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале дипмисии.
Посол добавил, что «безоглядное и безответственное накачивание Украины оружием» закручивает спираль конфликта и повышает угрозы дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями. Антонов также заявил, что в США попустительствуют продолжающейся отправке наемников на Украину. Он выразил мнение, что правящие круги в Вашингтоне «по-прежнему не способны трезво оценивать всю опасность своих шагов». «Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами», – подчеркнул дипломат.
Ранее Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов. В поставки общей стоимостью 450 млн долларов также войдут 18 «тактических автомобилей» для буксировки артиллерийских орудий западного образца, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, «запчасти и иное оборудование».
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. Ранее Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
В Белом доме усомнились в возможности возвращения Украиной утраченных территорий
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Сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации, сообщили американские официальные лица анонимно на телеканале CNN.
По их информации, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, передает ТАСС.
Источники отметили, что не все в американской администрации относятся к перспективам Украины с беспокойством. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.
«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», – сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.
По словам политика, Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодня американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.
Представитель Пентагона и источники телеканала, в свою очередь, отметили, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.
Ранее историк и политический философ Егор Холмогоров заявил, что одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы – многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Американский историк заявил о планах украинских радикалов убить Зеленского
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Соединенные Штаты отказались помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», заявил в журнале Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе. «Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», – передает РИА «Новости» его слова.
Историк выразил мнение, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее. «Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего – его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», – разъяснил Хомский.
При этом он добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.
Накануне Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
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В ФРГ назвали «дымовой завесой» предложение США ограничить цену нефти из РФ
Предложение США о предельной стоимости на поставки российской нефти является «дымовой завесой», именно это и подняло рост цен на данный энергоноситель, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Штеффен Котре.
«Торпедировав реализацию «Северного потока – 2», они показали, что стремятся к ослаблению газоснабжения европейцев. Решение очевидно: отмена всех санкций», – отметил Котре, высказав мнение, что это снова стабилизировало бы цены на энергоносители, передает ТАСС.
«Когда США предлагают установить предельную стоимость на нефть, они создают дымовую завесу. Именно их политика санкций взвинтила цену на нефть», – считает он
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Стало известно о помогающей Украине «сети коммандос и шпионов» НАТО
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Помощь Украине оказывает «скрытая сеть коммандос и шпионов» США и их союзников, сообщают американские и европейские чиновники.
Как пишет New York Times, украинские войска зависят от помощи стран НАТО, которые предоставляют оружие и разведданные, а также проводят обучение военных. Газета указывает, что большая часть этой работы выполняется за пределами Украины – например, на базах в Германии, Франции и Великобритании, передает РИА «Новости».
Однако и на территории самой Украины, как пишет NYT, есть спецназовцы из Великобритании, Франции, Канады и Литвы, а также сотрудники ЦРУ, которые занимаются вопросами поставок вооружений и подготовкой украинских войск. Западные специалисты не находятся близко к линии фронта и осуществляют поддержку из штабов, передает ТАСС.
Как пояснило издание, сотрудники ЦРУ «продолжают тайно действовать в стране, в основном в столице, Киеве». Они участвуют в передаче украинской стороне «большей части огромных объемов разведданных», которыми США делятся с Украиной. При этом США отозвали своих 150 военных инструкторов еще до начала российской спецоперации в феврале, зато «несколько десятков коммандос» из других стран НАТО либо остались на Украине, либо с тех пор уезжали и приезжали обратно.
New York Times пишет, что структура работы построена на основе опыта НАТО в Афганистане. В частности, деятельность направлена на то, чтобы координировать движение конвоев с вооружением западных стран на Украину.
Напомним, на Украине воюют наемники из западных стран, включая США. Так, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, в ДНР ынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
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Киссинджер призвал учитывать роль России в Европе
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Россия играет важную историческую роль в Европе, и после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно», заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Он заявил, что увидел в президенте России Владимире Путине «умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения».
«Таким он и останется, и это должно учитываться, когда война закончится», – передает слова Киссинджера ТАСС.
Экс-госсекретарь подчеркнул, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала во всех больших кризисах и причастна к «некоторым крупным триумфам европейской истории».
«Задача дипломатии, и западной, и российской – вернуться к историческому курсу, в котором Россия – часть европейской системы. И Россия должна играть важную роль», – сказал Киссинджер.
По его словам, Запад был не слишком внимательным, предлагая Украине войти в НАТО. «Потому что это означало, что вся территория от Берлинской стены до российских границ оказалась бы под НАТО, в том числе территории, с которых в истории совершались нападения на Россию. Пришел момент понять, как завершить этот конфликт [на Украине] с политической и военной точки зрения. Нельзя просто продолжать сражаться без цели», – указал Киссинджер.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Байден заявил о повышении пошлины на треть на ряд российских товаров
Администрация США приняла решение повысить ставку таможенной пошлины до 35% на ряд наименований российского импорта в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией, следует из подписанной в понедельник президентом США Джо Байденом прокламации.
Это сделано после того, как американский Конгресс лишил Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования в торговле. Байден после этого подписал документ о повышении ставок пошлины до 35% на некоторые «товары Российской Федерации, импорт которых еще не был запрещен, является обоснованным и соответствует внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», передает ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками.
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В США подтвердили готовность передать Украине ПВО средней и большой дальности
США завершают формирование очередного пакета военной помощи Украине, куда впервые войдут современные противовоздушные системы средней и большой дальности, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Могу подтвердить, что мы фактически в процессе финализации пакета, который включает передовые возможности ПВО», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Салливана, президент Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что США направят Украине «современные средства ПВО средней и большой дальности», а также артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.
Зеленский выступил перед лидерами G7, которые собрались на саммит в Германии. В своем обращении он упомянул о воскресном ракетном обстреле Киева и дал понять, что хочет получить системы, которые «могли бы сбивать ракеты в небе», отметил Салливан.
Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.
1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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