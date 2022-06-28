В Кремле прокомментировали заявление Moody's о «дефолте» в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков затруднился оценить заявления Moody's о якобы дефолте России, напомнив, что агентство перестало рейтинговать Россию.

Представитель Кремля отметил, что касательно вопроса о подготовке с российской стороны судебных исков к западным финансовым институтам, из-за действий которых выплаты по двум купонам российских евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, это вопрос для глубокого анализа российских юристов и финансовых ведомств, которые этим занимаются», передает ТАСС.

«Что касается Moody's, то оно совсем недавно отказалось рейтинговать Россию, если мы правильно понимаем. Означает ли это [заявление о якобы дефолте РФ], что Moody's возобновило процесс рейтингования? Агентство должно, наверное, пояснить», – добавил Песков.

Накануне Moody's выступило с утверждением, что Россия якобы допустила дефолт по внешним долговым обязательствам и не исключило дальнейшие дефолты по будущим купонным выплатам.

Ранее в понедельник в Минфине заявили, что Россия направила средства для совершения платежа по еврооблигациям заранее, но сумма не дошла до конечных получателей из-за действий зарубежных финансовых посредников, «что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон». В Минфине России подчеркнули, что Россия не отказывается от выполнения своих долговых обязательств перед всеми категориями инвесторов, инвесторам посоветовали обратить внимание на новый механизм расчетов в соответствии с указом президента России.

До этого американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в ночь на 27 июня в России якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В Кремле не согласились с утверждением о наступившем «дефолте» России. Напомним, Bloomberg указывало на уникальную ситуацию, при которой у страны есть средства и желание платить, однако введенные Западом санкции отняли у нее эту возможность.

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