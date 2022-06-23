Отряд детективов для взаимодействия между военными и СБУ создали на Украине

На Украине создали боевой отряд из детективов для налаживания взаимодействия между военными и Службой безопасности Украины, в том числе для недопущения недоразумений и «дружественного огня», в его состав вошли 100 человек, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

«Это детективы, которые готовы взять оружие и готовы к выполнению задач, чтобы была налажена работа и взаимодействие с территориальной обороной, вообще с силами обороны Киева, чтобы не было недоразумений и «дружественного огня», – цитирует РИА «Новости» старшего детектива НАБУ Владимира Васильчука.

По его словам, в функционал спецотряда входит также фильтрационные действия, проведение разведывательных операций, взаимодействие с бригадами украинских войск, а также охрана правительственных помещений от угроз от диверсионно-разведывательных групп.

«Основные вопросы – налаживание взаимодействий между военными и служащими в СБУ, территориальной обороной и ВСУ», – уточнили в ведомстве.

Ранее американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком уродов».