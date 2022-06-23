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23 июня, четверг | Последнее обновление — 15:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР назвали сроки полной блокировки Лисичанска и Северодонецка
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Отряд детективов для взаимодействия между военными и СБУ создали на Украине
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На Украине создали боевой отряд из детективов для налаживания взаимодействия между военными и Службой безопасности Украины, в том числе для недопущения недоразумений и «дружественного огня», в его состав вошли 100 человек, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
«Это детективы, которые готовы взять оружие и готовы к выполнению задач, чтобы была налажена работа и взаимодействие с территориальной обороной, вообще с силами обороны Киева, чтобы не было недоразумений и «дружественного огня», – цитирует РИА «Новости» старшего детектива НАБУ Владимира Васильчука.
По его словам, в функционал спецотряда входит также фильтрационные действия, проведение разведывательных операций, взаимодействие с бригадами украинских войск, а также охрана правительственных помещений от угроз от диверсионно-разведывательных групп.
«Основные вопросы – налаживание взаимодействий между военными и служащими в СБУ, территориальной обороной и ВСУ», – уточнили в ведомстве.
Ранее американский наемник, воюющий на стороне ВСУ, в переписке в Twitter c журналистом Сетом Харпом рассказал о регулярных случаях «дружественного огня» в украинской армии, назвав такую ситуацию «дурдомом и цирком уродов».
На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ
Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.
«В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».
«Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.
Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.
Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.
В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».
Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.
Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы.
Джонсон предложил восстановить территорию Украины «хотя бы до границ до 24 февраля»
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Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля», считает премьер-министр Британии Борис Джонсон, об этом он заявил в интервью ряду европейских газет, среди которых итальянская «Коррьере делла сера».
«Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами более, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля (начала специальной военной операции России). Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины
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Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией, считает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
«Давайте посмотрим правде в глаза: Украина несуществующее государство, они рухнули. Людей под дулом толкают под огонь русских. Это катастрофа!» – приводятся его слова в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Макгрегор заявил, что ежедневно украинцы теряют от 500 до 1000 убитыми и ранеными. «Их армия практически уничтожена», – заявил экс-военный.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Украинские войска признали превосходство ПВО России над дронами США и Турции
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На Украине считают, что из-за ПВО России американские ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle применять опасно, а турецкие Bayraktar TB2 – почти бесполезно, пишут СМИ.
Foreign Policy со ссылкой на источники заявляет, что на Украине возник раскол по вопросу использования БПЛА между фронтовыми летчиками и начальником штаба. Чиновники как на Украине, так и в США опасаются, что «передовые» системы ПВО России могут сбить Gray Eagle. Пилоты также полагают, что американские БПЛА не «переживут» больше пары миссий. Как заявил украинский летчик, на Украине «очень опасно использовать такие дорогие беспилотники из-за противовоздушной обороны противника». По его словам, «здесь не Афганистан».
При этом украинские войска ограничили использование и турецких беспилотников. Это объясняется тем, что из-за российской системы ПВО те стали «почти бесполезными». Как пишет издание, Bayraktar TB2 украинцы сейчас применяют только в редких специальных операциях и для атак, передает ТАСС.
В начале июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако позднее стало известно, что США приостановили сделку из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов.
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Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева
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В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской народной республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В каждой из рот данного батальона – не более 15–20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.
В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 5% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.
За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены три базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, четыре пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожены живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364-х районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровское ДНР. Уничтожены три мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневая, Киселевка, Бармашово Николаевской области.
В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражено: восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселое, Дзержинск, Новолуганское, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровское, Галициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах: остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементиевка Харьковской области, Скадовск Херсонской области, Донецк, Горловка, Донецкий ДНР, Горское, Окнино Луганской народной республики и Новая Сбурьевка Херсонской области.
Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески Ратьковские Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в районах Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха ДНР, Червоное, Изюм, Сухая Каменка Харьковской области и над островом Змеиный.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве.
«Уралвагонзавод» поблагодарил Францию за поставленные на Украину САУ «Цезарь»
Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации Ростех попросил передать слова благодарности президенту Франции Эммануэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь», отметив, что техника «пригодится в хозяйстве».
Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса Кастельно, передает ТАСС. В своем посте Кастельно пишет, что поставленные Францией орудия были захвачены ВС России в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.
«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эммануэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем», – оставил комментарий концерн.
САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.
Ранее президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18.
Также Макрон в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности продолжить поставки тяжелых вооружений.
Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого
Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
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Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
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Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.
Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Минобороны показало работу бронепоезда «Волга» в зоне спецоперации
Министерство обороны опубликовало видео работы состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.
«Поезд имеет бронированное покрытие, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Пьяный мужчина бросил в детей гранату в Днепре
В Днепре (Днепропетровске) мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры гранату, пострадал ребенок, сообщили СМИ.
Ребенка забрали в больницу. По неофициальной информации, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. Взрыв также повредил припаркованные автомобили, передает УНИАН.
По данным следствия, 54-летний мужчина бросил гранату с седьмого этажа. Во время обыска в его квартире обнаружили еще две гранаты и патроны, передает ТСН.
Как следует из видео, граната упала рядом с группой детей.
Напомним, ситуация с распространением оружия на Украине стала опасной после евромайдана 2014 года. С тех пор в разных городах страны, даже тех, что находились далеко от линии соприкосновения сторон в Донбассе, неоднократно гибли люди от взрывов гранат – из-за неосторожного обращения с ними или в результате бытовых конфликтов. Когда Россия начала специальную операцию на Украине, украинские власти принялись раздавать оружие всем желающим.
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В Одесской области намерены отказаться от преподавания на русском языке
Русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.
Учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех российских писателей, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Исключенных авторов заменят произведениями из других государств.
«Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», – приводит издание слова директора Департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака.
Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.
Бабушка британского наемника призвала Лондон к переговорам с Москвой
Великобритания должна обсудить с Россией судьбу британца Эйдена Эслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, заявила его бабушка Памела Холл.
Как сказала Холл, она «не может удержаться от мысли о том, что между Соединенным Королевством и Россией должен быть налажен контакт». Холл сообщила, что Эслин в среду утром говорил по телефону с матерью и рассказал, что его могут казнить. По словам наемника, «представители ДНР сказали ему, что на связь не выходил никто из Соединенного Королевства, и что он будет казнен». Холл рассчитывает, что глава британского кабмина Борис Джонсон поднимал тему осужденных британцев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
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Минобороны: ВСУ тайно от населения заминировали обочины автодороги в Славянске
Украинские боевики заминировали в Славянске ДНР обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, о чем не оповестили местных жителей, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Славянске Краматорского района боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины автодороги по улице Героев Труда, примыкающей к трассе М-03, при этом местное население умышленно не оповещалось», – сообщает Telegram-канал Минобороны со ссылкой на слова Мизинцева.
ВС России заранее предупредили мировое сообщение об этой провокации, в результате которой могут пострадать местные жители.
Ранее сообщалось, что украинские националисты взорвали школу в поселке Авдеевка ДНР, сфабрикованную информацию об этом распространили в украинских и западных СМИ.
Киев признал потерю двух населенных пунктов к югу от Лисичанска
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Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое, где силы ЛНР и ДНР, действующие при поддержке Вооруженных сил России, ведут операции по окружению группировок украинских войск.
«На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка», – заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун в ходе брифинга, передает ТАСС.
Поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка находятся в Попаснянском районе ЛНР.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
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