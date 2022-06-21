В Запорожской области заявили о неизбежной передаче России АЭС в Энергодаре

АЭС в Энергодаре (Запорожская АЭС) рано или поздно будет передана под управление Российской Федерации, процесс будет проходить максимально аккуратно, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Атомная станция рано или поздно будет взята под контроль РФ, но сделано это будет максимально аккуратно и щадяще, чтобы не было никаких провокаций со стороны присутствующих в украинском «Энергоатоме» и в «Укрэнерго» агентов влияния [президента Украины Владимира Зеленского]. Атомная энергетика - это серьезная отрасль, здесь каждый шаг должен быть взвешен. Суть логики и необратимости процесса диктует нам то, что переход Запорожской АЭС под управление РФ рано или поздно должен произойти, скорее всего, рано», – цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, охраняют АЭС российские силовики вместе с бывшими нацгвардейцами Украины, которые перешли на сторону России.

«По Запорожской АЭС масса вопросов. Естественно, Россия четко остается верна международным стандартам и взаимодействию с МАГАТЭ, поэтому все действия, которые осуществляются помимо обеспечения безопасности, происходят по согласованию и с уведомления непосредственно МАГАТЭ», – отметил он.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе, она производила четверть всей электроэнергии на Украине, ее мощность составляет около 6 тыс. мегаватт, она состоит из шести энергоблоков. С 1996 года Запорожская АЭС являлась обособленным подразделением национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подконтрольной Украине. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих этого агентства сообщал 6 июня, что МАГАТЭ работает над созданием условий для отправки на станцию миссии экспертов.