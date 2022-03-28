Путин отметил уникальность технологии РАН по расшифровке древних текстов

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28 марта, понедельник | Последнее обновление — 15:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Крыма объявили о полном решении проблемы дефицита воды
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Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант.
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Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества.
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Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны.
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин отметил уникальность технологии РАН по расшифровке древних текстов
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Новая технология по расшифровке древних рукописей с помощью обучаемого искусственного интеллекта, разработанная учеными Российской академии наук (РАН) создаст уникальный фонд мировой культуры, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом РАН Александром Сергеевым.
Глава РАН рассказал, что в Улан-Удэ в фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии есть собрание древних восточных рукописей. «Там сотни тысяч томов, это самое большое в мире хранилище тибетских рукописей. Они не расшифрованы. Коллеги, которые работают, говорят, что для того, чтобы профессионал расшифровал, скажем, какой-то томик, уходят десятилетия», – передает слова Сергеева ТАСС.
«Применили искусственный интеллект, программу глубокого обучения, то есть взяли 500 текстов, которые расшифрованы, и научили машину, каким образом расшифровывать. С 94-процентной точностью результат, полученный в результате машинного обучения, дал распознавание этих символов», - отметил Сергеев, добавив, что теперь такая технология «ставится на поток, все это цифруется, и дальше машина расшифровывает». По его словам, в Центре восточных рукописей находится около 7 тыс. памятников древнемонгольской письменности. «Если мы отработаем на этих языках, то тогда фактически любой древний язык, на котором сейчас есть нерасшифрованные книги, будет здесь использован. Коллеги говорят, что появилась возможность все эти 100 тыс. памятников на протяжении жизни нашего поколения расшифровать», – добавил глава РАН.
«[Это] уникально абсолютно может быть», – отметил Путин.
Сергеев рассказал президенту о создании на сайте Института археологии Российской академии наук общедоступной версии археологической карты России. С помощью разработки любой желающий, в том числе турист, студент, может зайти на сайт и посмотреть, где в стране были произведены археологические находки.
«Погружаться в наше культурное материальное и нематериальное наследие. Здорово, интересно», – сказал в ответ Путин.
Ранее московские археологи рассказали о найденных за прошлый год артефактах.
Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Макрон осудил Байдена за высказывания в адрес Путина
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил американский президент Джо Байден.
«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Он отметил, что «Франция сделала выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». По его словам, необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины.
«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», – добавил французский лидер.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о Путине. Песков заявил, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Кроме того, Песков заявил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Вучич выразил обеспокоенность заявлением Байдена о Путине
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
«В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило», – цитирует РИА «Новости» Вучича.
Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
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Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
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В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
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Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Песков: Не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
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Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мир.
Глава страны сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии, передает ТАСС.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги», – сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства.
Российскую культуру он назвал обращенной к человеку, отметив, что ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу.
«В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии», — провел параллель Путин.
Президент напомнил о кадрах кинохроники, запечатлевших сожжение книг на площадях немецких городов.
«Представить такое в нашей стране невозможно! Застрахованы мы от этого во многом благодаря отечественной культуре. Она для нас неотделима от Родины, от России, где нет места этнической нетерпимости, где веками вместе живут, трудятся, растят детей представители десятков национальностей и этнических групп, а культурное многообразие является гордостью общества, силой и преимуществом нашего государства», — подчеркнул президент.
Говоря о культуре отмены, Путин указал, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну.
«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — констатировал Путин.
Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.
Путин подписал закон о новых антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях санкций
Президент Владимир Путин подписал закон об антикризисных налоговых мерах по поддержке экономики в условиях санкций в отношении российских физических и юридических лиц.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021–2023 годах, доходы за этот же период по вкладам (остаткам на счетах) в банках на территории России, сообщается на официальном портале правовой информации.
При этом всем налогоплательщикам, которые не находятся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства предоставляется право применения заявительного порядка возмещения НДС.
Помимо прочего, в 2022–2024 годах курсовая разница, начисленная по обязательствам, выраженным в иностранной валюте, будет учитываться при расчете налоговой базы по мере погашения задолженности. Такая мера нужна для исключения влияния на налоговые обязательства по налогу на прибыль расчетных величин, зависящих от изменения курса рубля к иностранным валютам.
Кроме того, устанавливается беспроцентная ставка налога на прибыль организаций для IT-компаний на 2022–2024 годы. По транспортному налогу предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.
Ранее стало известно, что Путин подписал федеральный закон, который коснется урегулирования лекарственных препаратов и медицинских изделий в России в условиях санкций.
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Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой
Единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города, заявил президент России Владимир Путин.
«На Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», – цитирует ТАСС Путина.
«В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол это сделали некие абстрактные союзники», – отметил президент.
Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии.
По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире.
«Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент.
Ранее в школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию.
Путин присвоил гвардейские звания 155-й бригаде ТОФ и 126-й бригаде Черноморского флота
Российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских, их им присвоил президент Владимир Путин.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты присвоены почетные наименования «гвардейских», – цитирует указ президента ТАСС.
155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.
Она создана 1 декабря 2009 года после переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая была создана в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие вооруженным силам НДР Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.
155-я бригада участвовала в военной операции России в Сирии, она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.
126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.
Путин назвал уникальное качество российского народа
Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и делать выводы, а национальный характер заставляет россиян принимать все близко к сердцу, идя на помощь другим, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.
«Российская культура всегда обращена к человеку. Все лучшие, ставшие классикой, произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие его вопросы, учили думать, оценивать и делать выводы», – приводит ТАСС слова Путина.
По мнению главы государства, неудивительно, что в российском национальном характере есть такая черта, как «принимать близко к сердцу», «обостренно чувствовать чужую боль и несправедливость, способность искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается».
«Отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», –
По оценке Путина, это уникальное качество «надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы».
Ранее Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником
Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России.
«Сегодня хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации – в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», – подчеркнул глава государства. «Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», – передает ТАСС слова Путина.
Он добавил, что росгвардейцы, «проявляя личный героизм, грамотно, четко решают все поставленные сложнейшие задачи». «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии России. <...> Хочу сказать вам «спасибо» – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», – обратился к глава государства к бойцам, командирам, всему личному составу и ветеранам Росгвардии. Российский лидер пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 27 марта отмечают свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии РФ. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года.
Как напомнили в пресс-службе ведомства, 5 апреля 2016 года указом президента РФ на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии России. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения, осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
В ведомстве отметили, что войска Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. «В 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тыс. различных боеприпасов», – сказали в пресс-службе.
Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. Только в прошлом году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тыс.массовых мероприятий во всех регионах страны.
Кроме того, под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплексов, предприятия ядерной и химической промышленности.
Также сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки, установленные в школах, медицинских и социальных учреждениях, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, на объектах культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. По данным ведомства, в 2021 году более 1,4 млн раз группы задержания вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревога».
Сегодня подразделения войск национальной гвардии России выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В пресс-службе ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.
«Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задач по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС», – сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены государственными наградами.
Ранее Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине: многие из них, несмотря на полученные ранения и обстрелы противника, успешно выполняли боевые задачи и уничтожали бандформирования националистов.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
В Турции анонсировали переговоры Эрдогана с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил представитель и главный советник турецкого президента Ибрагим Калын.
«Президент Эрдоган общался с Путиным по украинскому вопросу и планирует еще раз поговорить с ним в ближайшие дни», – цитирует РИА «Новости» Калына.
Ранее Эрдоган заявил, что власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Также он заявил, что у подавляющего большинства лидеров стран НАТО преобладает мнение, что против России действенны только санкции.
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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба правительства Армении.
«В ходе беседы была обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся в зоне ответственности российских миротворцев в результате продвижения ВС Азербайджана. Премьер-министр Пашинян охарактеризовал ситуацию, как напряженную», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Карабахе.
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