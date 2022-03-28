Путин отметил уникальность технологии РАН по расшифровке древних текстов

Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Россия гордится росгвардейцами, которые бесстрашно выполняют свой долг в ходе спецоперации на Украине. Высокую оценку их службе в реальной боевой обстановке дал президент России Владимир Путин в своем видеопоздравлении в честь Дня войск национальной гвардии России.

«Сегодня хочу особо обратиться к военнослужащим и сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Уважаемые товарищи, да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации – в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно», – подчеркнул глава государства. «Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас», – передает ТАСС слова Путина.

Он добавил, что росгвардейцы, «проявляя личный героизм, грамотно, четко решают все поставленные сложнейшие задачи». «Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем войск национальной гвардии России. <...> Хочу сказать вам «спасибо» – спасибо за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу», – обратился к глава государства к бойцам, командирам, всему личному составу и ветеранам Росгвардии. Российский лидер пожелал военнослужащим и их семьям здоровья, успехов и удачи.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии 27 марта отмечают свой профессиональный праздник – День войск национальной гвардии РФ. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, 5 апреля 2016 года указом президента РФ на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии России. В ее состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения, осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В ведомстве отметили, что войска Росгвардии во взаимодействии с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом. «В 2021 году военнослужащими и сотрудниками ведомства, выполняющими служебно-боевые задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, нейтрализовано 13 террористов, более 70 участников бандгрупп задержаны. Из незаконного оборота изъято свыше 350 единиц стрелкового оружия, около 80 килограммов взрывчатых веществ, порядка 78 тыс. различных боеприпасов», – сказали в пресс-службе.

Ежедневно тысячи росгвардейцев выходят на маршруты патрулирования. Только в прошлом году росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности свыше 250 тыс.массовых мероприятий во всех регионах страны.

Кроме того, под охраной Росгвардии находятся атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплексов, предприятия ядерной и химической промышленности.

Также сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану более миллиона квартир граждан. Тревожные кнопки, установленные в школах, медицинских и социальных учреждениях, в машинах скорой помощи и общественном транспорте, на объектах культуры и массового отдыха граждан выведены на пульты вневедомственной охраны. По данным ведомства, в 2021 году более 1,4 млн раз группы задержания вневедомственной охраны выезжали по сигналу «тревога».

Сегодня подразделения войск национальной гвардии России выполняют служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. В пресс-службе ведомстве отметили, что военнослужащие и сотрудники принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в населенных пунктах, освобожденных от националистических вооруженных формирований, защищают население от преступных посягательств и мародерства, охраняют важные объекты инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, оказывают содействие гражданами в налаживании мирной жизни.

«Кроме того, росгвардейцы выполняют служебно-боевые задач по охране и сопровождению колонн с гуманитарными грузами и обеспечению безопасности на транспортных коммуникациях. Особую роль подразделения Росгвардии играют в обеспечении охраны важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, включая объекты атомной энергетики, среди которых Чернобыльская и Запорожская АЭС, а также Каховская ГЭС», – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, многие военнослужащие и сотрудники Росгвардии награждены государственными наградами.

Ранее Росгвардия рассказала о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине: многие из них, несмотря на полученные ранения и обстрелы противника, успешно выполняли боевые задачи и уничтожали бандформирования националистов.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.