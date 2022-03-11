В Германии заявили о задержании пытавшихся отправиться на Украину экстремистов

Путин рассказал о решении возникших из-за санкций Запада трудностей

Россия решит все возникшие из-за введенных Западом санкций проблемы, заявил на совещании с членами правительства Владимир Путин. По его словам, экономика России адаптируется к новой ситуации, а это приведет к повышению независимости и суверенитета страны. На совещании обсуждалось, как не допустить повышения цен на продукты, закрытия производств и какие меры необходимы для поддержки российского бизнеса.

В начале совещания глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что Кабинет министров по поручению главы государства ведет работу по повышению устойчивости экономики в условиях беспрецедентного усиления внешнего давления. Для этого сформирован специальный штаб, который координирует деятельность всех ведомств, в том числе на региональном уровне.

В качестве главных задач: защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий через ликвидацию нарушений логистических и производственных цепочек и сохранение занятости. Мишустин отметил, что оперативно подготовлено уже два законодательных проекта с первоочередными антисанкционными мерами. В них вошли конкретные предложения по стабилизации финансовых рынков, поддержке ряда отраслей, повышения устойчивости отечественного бизнеса и по возвращению капиталов в российскую юрисдикцию.



Уже подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств: если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях предлагается вводить внешнюю администрацию. Разработан и комплекс мер для помощи IT-индустрии. В него, в частности, входит освобождение всех профильных компаний от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Для поддержки строительной сферы упрощается разработка градостроительной документации, регистрация прав на построенные объекты, будет ускорено предоставление земельных участков.

Авиаперевозчикам правительство поможет сохранить парк иностранных самолетов. Для стран, которые запрещают нашим морским судам входить в их порты, будут введены аналогичные запреты в российских портах. Преференции получит и туристическая индустрия.

Отдельное внимание Мишустин уделил обеспечению продовольственной безопасности страны. По его мнению, сейчас крайне важно не допустить срыва посевной, которая уже идет в некоторых регионах. Поэтому сельхозпроизводители смогут на полгода перенести свои платежи по инвестиционным кредитам.



Цены на продукты

Владимир Путин в свою очередь заявил, что санкции в отношении России были бы введены Западом в любом случае: «Нисколько не сомневаюсь в том, что эти санкции все равно бы вводились так или иначе, как они вводились на протяжении многих-многих последних лет». Он отметил, что после развала Советского Союза многие ограничения и так называемые кокомовские списки (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) не прекратили свое действие и были «унаследованы» Россией.

«Только с удовольствием все брали деньги в оплату прежних кредитов, которые брали все республики Советского Союза в советский период», –заметил президент.

Он считает, что сейчас санкционное давление носит комплексный характер и создает для России определенные проблемы и трудности. Президент отметил, что в такие моменты всегда повышается спрос у людей на отдельные группы товаров. «Но у нас нет сомнений, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы.

Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы решить, их просто нет»,

– подчеркнул президент.



Выступивший на совещании глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заверил, что власти РФ введут госрегулирование цен социально значимых товаров только в самом крайнем случае – при необоснованном росте цен. По словам министра, Минпромторг рассчитывает, что торгсети будут сдерживать цены на товары массового спроса.

«Что касается цен. Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных продуктов. Правительство приняло решение поддержать и аграриев, и торговлю. В ответ мы рассчитываем, что все участники рынка будут сдерживать цены на продукты массового спроса», – сказал Мантуров. Он отметил, что зачастую крупные сети добровольно минимизируют товарную наценку, а издержки перекладывают на товары средней и премиальной категории.

«По социально значимым товарам низкого ценового сегмента у правительства есть механизм государственного регулирования, к которому мы пока ни разу не прибегали. В текущих условиях эта мера будет задействована в самом крайнем случае, при необоснованном росте цен», – подчеркнул Мантуров.

Последствия санкций для Запада

При этом антироссийские и антибелорусские санкции могут привести к подорожанию продовольствия в мире, считает глава государства. И пострадают от этого именно те страны, которые откажутся от закупки удобрений у Москвы и Минска. Президент пояснил, что Россия и Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. «Если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут», – прогнозирует Путин.

По его словам, такое развитие событий «в свою очередь будет влиять на конечные продукты – на продукты питания». «Если будут создавать какие-то проблемы в этом смысле для нас, то негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Они просто неизбежны. Цены еще больше подрастут, и это скажется на решении ряда гуманитарных проблем, в том числе в отношении тех стран, у которых и так есть проблемы, и без того есть, о чем думать с точки зрения снабжения своих граждан продуктами питания», – указал российский лидер.



При этом президент отметил, что Россия ни в коем случае не должна допустить ничего подобного на отечественном продовольственном рынке: «Нам прежде всего нужно обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке, нашим сельхозпроизводителям, но у нас есть ресурсы, мы можем, готовы поставлять нашим иностранным партнерам». «С теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к нашей стране, к России, у нас есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребности в минеральных удобрениях, в этом заинтересованы и наши поставщики, и эти страны», – отметил Путин.

Президент рассказал и о последствиях запрета на поставки российской нефти. По его словам, США сейчас стараются предотвратить грядущий дефицит нефти, что уже привело к резкому росту цен на топливо в Америке: «Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения.

И с Ираном готовы помириться, немедленно подписать все документы. И в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. Но не надо было вводить против них эти нелегитимные санкции».



По словам Путина, «то же самое будет и в отношениях с нашей страной, в этом я нисколько не сомневаюсь. Мы вместе с нашими партнерами, которые не признают эти действия, безусловно, найдем решения по всем проблемам, которые пытаются нам создать».



Не допустить закрытие производств



При этом президент отметил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира. «Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, то мы с вами хорошо знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», – сказал Путин.

«Это все очень странно выглядит, тем более что мы-то все свои обязательства выполняем в области поставки энергоресурсов», – подчеркнул президент.



При этом он отметил, что Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят. «Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят. В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду», – сказал он.

Однако он потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками и вводить на таких предприятиях внешнее управление: «Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно».

Выплата внешних долгов в рублях



Выступивший на совещании министр финансов Антон Силуанов заявил, что несмотря на финансовые санкции, ситуация в бюджетной сфере РФ находится под контролем. «Ожидается снижение ненефтегазовых доходов. Но это компенсируется ростом нефтегазовых доходов», – сказал министр. Он также подчеркнул необходимость «не допустить разгонки инфляции». По словам Силуанова, главным приоритетом в настоящее время является исполнение всех социальных обязательств государства.

Глава министерства добавил, что нефтегазовые доходы будут направлены на сокращение заимствований и «на финансирование приоритетных расходов».

При этом он рассказал, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту Запад сможет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР). «Установлен специальный порядок обслуживания внешних долгов, включая государственные долги, мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счет разморозки золотовалютных резервов», – сказал Силуанов на совещании президента России с членами правительства.



«Запад объявил дефолт по своим финансовым обязательствам перед Россией, заморозил наши золотовалютные резервы, всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», – объяснил решение Силуанов.



В конце совещания Владимир Путин выразил уверенность, что экономика страны адаптируется к новой ситуации, что приведет в итоге к повышению независимости и суверенитета России.

«Мы с вами хорошо знаем, что многие страны уже адаптировались к тому, чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена. Россия в таком жалком и униженном состоянии существовать не может. Рано или поздно все это должно было произойти. Произошло сейчас, и я уверен, что мы эти все трудности преодолеем», – сказал президент.