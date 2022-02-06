Погребинский объяснил роль Украины в союзе с Британией и Польшей

Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».

«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».

В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.

Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».