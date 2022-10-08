МВФ одобрил предоставление Украине 1,3 млрд долларов

Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России

Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России

В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.

«Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.

Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.

«Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.

«Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».

В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.

Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».

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