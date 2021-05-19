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Штатам предрекли «большие проблемы» из-за российских ракет
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При столкновении Соединенных Штатов с Россией или Китаем в воздухе американские ВВС ждут большие проблемы, говорится в статье, опубликованной в Forbes.
Как утверждает автор материала Дэвид Экс, десятилетия «неспешных бомбардировок повстанцев с больших и удобных баз» ослабили воздушные силы США настолько, что сделали их неготовыми к открытому конфликту с «равными по силе» противниками, передает РИА «Новости».
«Если китайские или российские силы пришли в движение, и уже летят ракеты, то американские эскадрильи, вероятно, не могут рассчитывать на большую, уютную базу, подготовленную специально для них», – говорится в статье.
Экс отметил, что в бедственном состоянии американские летчики оказались из-за того, что привыкли вести на Ближнем Востоке бои низкой интенсивности. Также, по его мнению, американцы не готовы вести сражения в условиях быстрого реагирования.
В материале отмечается, что Вашингтон планирует заняться реструктуризацией воздушных сил, однако делать это придется в условиях ограниченного бюджета.
Напомним, в марте американский журнал сообщил о недостатке у США стелс-истребителей и неготовности Соединенных Штатов к возможной войне с Россией или Китаем.
Журнал рассказал о подготовке США к нападению на Крым
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На проведенных США учениях Trojan Footprint 21 и Black Swan 21 в Европе отрабатывались маневры для подготовки к возможному конфликту с Россией, пишет издание Business Insider.
«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», – цитирует материал РИА «Новости».
По мнению автора, Крым – мощная крепость, она стоит на защите южных рубежей России, прикрывая как сушу, так и воздух.
Отработка маневров проводилась также и у экипажей боевых катеров спецназначения ВМС США. Они тренировались действовать в разных водоемах. Один из участников маневров рассказал, что у катеров высокая скрытность и боевая мощь, что позволяет им скрытно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.
Учения проводились с участием военных из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Их проводили в Румынии и нескольких других странах Восточной Европы.
Нарышкин: Неприятие санкций Запада против России может перерасти в ненависть
Россияне воспринимают санкции Запада как неправовые и враждебные действия, неприятие может перерасти в ненависть, считает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
«Мы воспринимаем их (санкции) как неправовые, довольно агрессивные, а подчас даже враждебные действия. Эти санкции, конечно, действуют на сознание населения, на простых граждан, на россиян. Но действуют каким образом? Во-первых, любая угроза объединяет нацию. Наши граждане понимают, что это угроза», – цитирует ее слова РИА «Новости».
Он также добавил, что «из года в год в последнее время мы замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть. Вот этого нужно остерегаться».
Нарышкин отметил, что это все «чревато очень негативными последствиями, существенным осложнением международной обстановки, которая, безусловно, отразится и на общем уровне безопасности, и на уровне стратегической стабильности».
Он обратил внимание на то, что Россия будет строго и последовательно отстаивать свои национальные интересы, но в рамках международного права.
Ранее в МИД России заявили, что Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
МИД: Ни о какой перезагрузке отношений с США не может идти и речи
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Речи о новой перезагрузке отношений с США не идет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в свете предстоящих контактов между российскими и американскими официальными лицами.
Рябков заявил в интервью РБК, что «у нас не осталось иллюзий по поводу отношений с США, и разумеется, что ни о какой перезагрузке 2.0 сейчас не может идти и речи», потому «если что-то в содержании американской политики на российском направлении начнет меняться в лучшую сторону, тогда мы можем задуматься об отмене ограничений».
При этом, по его словам, в Москве видят много сигналов из Вашингтона и слышат правильные слова – о том, как важна предсказуемость и стабильность в отношениях, необходимость выстраивать прагматический диалог.
«Все это совпадает с нашим подходом», – добавил дипломат.
Рябков также отметил, что Москва не стремится к тому, чтобы делать список недружественных стран безразмерным, однако расширяться еще он может.
«Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага. То, что мы видим в соответствующем распоряжении правительства – это отражение фактического положения дел. Здесь нет элемента риторики», – добавил он, отметив, что не знает, насколько это важно для Вашингтона, однако пока США не просили исключить их из этого списка.
«Так или иначе, критериями исключения из этого перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги», – пояснил Рябков.
Вместе с тем Россия готова отменить ограничения в работе загранучреждений США, но только строго на взаимной основе: «Если американцы готовы нормализовать функционирование наших загранучреждений в США – за нами не заржавеет. Однако пока таких признаков нет».
По его словам, решение США о резком ограничении выдачи неиммиграционных виз и в целом о сокращении объема оказываемых ими госуслуг – это именно американское решение, и «ничто не мешало американской стороне от него воздержаться».
«Я не берусь давать американской стороне какие-то советы, но просто подчеркиваю – вопреки всем попыткам Вашингтона оказать на наши загранучреждения массированное давление, мы продолжаем, насколько это возможно, работать, не снижая уровень оказания консульских услуг. Мы намерены это делать и дальше», – отметил замглавы МИД России.
При этом он указал, что пока Москва не видит в шагах Вашингтона «ничего, кроме демонстративных мер».
«В США не озабочены вопросом, как сделать так, чтобы людям было удобно пользоваться услугами и здесь, и там», – заключил он.
Ранее Рябков заявил, что Москва надеется на готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Адмирал указал на ключевые проблемы строительства новых авианосцев
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«Имея на вооружении лишь авианосцы, нельзя достичь превосходства на море, для этого нужно комплексно развивать авианосные ударные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех авианосцев ВМФ.
«Способность осуществлять морские операции и боевые действия на море во взаимодействии с авиацией – это самый эффективный способ обеспечения своего лидерства на море и в воздухе. Поэтому я приветствую возможное строительство авианосцев и считаю эту задачу перспективной для государства», – считает бывший главком Черноморского флота адмирал Владимир Комоедов.
Он также добавил, что не стоит недооценивать эти корабли с точки зрения обеспечения обороны. «Средняя глубина обороны у авианосца достигает 1500 км, а дальность пусковых ракет примерно 500 км. Это означает, что авианосцы просто незаменимы на море», – пояснил адмирал.
В то же время собеседник указал на серьезную проблему базирования кораблей подобного плана. «Можно сказать, что географически нам не слишком повезло. У тех же американцев есть открытый выход в Тихий и Атлантический океаны. Ни одна страна так «высоко» не загоняла авианосцы, как мы загнали свой пока единственный тяжелый корабль подобного типа «Адмирал Кузнецов». А все потому, что единственный свободный и прямой выход в океан – это Камчатка, все остальные территории находятся под контролем других стран. Нам больше просто негде базировать авианосцы. Поэтому вопрос с базированием сразу трех авианосцев очень сложный. Так просто его не разрешить», – рассказал Комоедов.
При этом обеспечение лидерства на море не ограничивается одними лишь авианосцами. «Тут нужны авианосные ударные группы (АУГ), в которые входят надводные и охранные корабли, отряды оперативного прикрытия, подводные лодки и дальняя авиация. То есть нужен целый комплекс средств. Один авианосец – в море не воин», – отметил адмирал.
В связи с этим Комоедов привел в пример американские АУГ. «Там просто огромное количество боевых формирований – авианосец, подводные лодки, авиационная поисково-ударная группа с противолодочными авианосцами или вертолетоносцами, а также корабли охранения, дальние и разведывательные самолеты. Все это взаимосвязано и, помимо строительства авианосцев, нам необходимо комплексно укреплять и развивать авианосные ударные группы. Но я очень рад, что в России задумались о строительстве дополнительного числа авианосцев», – заключил Комоедов.
Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.
В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов.
При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
«Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов.
В то же время вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что России необходимо «создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат». «Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – добавил вице-адмирал.
Напомним, ранее сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.
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Британцы высмеяли заход корабля королевских ВМС «Трент» в Черное море
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Британский патрульный корабль «Трент» зашел в Черное море лишь для того, чтобы «подразнить русских», считают читатели газеты Daily Mail.
«Даже если мы отправим весь наш «флот» на задний двор России в Черное море, они разнесут его в течение нескольких часов... Зачем мы суем свой нос туда, где нет наших интересов?» – передает РИА «Новости» комментарий пользователя с ником Taffman18.
Читатель под ником Higly Sceptical подчеркнул, что корабль этого класса обычно используют для патрулирования экономических рыбопромысловых зон.
«Мы что, ловим в Черном море селедку?» – задался вопросом он.
В свою очередь пользователь под ником UglyBagOfMostlyWater считает, что британские корабли лучше отправить в пролив Ла-Манш для сокращения потока мигрантов.
«А что вообще славный Королевский флот Великобритании делает за тысячи километров от Англии?» – спрашивает Alex Justice.
Комментатор под ником Polaris83 отметил, что когда российские корабли плавают по Ла-Маншу, то СМИ «выходят из себя».
«А тут русские объявили, что будут следить за британским кораблем в своем Черном море. И поднимается такой шум», – пишет он.
Читатель под ником jay_speaks посоветовал изданию Daily Mail прекратить антироссийскую пропаганду.
В воскресенье патрульный корабль британского военного флота Trent вошел в Черное море и отправился в направлении Одессы. В Национальном центре управления обороной России заявили, что действия иностранного боевого судна «не останутся без внимания».
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
В учениях НАТО решили задействовать советские самолеты
Советские штурмовики польского производства Су-22М4К планируется задействовать в учениях НАТО под Таллином, сообщили в пресс-службе армии Эстонии.
Самолеты Су-22М4К планируется применять в учениях «Весенний шторм-21», пишет Sputnik Meedia со ссылкой на эстонское военное ведомство.
Эти самолеты представляют собой модификацию советского истребителя-бомбардировщика Су-17, его разработали в начале 1960-х годов.
В учениях задействуют военных 9-го разведывательного полка Вооруженных сил Польши, который располагается в городе Лидзбарк, неподалеку от Калининградской области.
Напомним, в учениях «Весенний шторм» примут участие почти 7 тыс. военнослужащих из нескольких стран НАТО, они проходят в Эстонии с 17 мая по 5 июня.
Вице-адмирал обосновал необходимое России число авианосцев
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«Возможное решение о строительстве трех авианосцев можно только приветствовать, но помимо этого необходимо создать систему базирования авианосцев, что также потребует колоссальных затрат», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, комментируя идею включения в новую госпрограмму вооружения строительства трех новых авианосцев ВМФ.
«Нам действительно нужно не менее трех авианосцев. Например, один несет боевую службу, второй готовится к выходу в море, а третий, допустим, находится на ремонте. Если такую задачу удастся реализовать, это станет шагом вперед в развитии российской военно-промышленной отрасли», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов.
«Подобный опыт у России уже был. Только на тот момент не было подготовленной системы базирования подобного рода кораблей, поэтому одна из важнейших задач – создание системы базирования авианосцев, которая также потребует колоссальных средств», – добавил он.
Кроме того, эксперт назвал строительство трех авианосцев минимально необходимым для защиты от имеющихся авианосцев США. Собеседник также добавил, что на новых авианосцах необходимо разместить летательные аппараты с вертикальным и горизонтальным взлетом.
«Но для начала необходимо определиться, какими именно будут эти летательные аппараты. Кроме того, нужны корабли охранения, потому что авианосец не должен выходить в море один, причем речь идет как о подводных, так и надводных силах. Так что решение создать три авианосца потребует колоссальных сил и средств», – заключил он.
Ранее стало известно, что Военно-промышленная комиссия при подготовке новой госпрограммы вооружения оценит целесообразность включения в нее планов по строительству нового авианосца. Предполагается, что ВМФ требуется три таких корабля, рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии, а также член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов.
В настоящее время в составе ВМФ России только один корабль подобного класса – тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Корабль был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. В настоящее время он находится на ремонте. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет.
По словам Поспелова, строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. «Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 млрд рублей», – сказал Поспелов.
При этом он назвал эту цифру лукавой. По его словам, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тыс. тонн. При создании столь масштабных кораблей всегда есть риск получить удорожание по мере строительства.
«Все риски должны быть учтены на этапе планирования, до принятия решения. Мы можем ошибиться на 10-20%, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы», – предупредил Поспелов.
Он подчеркнул, что российский авианосец должен быть дешевле, но и немного поменьше американских, обладающих 110 тыс. тонн водоизмещения и принимающих более 100 летательных аппаратов, если считать вместе с беспилотниками.
Напомним, сообщалось, что на новом авианосце при условии их адаптации смогут базироваться новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. В июле 2019 года руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов сообщил, что новый многоцелевой авианосец для ВМФ России можно построить за 200 млрд рублей в течение пяти лет.
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Госдеп США анонсировал встречу Лаврова и Блинкена
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Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 19 мая вечером в Рейкьявике после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым завтра (19 мая) вечером на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить <…>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Накануне российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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США захотели получить оружие для гиперзвукового удара по Москве
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В распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по России в случае конфликта, написал Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics.
Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров), передает РИА «Новости».
«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками.
По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.
Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах.
Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).
Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
МИД выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях
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Москва надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Я хотел бы надеяться, что американцы подтвердят нашему министру готовность остановить эскалационные циклы, которые мешают нормализации отношений, и наметить хотя бы отдельные области для углубления диалога», – цитирует ТАСС Рябкова.
Он выразил надежду, что на первой встрече на полях министерской сессии Арктического совета Лавров и Блинкен обсудят и двустороннюю, и международную повестку дня.
Ранее в Госдепе сообщили, что Лавров и Блинкен могут обсудить проект трубопровода «Северный поток – 2» на полях министерской сессии Арктического совета.
В пятницу Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита. До этого Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
США предупредили о риске санкций для участников «Северного потока – 2»
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Соединенные Штаты продолжат изучать организации, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и предупреждают о риске санкций, заявил представитель Госдепартамента США.
«Мы продолжим изучать организации, вовлеченные в потенциально подпадающую под санкции деятельность. Мы ясно заявили, что компании, участвующие в «Северном потоке – 2», рискуют подвергнуться санкциям», – приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.
Тем временем руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом опубликовал заявление, в котором говорится, что США выступают против проекта «Северный поток – 2».
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода «Северный поток – 2», – говорится в заявлении.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
В МИД России отмечали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас утверждал, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
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Конструктор рассказал о боевом применении «Ночным охотником» фигуры «воронка на хвост»
Уникальная фигура высшего пилотажа «воронка на хвост» и ракеты «воздух – воздух» позволят новейшему вертолету Ми-28НМ атаковать самолеты противника, сообщил главный конструктор программы «Боевые вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. Миля и Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») Виталий Щербина.
«Суть боевого применения заключается в снижении путевой скорости полета вертолета почти до 0 км/ч – в данном положении вертолет сливается с земной поверхностью для радаров истребителей противника. Затем экипаж занимает удобную позицию для атаки ракетами «воздух – воздух» воздушных объектов противника», – передает ТАСС слова Щербины.
По словам главного конструктора, именно появление эффективного управляемого оружия «воздух – воздух» в составе авиационного комплекса вертолета Ми-28НМ сделало актуальным применение такой фигуры высшего пилотажа, как «воронка на хвост».
Напомним, в июле 2019 года старший летчик-испытатель ПАО «Роствертол» Владимир Хорев рассказал о выполнении на боевом вертолете Ми-28Н «Ночной охотник» новой фигуры высшего пилотажа, получившей название «воронка на хвост».
«Получается, вертолет смотрит вверх. Не носом вниз, а вверх, и носом ты вычерчиваешь круг, хвост стоит на месте. Носом описываешь круг, типа как обороняешься от внешнего противника сверху. Делаешь осмотр пространства и в то же время все время готов к стрельбе, к обороне», – рассказал Хорев.
США выразили желание сотрудничать в Арктике с Россией
США считают Арктику регионом международного сотрудничества, но при этом Вашингтон обеспокоен военной активностью России в Заполярье, заявил координатор Госдепартамента США по Арктике Джим Дехарт в интервью Reuters.
«Наше видение прежде всего предполагает сотрудничество [в Арктике]. Речь идет о мерах по борьбе с изменением климата, о проведении качественных научных исследований, а также о поддержании мира в регионе», – цитирует его ТАСС. Также он выразил надежду на то, что во время министерской встречи Арктического совета (АС) в Рейкьявике члены совета «достигнут согласия», а тема климата «станет приоритетом для будущей работы Арктического совета».
Дехарт также рассказал о желании США сделать Арктику регионом, который будет открыт для бизнеса. Он сообщил, что Вашингтон беспокоит активность российских военных в регионе.
«Нам необходимо следить за происходящим и изучать эту деятельность через призму обеспечения национальной безопасности. Определенная военная деятельность [России] и действия некоторых российских сил отличаются отсутствием прозрачности, провокативностью, а порой и непрофессионализмом, а это вызывает опасения», – заявил он.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон рассчитывает продолжить сотрудничество с Москвой и избежать милитаризации региона.
«Что касается Арктики, то Россия является членом Арктического совета, в рамках которого осуществляется сотрудничество по вопросам образования, сохранения окружающей среды, проведения поисково-спасательных операций. И мы надеемся, что это взаимодействие продолжится и Арктика продолжит оставаться регионом для ведения мирного сотрудничества», – высказался он.
Также Блинкен добавил, что, по его мнению, АС «очень правильно сосредоточен на том, как мы можем содействовать мирному сотрудничеству в регионе. Я считаю, что мы должны избежать его милитаризации».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «наступление» НАТО в Арктику вызывает вопросы у России, поскольку это российская земля и воды. Министр отметил, что эта тема будет затронута на министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике, «будем об этом откровенно говорить».
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что НАТО увеличило число мероприятий по оперативной и боевой подготовке своих Объединенных вооруженных сил (ОВС) у границ России в Арктике.
В апреле министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности.
В ВПК назвали сроки строительства российского авианосца
Новый российский авианосец можно будет построить за десять лет, если будут готовы завод и палубный истребитель, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии России, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
«Минимум 10 лет при наличии научно-технического задела по самолету и готовности судостроительной верфи», – передает РИА «Новости» слова Поспелова.
Он добавил, что в России к 2030-м годам появится задел для создания атомных подлодок пятого поколения. «По новой программе, мы к 2030 году должны создать задел и подойти к началу строительства атомных подлодок пятого поколения», – сказал Поспелов.
По его словам, особенностью таких субмарин станет повышенная автоматизация, «или по-другому – роботизированность». Кроме того, АПЛ пятого поколения будут модульными, дабы на протяжении всего срока службы (порядка 35 лет) можно было регулярно обновлять элементную базу. Также для подлодок будет характерна еще большая скрытность.
Поспелов пояснил, что такие роботизированные подлодки будут обладать интегрированной системой управления, которая будет следить за всеми корабельными комплексами и предлагать командиру решение, план действий. Частично этот принцип применен и на АПЛ четвертого поколения, но на субмаринах будущего «это направление получит дальнейшее развитие».
По словам Поспелова, отношения между Россией и США стали хуже, чем во времена холодной войны. «Сейчас мы попали в условия, когда слова «холодная война» не говорят, но отношения между Россией и США хуже некуда. Даже во времена противостояния США и СССР до такого упадка отношений не доходило. Мир полон противоречий, и мы в этих условиях обязаны иметь достаточный оборонный потенциал», – сказал он.
Ранее в понедельник Поспелов назвал необходимое России число авианосцев.