Путин назвал нападение на школу в Казани варварским преступлением

Президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.

«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он добавил, что трагедия потрясла всю Россию, и указал, что все эти дни находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент также добавил, что все, кто столкнулся с бедой в Казани, получат всю необходимую поддержку. «Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь», – заявил президент.

Он отметил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения. «Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», – сказал глава государства.

Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.

Кроме того, Путин заявил о необходимости поддержать пострадавших при стрельбе в школе. «Наш долг – поддержать тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», – сказал он.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.