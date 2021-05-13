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Путин назвал нападение на школу в Казани варварским преступлением
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Президент Владимир Путин, открывая совещание с правительством, назвал трагедию в Казани, где во время нападения на школу погибли дети и учителя, страшной бедой и варварским преступлением.
«Мы начнем с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что трагедия потрясла всю Россию, и указал, что все эти дни находится в контакте с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия. Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент также добавил, что все, кто столкнулся с бедой в Казани, получат всю необходимую поддержку. «Хочу вновь подчеркнуть: Татарстан, все кто столкнулся с бедой, пострадавшие семьи, безусловно, получат всю необходимую поддержку и помощь», – заявил президент.
Он отметил, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения. «Подчеркну: безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие клиники. Уже привлекли здесь лучших хирургов, врачей других специальностей, современное оборудование, лекарства», – сказал глава государства.
Он назвал спасение жизней пострадавших при стрельбе в Казани важнейшей задачей.
Кроме того, Путин заявил о необходимости поддержать пострадавших при стрельбе в школе. «Наш долг – поддержать тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления. Как докладывали, выплаты из регионального бюджета на эти цели уже начаты, я прошу правительство РФ также подключиться и оказать, если потребуется, дополнительную помощь пострадавшим», – сказал он.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани
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Стрелявший в Казани разместил пост о своих планах в Telegram-канале за 20 минут до событий, в течение часа канал был заблокирован за призыв к насилию, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», – написал Дуров в своем Telegram-канале.
Создатель мессенджера уточнил, что даже в том случае, если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».
По мнению Дурова, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.
«Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», – заключил Дуров.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, пытавшаяся спасти ребенка, а также женщина-работник, еще 23 человека пострадали.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.
Лавров и Блинкен обсудили организацию встречи Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Лавров и Блинкен также обменялись мнениями о подходах к ядерной проблеме Корейского полуострова, возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Было затронуто также взаимодействие двух стран в Арктическом совете (АС), в том числе в свете перехода председательства в этой структуре к Российской Федерации, который состоится на министерской сессии АС в Рейкьявике 20 мая. Лавров и Блинкен договорились провести «на полях» этой сессии отдельную встречу для рассмотрения ключевых вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня», – добавили в МИД.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
Ранее Байден говорил, что надеется встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне.
Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
Устроивший стрельбу в Казани заходил в школу за час до нападения
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Бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, напавший на учебное заведение, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу, сообщил источник.
По данным источника Лайфа, первый раз Галявиев пришел в гимназию «на разведку» еще 6 мая. В этот день в школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня.
Вновь на пороге учебного заведения преступник появился 11 мая за некоторое время до нападения, чтобы проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришел к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. Тогда подозрительного парня из холла школы прогнала вахтерша. После этого Галявиев направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.
Тем временем в Сети появился видеоролик из магазина в Йошкар-Оле, где устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев приобрел оружие.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
Стало известно о состоянии пострадавших в казанской школе детей
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Состояние 14 детей, пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175 и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает», – сказала Галимова, передает РИА «Новости».
По ее словам, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.
В больницы Казани попали 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. В среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один мальчик, получивший сотрясение мозга легкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Таким образом, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.
Познер призвал не восстанавливать в России смертную казнь после трагедии в Казани
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Высшую меру наказания можно рассматривать только как форму мести. Ни в одной стране мира она не приводила к сокращению преступности. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Познер. Ранее в обществе вновь зазвучали призывы расстреливать тех, кто виновен в массовом убийстве детей.
«Казнь можно рассматривать только как мщение, а не как способ борьбы с преступностью. Я считаю, что не мы создаем жизнь и не нам ее прекращать», – сказал тележурналист Владимир Познер и добавил: «Вот почему я считаю, что в России не нужно снимать мораторий на расстрелы». Что касается нападения убийцы-одиночки на школу № 175 в Казани, то в данном случае, заметил журналист, «мы имеем дело, по-видимому, с больным человеком».
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
После массовой гибели детей в казанской школе в России вновь вспыхнули дебаты о возвращении смертной казни. Мнения разделились. Так, продюсер Максим Фадеев предложил вернуть
казнь для убийц и маньяков. Такой же точки зрения придерживается
писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
В свою очередь журналист Владимир Соловьев заявил, что «всегда был за смертную казнь». «Когда речь идет о жизни детей, то здесь не вопрос о том, чтобы убийца страдал на пожизненном заключении, раскаялся... Важно не допустить повторного преступления, совершенного этим персонажем», – пояснил Соловьев.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что возможность отмены действующего моратория на казни в России исключена. В интервью РИА «Новости» сенатор пояснил, что это следует из решения Конституционного суда РФ по соответствующему вопросу. В России, как стране-участнице Совета Европы, установлен мораторий на подобный вид наказания.
Последний расстрел в России состоялся в 1996 году. Официально на приведение смертных приговоров в исполнение мораторий был наложен в 1997 году.
Психолог объяснила попытки школьников шутить о расстреле одноклассников
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Поведение школьников, которые ради шутки говорят или пишут в интернете о расправе со своими одноклассниками или школой, может сигнализировать о скрытой агрессии, поэтому с этим необходимо работать, сказала газете ВЗГЛЯД доктор психологии, автор первой российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта детей Виктория Шиманская.
Ученик старших классов одной из школ Благовещенска написал в комментариях к видео о событиях в Казани, размещенному в соцсетях, что собирается сделать в своем учебном заведении «то же самое». Правоохранительные органы забили тревогу, мальчика задержали. Во время допроса школьник признался, что просто пошутил.
«Нужно понимать, что подростковый возраст – это момент, где подростку действительно важно привлечение внимания к себе. И нередко это происходит через элемент анонимности (с помощью звонка, записи в соцсетях и так далее). Но, к сожалению, действия и последствия очень часто в подростковом возрасте не отслеживаются, с чем и связано большинство асоциальных моментов поведения подростков», – говорит Шиманская.
Поэтому, безусловно, с подростками, которые позволяют себе шутки о расправе с одноклассниками, школой и так далее, необходимо проводить работу, продолжает специалист. Причем не индивидуально с ребенком, а совместно с его родителями или опекунами. Это очень важно, поскольку подросток – это взросло выглядящий ребенок, который только начинает осознавать ответственность за свои действия.
«Действительно, ребенок может уйти в состояние стресса, неадекватной фантазии, у него могут всплывать ситуации из фильмов и так далее. Скорее всего через час он уже так не поступит. Именно поэтому очень важно, чтобы все разбирательства проводились с родителями, поскольку в тех семьях, в которых контакт присутствует, будь то буллинг в школе или иная ситуация – родители это чувствуют и могут помочь», – объясняет психолог.
Она обращает внимание на то, что любое подобное проявление нестандартного поведения (угроза расправы над школой), даже в виде шутки, как у подростка, так и у взрослого человека не может быть беспочвенным. Именно поэтому в каждой ситуации необходимо разбираться, искать причину такого поведения.
«Причина действительно может быть в нехватке внимания, и тогда мы просто с этим работаем. Но здесь может быть и скрытая агрессия. Это не значит, что ребенок действительно пойдет стрелять, но это внутренняя скрытая агрессия, которая возвышается, она есть. А значит, может быть и какая-то сложная ситуация в школе, в классе атмосфера», – считает Шиманская.
В любом случае, когда происходят такие проявления, заниматься этим необходимо с двух сторон: с психологической, выявлять причину, а также со стороны правоохранительных органов провести просветительско-разъяснительную деятельность с точки зрения юридического момента (безопасность), подчеркивает собеседник.
«Даже то, что ребенок не через кружки, спорт или другие какие-то вещи проявляет себя, а выбирает именно такой способ привлечения внимания – это в любом случае говорит о травматичности», – заключила эксперт.
Во вторник в лицее в Казани молодой человек открыл стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек ранены. Нападавшего задержали, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.
В этот же день поздно вечером крымчанин в социальных сетях сообщил о готовящемся террористическом акте в одном из образовательных учреждений республики. Правоохранительные органы немедленно отреагировали на данное сообщение, в ходе проверки информация не подтвердилась. Написавший данное сообщение объяснил, что таким образом просто хотел проверить оперативность действий силовых структур.
СК: Галявиев в день нападения установил взрывное устройство в школе
В день нападения на школу в Казани подозреваемый Ильназ Галявиев установил на первом этаже учебного заведения взрывное устройство, заявил следователь в зале суда.
«Находясь на первом этаже здания гимназии № 175, установил около входа в кабинет английского языка самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», – цитирует следователя ТАСС. Уточняется, что при нападении на школу он выстрелил не менее 17 раз.
Галявиев ранее был доставлен в суд, где ему изберут меру пресечения. В зале суда он заявил, что у него нет тяжких заболеваний.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
В офисе Зеленского призвали как можно скорее провести встречу с Путиным
На потенциальной встрече между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне», – сказал Ермак «РБК-Украина».
По его словам, анализ того, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четверки», является базовой задачей встречи.
Также он добавил, что процесс согласования условий встречи продолжается, но конкретные детали озвучивать еще рано. «Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно быстрее. Ситуация требует быстрых реакций», – сказал глава офиса Зеленского.
Ранее пресс-секретарь главы государства России Дмитрий Песков заявил, что Киев пока не направлял Москве предложения по проведению встречи Путина и Зеленского. Кремль ждет от Украины, когда в официальном или рабочем порядке поступят конкретные инициативы.
Напомним, Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
До этого Зеленский предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин в ответ порекомендовал ему для решения конфликта в Донбассе сперва встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а для обсуждения российско-украинских отношений пригласил Зеленского в Москву. На Украине в ответ заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве. Также офис Зеленского счел некорректным приглашение Путина в Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Песков назвал ерундой сообщения о строительстве «дворца в Геленджике»
В Кремле считают ерундой новые сообщения про строительство «дворца в Геленджике», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что президент Владимир Путин не имеет никакого отношения к этому объекту.
«Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было – это все ерунда. Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. Не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать материал Би-би-си о «дворце в Геленджике». В статье, в частности, утверждается, что у Би-би-си есть документы, якобы свидетельствующие, что в строительстве «дворца» ключевую роль играло государство, а не частные лица.
В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Алексея Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика.
Сам Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией* (включен в России в реестр НКО-иноагентов) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Мурашко рассказал о состоянии пациентов из Казани после перелета в Москву
Пациенты, пострадавшие во время стрельбы в казанской школе, перенесли полет в Москву хорошо, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Пациенты из Казани хорошо перенесли перелет в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что открывшего стрельбу в школе в Казани Ильназа Галявиева привезли в Советский районный суд Казани, где ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать об аресте Галявиева. По данным СК, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
По данным СМИ, четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.
Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
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Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список кандидатов на премию мира в 2021 году, всего в список на данный момент внесены 286 человек, заявил академик, писатель Сергей Комков, выдвинувший Путина на премию.
«Получил, ответили, что «Ваш кандидат включен в список» и общее количество номинированных в этом году еще уточняется, но предварительное количество номинированных 286 человек», – передает его слова РИА «Новости».
Комков добавил, что Путин в 2014 году также был включен в список кандидатов на Нобелевскую премию мира, тогда было номинировано 278 человек.
Заявка на выдвижение российского лидера на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября. Комков заявил, что после выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира последовала «бешеная реакция» со стороны США, которые в ответ предложили номинантом на тот момент главу Белого дома Дональда Трампа.
В Кремле отмечали, что в случае, если Путину не присвоят премию, ничего страшного не произойдет, но если ее присвоят, то это «будет прекрасно».
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, который в 2021 году выпадает на 13 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», – отметил президент, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Путин добавил, что последователи ислама в России с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение.
«Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», – приводятся в сообщении президента.
Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Байдена
Договоренности относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока никаких договоренностей на этот счет нет. Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
12 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор о предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Перед этим Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
В казанской школе дали характеристику Галявиеву
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Открывшего стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева педагоги характеризовали как уравновешенного, они не имели к нему претензий, сообщила директор учреждения Амина Валеева.
«Данный ученик заканчивал школу в 2016 году, на тот момент был ЧОП. Я считаю, что эта ситуация – она не спровоцирована нашей школой. Он обучался до 9-го класса, после поступил в колледж... И характеризовался и классным руководителем, и учителями как уравновешенный, обучающийся неплохо ученик. Особых претензий к нему было», – цитирует Валееву РИА «Новости».
Она добавила, что молодой человек не был ни на каком учете.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. По данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.
В ОП рассказали о работе над совершенствованием оказания психиатрической помощи
Психиатрическая служба в России изолирована от остальной медицины, что создает страх граждан перед ней и отталкивает их от обращения к психиатру. Принятый кабмином план по совершенствованию оказания психиатрической помощи поможет решить эти проблемы, заявил член Общественной палаты, врач-психиатр Георгий Костюк, комментируя трагедию в Казани.
«Произошедшая … трагедия еще раз показала, насколько уязвима система оказания психиатрической помощи в нашей стране. Первое. Психиатрия – это тот раздел медицины, который не может опираться на данные каких-либо лабораторных и инструментальных исследований. Нет никаких анализов или исследований, которые могут однозначно указывать на наличие того или иного психического расстройства. Научные исследования в этом направлении совершенно необходимы, и они должны иметь прикладной характер – для поиска путей предотвращения подобных ситуаций», – заявил Костюк, слова которого приводятся в Telegram Общественной палаты.
Он также указал, что в России «психиатрическая служба и психиатрическая помощь изолированы от остальной медицины», что создает страх граждан перед психиатрической службой. «Закон, принятый в 1992 году, нуждается в очень серьезном пересмотре, поскольку то, как он был сформулирован, затрудняет получение гражданами психиатрической помощи и очень серьезно осложняет работу психиатров», – добавил врач-психиатр.
«Третье. Молодой человек проходил психиатрическое освидетельствование перед получением разрешения на владение оружием. Для того, чтобы пройти это освидетельствование, он собрался, вел себя должным образом, говорил правильные слова, правильно отвечал на вопросы. Он не говорил о том, что чувствует себя Богом, и о том, что он хочет кого-то расстрелять. Однако поведение этого парня не могло не измениться за последнее время, и его близкие и родные не могли этого не заметить. Но страх психиатрической службы, психиатрической помощи, обращения к специалисту создает предпосылки для того, чтобы такие случаи оказались вне поля зрения медицины», – добавил Костюк.
Он напомнил, что во всем мире в значительной степени компетенциями по оценке психиатрического статуса наделены врачи общей практики. «Это абсолютно необходимая мера, и это шаг, без которого мы не сможем полноценно оказывать медицинскую помощь в нашей стране при психических расстройствах. Люди, страдающие как легкими, так и более тяжелыми расстройствами, не идут к психиатру, пока это не приобретает абсолютно неадекватный характер, а иногда и трагические последствия. В лучшем случае мы получаем запущенные ситуации», – указал медик.
«Наконец, четвертое. Сейчас правительством принят план по совершенствованию оказания психиатрической помощи. Это было сделано в конце прошлого года, план рассчитан до 2024 года включительно. Я очень надеюсь, что эта работа будет проделана не косметическим образом, а действительно будут найдены решения накопившихся противоречий. В Общественной палате РФ тоже была создана рабочая группа по совершенствованию правового регулирования в области оказания психиатрической помощи. В нее вошли представители Минздрава, ведущих национальных медицинских исследовательских центров, депутаты и сенаторы. Мы обязаны решить проблемы, накопившиеся в нашем законодательстве», –заключил Костюк.
Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.