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20 апреля, вторник | Последнее обновление — 23:00 | vz.ru
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Названы ожидания россиян от послания президента 2021 года
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Прошлогоднее послание президента было полностью реализовано даже в особых условиях пандемии, и следует ожидать, что и нынешние поручения Владимира Путина будут воплощены в жизнь, считают участники прошедшего во вторник круглого стола. Политолог Павел Данилин уверен, что «послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим». О чем скажет президент?
«Когда 15 января прошлого года президент обратился с посланием к Федеральному собранию, мы, конечно, в полной мере не знали об опасности COVID, не представляли той ситуации, которая нас ждет в последующие месяцы. Можно было ожидать, что во время пандемии у нас, как в США или странах Западной Европы, придется свернуть многие программы, особенно стратегического характера. Этого не произошло», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
«Все масштабные цели и задачи, которые Владимир Путин обозначил более года назад, реализованы, и в этом, я считаю, заслуга нашего политического сообщества и нашего общества в целом», – сказал Данилин, выступая в четверг на круглом столе «Ожидания россиян перед посланием президента 2021 года», который прошел на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
«Я абсолютно убежден, что послание 21 апреля 2021 года будет судьбоносным и историческим, а то, что прошлогоднее было судьбоносным и историческим – это ни у кого не вызывает сомнения, – указал эксперт. – То, как было реализовано прошлогоднее послание, дает нам уверенность говорить, что в послании текущего года все будет сделано так же основательно, четко и под контролем президента и его администрации».
Главным наказом, который президент дал в январе 2020 года, была разработка поправок в Конституцию, их обсуждение и оценка на всенародном голосовании, напомнил Данилин. Он отметил: голосование в условиях пандемии было организовано так, чтобы исключить опасность заражения, что убедительно говорит об эффективности государственной системы.
«Более 74 млн человек участвовали в голосовании. За поправки высказалось 77,92%. Это высочайший показатель доверия президенту, – подчеркнул эксперт. – В результате граждане утвердили изменения, о которых говорил Путин в послании-2020: запрет на иностранное гражданство у высших чиновников, приоритет российского Основного закона над международным законодательством и другие нормы, давно востребованные обществом».
Власть также откликнулась на общественный запрос на сохранение исторической памяти России, и одновременно – на особое отношение к старшему поколению, отметил эксперт ЭИСИ Александр Рудаков. «В послании 2020 года президент сделал особый акцент на 75-летии Великой Победы и задал два важных направления, – напомнил он. – Во-первых – это долг памяти по отношению к ветеранам. Во-вторых, это защита исторической правды, учитывая попытки пересмотреть итоги войны и даже поставить знак равенства между Советским Союзом и гитлеровской Германией».
За прошедший год по обоим направлениям была проделана колоссальная работа, добавил Рудаков. «Во-первых, значительно были повышены пенсии различным группам ветеранов – блокадникам, труженикам тыла, узникам нацистских концлагерей. Ветеранам выплатили по 75 тысяч к 75-летию Победы, – рассказал эксперт ЭИСИ. – Во-вторых, была проделана большая работа по оцифровке архивов военных времен. Были введены наказания за оскорбления ветеранов и за попытки приравнять СССР к Третьему Рейху. В этой связи огромное значение имели те изменения, которые были внесены в статью 354.1 УК – «Реабилитация нацизма». Наконец, важное значение для консолидации общества во время пандемии имело то, что в День Победы состоялся парад на Красной площади. И, пусть и в режиме онлайн, но прошла ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», – указал эксперт.
«Накануне послания следует напомнить о тех мерах социальной поддержки, которые были озвучены президентом чуть более года назад и реализованы по большей части. Отмечу, что послание 2020 года носило в первую очередь социальный характер», – подчеркнула директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Она напомнила – поручения, которые дал президент в начале прошлого года, содержали четыре блока: меры поддержки семей с детьми, поддержка социально уязвимых граждан, развитие образования всех уровней и развитие медицины.
«15 января президент сообщил о введении материнского капитала на первого ребенка, – перечислила эксперт. – Продление программы материнского капитала до 2026 года, увеличение выплат при рождении второго и третьего ребенка, выплата на детей от трех до семи лет семьям с доходами ниже прожиточного уровня – все эти меры уже реализованы». Практически все идеи, предложенные президентом, воплощены в жизнь, и «часть находится в пилотном режиме», отметила эксперт ЭИСИ.
Даже в условиях коронакризиса удалось реализовать алгоритм, который был выработан за последние десять лет, отметил Данилин: «По итогам послания президент дает поручения с конкретными показателями, за которые лично отвечают чиновники и исполнение которых отслеживает сам глава государства».
По итогам послания-2021 россияне ожидают принятия поручений, которые были бы направлены на защиту социальных прав в условиях выхода из пандемии, отметил социолог, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Сама по себе ковид-угроза уходит на второй план. 63% опрошенных нами граждан считают, что все принимаемые государством меры достаточны для того, чтобы минимизировать риск заболевания, – рассказал социолог. – 52% скорее опасаются потерять работу и доход, и только 36% опасаются заражения коронавирусом. Беспокойство вызывает состояние экономики, в том числе угроза инфляции – об этом заявили 55% респондентов».
По мнению Мамонова, граждане будут ждать от послания президента предложений по сохранению рабочих мест и зарплат. В целом, полагает эксперт ВЦИОМ, россияне сформулировали четыре запроса к власти. Во-первых, это уже упомянутое ожидание продолжения мер соцподдержки. Во-вторых, ответ на вопрос, каким будет вектор развития экономики. «И наконец – какой страна будет в целом? Образ будущего России очень значим», – отметил Мамонов.
Напомним, что оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 21 апреля в 12.00 по московскому времени в центральном выставочном зале Манеж. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме.
Предстоящее обращение Путина «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденному трудному этапу жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», отметил ранее замсекретаря Общественной палаты России Александр Галушка.
Песков рассказал об опасных хобби Путина
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Президент России Владимир Путин последователен в своих хобби, несмотря на периодические попытки отговорить его от опасных путешествий, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.
У представителя Кремля поинтересовались, предпринимаются ли попытки отговорить главу государства от опасных поездок – таких, как морская прогулка к китам на Камчатке или полет со стерхами.
«Иногда – бывает – пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,– передает слова Пескова РИА «Новости».
Напомним, в 2012 году по пути на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке президент России прилетел в Салехард, откуда на вертолете добрался до орнитологической станции «Кушеват».
Там он пообщался с членами научно-исследовательской экспедиции «Полет надежды» и поучаствовал в одном из экспериментов, цель которого – показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета.
Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый – ознакомительный, а два других – со стерхами.
Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил руководство США в причастности к попытке устранить его.
«Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», – приводит слова Лукашенко РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
Лукашенко сказал, что «благодарен Путину». Президент Белоруссии заявил, что во время разговора с главой американского государства Джо Байденом российский лидер «задал этот вопрос». «Бульканье – и ни одного ответа», – рассказал Лукашенко.
Белорусский президент сообщил, что после его возвращения из Баку состоялся телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин и рассказал ему об этом.
Напомним, ФСБ России задержала двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента республики. В свою очередь сам Лукашенко также рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США.
Путин принял приглашение выступить на саммите по климату
Президент России Владимир Путин намерен выступить на саммите мировых лидеров по климату в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
«22 апреля президент России Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в МИДе заявляли, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22–23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Трамп заявил о взаимной симпатии с Путиным
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно.
Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он «отлично ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».
«Он нравился мне, а я нравился ему (...) Это хорошо, а не плохо», – добавил он.
При этом отметим, что отношения Москвы и Вашингтона обострились в конце 2016 года после избрания президентом Трампа, когда было заявлено о якобы возможном «вмешательстве» России в избирательные процессы в США.
Ранее президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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Меркель рассказала о критике в адрес Путина в личных разговорах
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в личных разговорах с президентом России Владимиром Путиным открыто высказывает критику в его адрес и касательно ряда вещей, с которыми не согласна.
«Что касается Владимира Путина, я скажу своими словами: если речь заходит о критике относительно него, то я не скрываю это, но говорю также в личных разговорах», – сказала канцлер, обращаясь по видеосвязи к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отвечая на вопрос одного из участников, считает ли она Путина «убийцей».
Меркель подчеркнула, что «согласна не со всем, что происходит в России», указав, прежде всего, на проблему соблюдения прав человека, передает ТАСС.
Ранее Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией, несмотря на конфликты.
В Кремле пояснили решение Путина участвовать в саммите по климату
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Президент Владимир Путин считает вопрос климата приоритетным для страны, поэтому он принял решение участвовать в организуемом США саммите по климату, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Объясняя решение Путина, Песков отметил, что мероприятие «многостороннее, посвящено оно климату и экологии, это также является очень важным приоритетом для нашей страны», передает РИА «Новости».
«И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нем. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами. Будем ждать выступления нашего президента 22 апреля», – отметил пресс-секретарь президента.
Также у Пескова поинтересовались, планирует ли Путин использовать этот саммит для налаживания отношений с Западом и каким образом.
«Нет такого понятия «отношения с Западом». Запад – это одна из четырех сторон света», – ответил представитель Кремля.
Напомним, 22 апреля Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. «Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», – сообщили в Кремле.
Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон
Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), граждане смогут получать вычеты через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС).
Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, передает ТАСС.
Пока еще действующий механизм вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год налога.
Новый закон упрощает порядок получения следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части.
Упрощенный порядок полагает взаимодействие с ФНС с помощью личного кабинета на сайте службы, проверка права на получение вычета будет проверяться автоматически. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления подтверждающих документов.
Также закон уточняет момент возникновения права на такой вычет.
«Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату», – указывал замминистра финансов Алексей Сазанов.
В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.
В Кремле подтвердили обсуждение президентами России и США попытки госпереворота в Белоруссии
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по телефону обсуждали попытку государственного переворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что главы государств обсуждали данную тему, передает РИА «Новости».
Также у Пескова поинтересовались, затрагивался ли в разговоре Путина и Байдена вопрос о ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным. «Нет, эта тема вообще не затрагивалась», – ответил пресс-секретарь.
17 апреля ФСБ России задержала двоих человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии, устранение президента республики, а также планировали разграбить и присвоить имущество Александра Лукашенко. Сам Лукашенко рассказал о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Кроме того, Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин спрашивал президента США Джо Байдена о случившемся. «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера. КГБ Белоруссии впервые в истории возбудил уголовное дело по статье о попытке захвата власти.
Москва указала США на бездоказательность предъявляемых России обвинений
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в телефонной беседе с помощником президента США Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости американского вмешательства во внутренние российские дела и в дела союзников.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», – цитирует сообщение Совбеза РИА «Новости».
Отмечается, что беседа прошла 19 апреля по инициативе американской стороны.
Политики обсудили перспективы проведения двухстороннего саммита с участием глав обеих стран, заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.
Она добавила, что стороны условились поддерживать контакты. Представители стран также обсудили вопросы «двухсторонней, региональной и глобальной повестки, которые вызывают озабоченность».
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден предложил Путину провести встречу. При этом 15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях.
Песков: Решение об участии Путина в саммите по климату еще не принято
Решение по вопросу об участии президента Владимира Путина в онлайн-саммите по климату будет принято после анализа того, как будет организовано мероприятие и кто будет на нем председательствовать, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», – рассказал Песков в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС.
Он уточнил, что ответы на вопросы Кремль получил в последние дни. «И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента», – добавил Песков.
Ранее в МИД заявили, что Москва примет решение о формате участия в саммите по климату 22-23 апреля после получения дополнительной информации от Вашингтона.
В марте президент США Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Гинцбург оценил эффект от вакцинации Путина
Вакцинация президента России Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Безусловно, подстегнуло. Владимир Владимирович воспользовался отечественной вакциной, провакцинировался. Это, естественно, имело положительный резонанс», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Напомним, Путин вакцинировался 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач. 14 апреля Путин заявил, что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины.
Путин сменил начальника штаба Балтийского флота
Президент Владимир Путин назначил вице-адмирала Сергея Липилина новым руководителем штаба Балтийского флота, сообщили во флотской пресс-службе.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», – цитпрует сообщение Балтфлота РИА «Новости».
Липилин родился 26 августа 1965 года в Нижнеудинске Иркутской области. Он окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище в 1987 году, начал службу с командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый» на Тихоокеанском флоте.
Также руководил эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», был командиром крейсера «Варяг». В 2012 году закончил Военную академию Генштаба ВС России. С 2014 по 2018 годы командовал войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018 по 2021 годы являлся заместителем командующего Черноморским флотом.
Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США
Президент Владимир Путин примет решение о возвращении российского посла в США Анатолия Антонова, когда это будет целесообразно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается, я не могу говорить за посла США, но что касается нашего посла, то, разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет», – передает его слова РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Запад должен отказаться от массового антироссийского психоза. «Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», – заявил он.
Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
На минувшей неделе президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет дальше.
Замсекретаря ОП рассказал об особом послании Путина Федеральному собранию
Предстоящее послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию «особое – постковидное, было бы логично ожидать, что президент даст главные оценки пройденного трудного этапа жизни страны, предложит стратегические решения на будущее исходя из практического опыта страны по прохождению пандемии», – считает замсекретаря ОП Александр Галушка.
По его мнению, акцент в послании Федеральному собранию президента Владимира Путина будет сделан на здравоохранении, развитии его первичного звена, создании удобных для людей условий получения доступной медицинской помощи, последовательного внедрения самых современных технологий. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России.
«Крайне важный, чрезвычайный вызов — демографическая ситуация, складывающаяся в стране, убыль населения более 500 тысяч человек по итогам 2020 года. Мы подробно говорили об этом на заседании корсовета 24 марта. Ожидаю нового пакета решений Президента в сфере народосбережения, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, наших традиционных ценностей», – заявил Галушка.
Помимо этого, член ОП России ожидает от послания «новаторских решений, прежде всего по ключевым факторам роста экономики». Галушка добавляет, что также в послании могут быть затронуты темы цифровизацмм, экологические проблемы, самые ключевые вопросы развития образования, социальной сферы, пространственного развития, обороны и безопасности страны.
Кроме того, Галушка выделил важный блок тем, связанный с цифровизацией. «Качество и доступность государственных услуг, создание максимально дружественных для человека условий их получения, исключение избыточных требований, волокиты, не нужной бюрократии», –являются, по его мнению, очень важными.
«В целом традиционно послание задает ключевые векторы и приоритеты развития внешней и внутренней политики страны», – заключил член ОП России.
Ранее сообщалось, что члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж».
Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.
Кремль рассказал об очных участниках послания Путина
Члены обеих палат парламента и главы регионов будут слушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там будут нижняя и верхняя палаты (Федерального собрания) и будет губернаторский корпус. Это я могу сейчас точно подтвердить», – передает ТАСС слова Пескова.
По его словам, Путин в понедельник и вторник будет готовиться к посланию Федеральному собранию.
«Сегодня и завтра президент готовится к посланию, которое будет оглашено, как вы знаете, в полдень 21 апреля. И сегодня он готовится. Сегодня же будет совещание с руководством администрации, правительства – экономический блок, социальный, с тем, чтобы в ходе совещания согласовать основные положения этого будущего послания», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
«Не исключаем сегодня и завтра также международные телефонные разговоры у президента. Телефонная дипломатия продолжается, несмотря на подготовку к посланию», – добавил он.
Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие пройдет полностью в очном режиме и будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.
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