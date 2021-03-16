В ЛНР рассказали о заинтересованности Киева в эскалации конфликта в Донбассе

Позиция Киева на переговорах по вопросам Донбасса показывает, что украинская сторона заинтересована продолжать эскалацию конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь.

«Крайне деструктивная позиция Киева на переговорах еще раз подтверждает, что мир в Донбассе Украину не интересует. Киев явно заинтересован продолжать эскалацию конфликта. Куда может завести такая политика киевских властей, думаем, объяснять нет нужды», – слова Ковшарь опубликованы в Telegram-канале делегации ЛНР. По ее словам, первостепенным направлением работы подгруппы остается проблема усиления напряженности на линии соприкосновения.

Как заявил координатор подгруппы по безопасности от ОБСЕ, посол Халит Чевик во время заседания подгруппы по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, «режим прекращения огня продолжает деградировать».

«Механизм, который помог бы уменьшить военное напряжение, улучшить контроль за соблюдением и усовершенствовать процесс верификации нарушений режима прекращения огня, прописан в предложенных республиками мерах по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом. Но Украина отказывается не только от его принятия, но и от обсуждения», – отметила Ковшарь.

Также в ЛНР уточнили, что 73% всех обстрелов с начала марта было произведено с подконтрольных Украине населенных пунктов Попасная, Золотое и Троицкое, которые находятся в пятикилометровой зоне участка разведения и пункта пропуска «Первомайск - Золотое», готовящегося к открытию. По мнению делегации, действия Украины «скорее всего, направлены на обострение ситуации в районе ожидаемого открытия пункта пропуска».

Ковшарь отметила, что заседание подгруппы по экономическим вопросам также прошло безрезультатно. По ее мнению, замена состава группы от Киева «вылилась в простой в работе подгруппы», из-за этого выплаты пенсий жителям Донбасса и погашение долгов по заработной плате уволенным железнодорожникам обсуждать было не с кем. Она добавила, что Киев заблокировал рассмотрение вопроса восстановления социально-экономических связей.

Ранее сообщалось, что представители Киева сорвали работу политической подгруппы Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.