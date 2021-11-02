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Звезда «Бригады» и «Бумера» Гуменецкий умер от рака
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Российский актер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший в сериале «Бригада» и фильме «Бумер», умер в хосписе от рака, сообщили СМИ.
Как сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ», Гуменецкий умер 29 октября. Также появилась информация, что похороны прошли 31 октября.
В сериале «Бригада» Гуменецкий исполнил роль Шмидта – охранника главного героя Саши Белого. Также он известен по фильмам «Магнитные бури» и «Бумер».
В апреле 2021 года Гуменецкий освободился из колонии, где провел шесть лет, – его приговорили к заключению за хранение 280 кг наркотического концентрата, из которого можно было изготовить десятки тонн наркотика. Весной актер вышел из колонии по УДО.
Напомним, 24 сентября 2015 года Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест спецназовца и актера Дмитрия Гуменецкого, который был задержан с 280 килограммами концентрата «спайсов». Как сообщалось, следствие считало Гуменецкого лидером транснациональной наркогруппировки, передает РИА «Новости».
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) сообщала, что Гуменецкий совмещал криминальный талант с работой в кино. По оперативной информации, в одном из гаражных боксов Солнечногорского района наркодилер организовал оптовый склад новых видов смертельно опасных психоактивных веществ из государств Юго-Восточной Азии, откуда товар мелкооптовыми партиями растекался во все регионы страны. В ходе обыска автомашины и гаража задержанного обнаружено более 280 килограммов синтетического концентрата, расфасованного в килограммовые пакеты.
«Примечательно, что изъятые наркотические средства в целях конспирации были упакованы в восемь слоев, в том числе и в металлизированную упаковку, что значительно затрудняло их обнаружение служебными собаками и досмотровым оборудованием. Из этого количества концентрата можно было изготовить свыше 7 тонн наркотиков. Розничная стоимость такой партии синтетики по ценам черного рынка составила бы более 16 млрд рублей», – уточняли в ФСКН.
Газпром отказался от дополнительного транзита газа через Украину в 2022 году
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Компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в I-III кварталах 2022 года на аукционе, следует из данных платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» на аукционе предложил транзитные мощности на I-III кварталы 2022 года в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка», однако они остались невостребованными. Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м в год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки), передает ТАСС.
Также Газпром не забронировал на I-III кварталы 2022 года мощности по прокачке газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу, следует из данных GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89 млн куб. м в сутки.
После итогов аукциона цена на газ в Европе увеличилась более чем на 2%. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 820 долларов за тысячу кубометров с 803 долларов, однако после моментного стремительного роста стоимость газа также стремительно вернулась на уровень 800 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник цена газа в Европе в ходе торгов опустилась до 750 долларов за тысячу кубометров, после того как утром поднялась выше 850 долларов.
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Стало известно, с каким объектом столкнулась АПЛ США в Южно-Китайском море
Объектом, при столкновении с которым в Южно-Китайском море атомная подлодка ВМС США «Коннектикут» в октябре получила повреждения, оказалась гора, сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.
На прошлой неделе завершилось расследование случившегося. В ходе расследования выяснили, что подлодка «столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой». Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас должен решить, требуется ли принимать дополнительные меры, «включая привлечение к ответственности», передает ТАСС со ссылкой на USNI News.
Напомним, американские ВМС сообщили, что атомная ударная подводная лодка США получила повреждения при столкновении с объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона 2 октября. Позже ведомственное издание USNI News сообщило, что при столкновении пострадали 11 американских военных моряков.
Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций в отношении России, сообщается в опубликованных четырех указах главы государства.
«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении на сайте Зеленского.
Четырьмя указами санкции введены против около 140 физических и 50 юридических лиц.
В сентябре Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова.
Тунберг употребила непечатное выражение в адрес более чем 120 лидеров стран
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Экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.
Тунберг выступила перед сторонниками в шотландском Глазго, где проходит COP26. По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собраются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис», передает ТАСС.
Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».
Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
Назван первый штатный подводный носитель ракет «Циркон»
Атомная подлодка «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», сообщил источник в ОПК.
Источник ТАСС отметил, что «Пермь» «конструктивно будет немного отличаться от предшественниц». АПЛ планируется передать Военно-морскому флоту в 2025 году. Сейчас в составе ВМФ находятся головные подлодки проектов 885 и 885М «Северодвинск» и «Казань». Первая серийная АПЛ проекта 885М «Новосибирск» проходит испытания, еще шесть строятся.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
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Австралия обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок
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Контракт на строительство дизельных подлодок, заключенный Австралией и Францией в 2016 году, был обременен множеством серьезных проблем, обязательства по нему выполнялись с большими задержками, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
«Контракт, который мы заключили с Naval (Group), имел очень серьезные проблемы, многие из которых были связаны с выполнением обязательств <...>, с задержками в реализации проекта и, конечно же, с (возросшими) затратами. Это и побудило меня 18 месяцев назад <...> принять решение о том, что может потребоваться альтернатива этому контракту. Кроме того, у нас всегда было стремление иметь атомную подводную лодку и потому я начал изучать возможности для этого», – передает ТАСС ответ Моррисона на вопрос о справедливости обвинений Парижа в том, что решение о разрыве контракта на строительство субмарин было принято задолго до публичного заявления об этом.
Австралийский премьер также подчеркнул, что разрыв контракта с Naval Group и решение о строительстве атомных подводных лодок по американской технологии в рамках созданного в сентябре партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было инициативой Австралии, а не ее партнеров. «Соединенные Штаты и Великобритания не настаивали на том, чтобы мы разорвали контракт с Naval Group. Австралия инициировала это», – сказал Моррисон.
Он также отметил, что из-за многочисленных задержек французские подводные лодки стали бы не тем, в чем нуждается Австралия. «Первая субмарина, построенная в рамках этого контракта, была бы спущена на воду только в конце следующего десятилетия, возможно к 2038 году. То есть она бы устарела уже в ту минуту, когда коснулась воды», – сказал премьер-министр, добавив, что не станет извиняться за желание обеспечить обороноспособность своей страны.
«Я понимаю, что он (президент Франции Эммануэль Макрон) очень расстроен и потому сделал несколько личных замечаний, но я не собираюсь отвечать тем же. Австралия с радостью будет работать с Францией над проектами, представляющими взаимный интерес. Ясно, что обида (французской стороны) все еще очень сильна, но мы подождем, пока она пройдет. У нас есть много проектов, над которыми нужно работать, <...> и мы остаемся заинтересованы в нашем партнерстве с Францией», – сказал Моррисон.
Премьер-министр отметил, что трудные решения, принятые им для обеспечения обороноспособности Австралии, не всем нравятся и не «делают всех счастливыми». «У нас должны быть силы, чтобы смириться с обидой, которую они могут вызвать, силы, чтобы справиться с этим. Я совершенно уверен в том, что принятое мной решение правильное, оно соответствует интересам Австралии <...> и служит обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул он.
Напомним, Макрон заявил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что поведение Лондона в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника. По словам Макрона, на его встрече с Джонсоном на полях саммита G20 было решено, что будут сделаны предложения по методике, как можно в ближайшее время урегулировать ситуацию и какие меры могут быть введены в ближайшее время.
Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
В понедельник Макрон заявил, что Моррисон обманул его по поводу нового партнерства с США и Великобританией AUKUS.
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Погребинский назвал причины отставки министра обороны Украины Тарана
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Андрей Таран показал себя слабым пиарщиком и поэтому будет заменен на Алексея Резникова, который знает, как вести себя в кадре перед микрофоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Во вторник Таран подал прошение об отставке с поста главы министерства обороны Украины.
«Это не Андрей Таран решил уйти, а его решили «уйти». И уже приготовили на эту должность Алексея Резникова, который был заместителем премьер-министра – министром по вопросам реинтеграции. В офисе президента Владимира Зеленского не были довольны Тараном, потому что он не подходил с точки зрения режима пиара. Власти нужен человек, который умеет говорить. В этом смысле Резников подходит», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Несмотря на то, что Резников совершенно далекий от армии человек, «он знает, что такое микрофон и съемка видео». «Это то, что нужно офису президента», – подчеркнул Погребинский.
О том, что министр обороны Андрей Таран подал прошение об отставке, сообщил во вторник вечером представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Таран занял этот пост в марте 2014 года. Он является выпускником Киевского высшего училища зенитно-ракетных войск и Киевской военной академии ПВО Сухопутных войск. При президенте Викторе Януковиче занимал должность замначальника Главного управления разведки минобороны.
Алексей Резников, которого пропрезидентская фракция «Слуга народа» уже выдвинула на должность министра обороны, накануне подал заявление об увольнении с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На прежнюю должность Резникова предложена депутат этой фракции Ирина Верещук.
События с перестановками в министерстве обороны совпали с новостями о назначении экс-главы «Правого сектора*» Дмитрия Яроша советником командующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. «То, что представляет из себя Залужный, было понятно по его предыдущим высказываниям о его желании прокатиться на танке по Красной площади. Ярош – его единомышленник и Залужный расширяет таким образом поле своего влияния не только в армии, но и «на улице». Власти считают, что Ярош популярен среди уличных активистов», – объяснил собеседник.
Однако Погребинский считает, что Ярош давно перестал быть активной фигурой в украинской политике, поэтому в этом назначении «нет ничего особо важного».
Названы опасные при коронавирусе лекарства
Врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении коронавируса в домашних условиях.
Мельников написал в Facebook, что, кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при COVID-19, обладают большим количеством опасных побочных эффектов, вред нередко перевешивает пользу, потому они не подходят для домашнего лечения.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти – нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», – объяснил медик.
Также он предостерег и от применения противовирусных препаратов. По его словам, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. Врач предупредил, что, в частности, ремдесивир можно применять лишь в стационаре, так как он существует только в инъекционной форме.
Специалист также напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков: «Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут».
Подчеркивается, что коронавирусное поражение легких – не повод для назначения такого типа лекарств. В основном антибиотики при COVID-19 нужны у тяжелых больных, находящихся в реанимационных отделениях на ИВЛ, а также в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и коронавируса.
Кроме того, Мельников отметил, что нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ при коронавирусе.
Ранее президент Владимир Путин анонсировал появление в России лекарства от коронавируса.
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Турчинов: Украина провалила закупки газа и угля
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У Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны, считает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он прокомментировал возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. «Потому что они (российские власти) загоняют их (Зеленского и его соратников) как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, (соратники Зеленского) считали, что 200 долларов – это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена «упала» – настолько, что вообще нет ресурса закупать», – приводит его слова в эфире телеканала «Прямой» РИА «Новости».
По словам Турчинова, у Украины сейчас нет резервов газа, которые могли бы обеспечить энергетическую безопасность страны. По его мнению, Украина провалила и закупку угля.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву.
Напомним, Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Президент Украины Владимир Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
В Кремле прокомментировали слухи о продлении нерабочих дней
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать слухи о том, что нерабочие дни в России будут продлены после 7 ноября.
При этом представитель Кремля напомнил, что власти регионов вправе самостоятельно принимать решения по мерам против COVID-19.
«Вместе с тем план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», – добавил он.
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В понедельник власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни.
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В Китае жестко ответили на претензии Байдена в адрес Москвы и Пекина
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Соединенные Штаты не имеют права обвинять Россию и Китай в бездействии по отношению к мировому климатическому кризису, пишет китайское издание Global Times.
По мнению авторов статьи, высказавшись негативно о позиции РФ и КНР на саммите G20, нынешний президент США Джо Байден попытался подорвать успех мероприятия и бросить тень на предстоящую конференцию по климату в Глазго, передает РИА «Новости».
При этом в публикации подчеркнули, что Вашингтон нельзя назвать лидером в сфере климатических изменений. Так, например, заявления Штатов регулярно расходятся с их действиями: в стране нет четкого плана по сокращению выбросов.
«Как может Байден и его администрация вести за собой весь мир в борьбе с глобальным потеплением, если он даже не может быть лидером своей страны?» – подчеркивают авторы.
В издании полагают, что Вашингтон заинтересован исключительно в завоевании статуса ведущей державы в климатической повестке, однако конкретных вариантов решения проблем не предлагает.
Накануне президент США Джо Байден по итогам G20 в Риме заявил, что разочарован позицией России и Китая, которые «де-факто не явились» на саммит. Как заявил Байден, «разочарование касается того факта, что Россия, и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата». По его мнению, удалось добиться «значительного прогресса, но надо сделать больше». Байден заявил, что для этого необходимо сосредоточиться «на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия».
Байден сказал, что «есть причина, почему люди должны быть разочарованы», он и сам «разочарован». Однако президент США указал на то, что участники «приняли ряд положений, чтобы прекратить субсидирование угля».
Зеленскому посулили «идти на поклон» в Москву
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Из-за ошибочной энергетической политики президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко украинские власти будут вынуждены «идти на поклон» в Москву, заявил в эфире UkrLive политолог Дмитрий Корнейчук.
«Власть сознательно – и Порошенко, и Зеленский – ничего не сделали для того, чтобы мы от угольной и газовой зависимости хоть какими-то путями от России избавились. <...> Опять пойдем на поклон к Москве», – цитирует его РИА «Новости».
Корнейчук отметил, что Зеленский и Порошенко ведут бизнес в России, и задался вопросом, сделали ли в действительности украинские лидеры хоть что-нибудь для энергетической независимости собственной страны.
Эксперт полагает, что такая политика приведет к чрезвычайно слабой позиции Киева на возможных переговорах с «Газпромом». Политолог высказал мнение, что максимум через месяц Украина будет вынуждена начать переговоры с Россией по прямым закупкам газа.
Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский сможет спасти страну от «шантажа Кремля», если признается публично в грехах и покинет должность президента.
Староверы призвали не наказывать за обнаженные фото у храмов
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Фото в нижнем белье на фоне храмов не может оскорбить чувства верующих, за это не следует наказывать, заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«История с так называемым преследованием девушек-блогеров с обвинением в оскорблении чувств верующих слишком раздута. Я не вижу, как фото девушки в нижнем белье на фоне храма может оскорбить верующего. Оголенность является в том числе частью религиозной культуры, не только в западной традиции, где, к примеру, Сикстинская капелла вся украшена оголенными телами, но и в восточной традиции, где, к примеру, Христос полностью изображается голым как во время крещения, так и в трусах на Кресте», – передает его слова РИА «Новости».
На иконах, отметил Севастьянов, часто изображается голая грудь кормящей Богоматери или полностью голая святая Мария Египетская. «Кроме того, таинство крещения предполагает крестить взрослого человека в храме полностью голым», – добавил он.
В конце сентября блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали из-за фото на фоне храма Василия Блаженного, в Сети призывали возбудить уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. На фото, которое блогер распространил в соцсетях, Бобиев и девушка, на которой надета полицейская куртка, имитируют половой акт. Провокационный кадр он подписал: «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Позднее Бобиев извинился за свой поступок.
Суд приговорил Бобиева к 10 месяцам колонии и его подругу Анастасию Чистову за провокационное фото.
Позже в отношении 30-летней петербурженки возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих за кадры в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора. Суд в Петербурге не стал избирать ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Немецкий эксперт поддержал критику Греты Тунберг в адрес лидеров Запада
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«Сегодня западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что их инициативы и реформы невозможно реализовать, так что конференция в Глазго может стать очередным «бла-бла-бла», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала стартовавшую в Британии Конференцию об изменении климата, использовав непечатное выражение.
«Западные страны в своем радикализме в вопросах климата ушли далеко вперед. Некоторые из них, например, Германия, хотят с опережением совершить революцию, отказавшись от углеводородов, и полностью перейти на зеленую экономику. Но для большинства восточных стран мира такой революционный путь не подходит», – полагает германский политолог Александр Рар.
«Более того, они не обладают теми финансовыми ресурсами, выгодными условиями налогообложения и другими возможностями, которые есть у стран Европы. Сначала им нужно дойти до соответствующего уровня благосостояния и только потом говорить о зеленой экономике», – отметил он.
По его словам, именно поэтому для многих стран мира дискуссии о климате, ведущиеся западными лидерами, кажутся роскошью. «Они не понимают, почему деньги, выделенные на борьбу с последствиями пандемии, должны быть направлены на «зеленые пакеты» и сделки», – пояснил Рар».
«Так что саммит в Глазго можно назвать встречей стран G7 в более широком формате, где лидеры Запада друг друга хлопают по плечу и много говорят о климате. С моей точки зрения, на конференции катастрофически не хватает представительства высокого уровня со стороны Индии, Китая, Бразилии, России и других крупных стран. От них гораздо больше зависит сохранение климата и окружающей среды, чем от маленькой Европы», – полагает эксперт.
При этом, по мнению Рара, в Европе есть и те, кто придерживается более радикальных позиций в вопросах климата. «Госпожа Тунберг на самом деле выполняет важную роль, являясь критиком позиции стран Запада. В этом плане я не вижу ничего плохого в словах Тунберг. Она говорит то, что думает. С ней можно даже согласиться в том, что конференция станет очередным «бла-бла-бла», потому что сейчас западные лидеры обсуждают радужные перспективы зеленой экономики, а завтра выяснится, что зеленые инициативы и реформы невозможно реализовать, так как они застревают в деталях, нехватке механизмов и более того – в нежелании общества их принимать», – рассказал политолог.
«В Европе далеко не все даже мусор сортируют, многие выбрасывают отходы как попало. Поэтому то, какие решения принимает правительство – важно, но еще важнее, как общество воспринимает эти идеи», – подчеркнул собеседник.
По словам эксперта, лучший пример ошибочных европейских решений – текущий энергетический кризис. «Европейские страны уже были готовы отказаться от углеводородов, в связи с чем построили ВИЭ и надеялись за счет этого закрыть все энергетические потребности. Но оказалось, что промышленные структуры просто не приспособлены для такого быстрого перехода от одних источников энергии к другим. Так что на конференции может быть много болтовни и пустых обещаний, а на самом деле останутся пробелы», – предполагает Рар.
Он также отметил, что Грета Тунберг представляет определенное радикальное экологическое движение и влиятельное «зеленое лобби» в Европе. «Меня поражает, как крупные технологические компании вроде Siemens, понимая, что ветер поменялся, и желая подстроиться под линию правительства в вопросах экологии, предлагают места в президиуме команде Тунберг, чтобы попиариться за их счет. Более того, нельзя забывать, что многие сторонники идей Тунберг, за которыми стоят влиятельные неправительственные организации, вошли в парламент Германии от партии «Зеленые», – заключил Рар.
Ранее экологическая активистка Грета Тунберг раскритиковала
26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, использовав непечатное выражение.
По мнению активистки, «эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели». Она считает, что на подобных мероприятиях «просто собираются политики и люди, в чьих руках находится власть». Эти люди, по словам Тунберг, «притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис».
Девушка считает, что политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли. Она полагает, что добиваться перемен должно общество. Обращаясь к толпе, она использовала непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго. Тунберг заявила, что нужно требовать «климатической справедливости» и не мириться с «бесконечным бла-бла-бла».
Напомним, в COP26 участвуют более 25 тыс. человек из 196 стран. На конференции подводят итоги пятилетнего цикла, который был запущен в Париже подписанием Парижского соглашения по климату на COP21. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.
В МИД назвали основные цели России на конференции в Глазго. Кроме того, указывается, что видеообращение президента России Владимира Путина будет приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов. Как рассказали организаторы, более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании.
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В США заявили о российских танках «на границе с Украиной» в Смоленской области
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В американской прессе опубликованы спутниковые снимки, на которых, как утверждается, запечатлены российские силы «на границе с Украиной». При этом указывается, что речь идет о Смоленской области России, которая не граничит с Украиной.
Politico пишет, что «новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения» о якобы «массированном размещении» Россией «военных и оборудования на границе с Украиной». Издание утверждает, что скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты наблюдается в районе Ельни в Смоленской области. Этот регион граничит с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью, передает РИА «Новости».
Как пишет Politico, российские силы, «включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в сентябре «из других районов России, где обычно базируются». В материале Politico со ссылкой на издательство по военной тематике Jane's говорится, что техника из состава четвертой танковой дивизии при этом была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска. Опубликованные снимки доступны по ссылке.
Напомним, СМИ утверждали, что американские и европейские чиновники якобы заметили наращивание численности российских войск возле границы с Украиной. Минобороны Украины сообщило, что не фиксирует фактов наращивания войск России на границе.