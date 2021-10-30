Лавров на встрече с главой ВОЗ подчеркнул важность включения российских вакцин в рекомендации организации

Взгляд
30 октября, суббота  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
Разделы

Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же, вроде, боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Не нужно вытеснять историю фантазиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вот уж какой порок Сталину трудно приписать — так это примитивное суеверие. Он был вполне последовательным материалистом. И легенда об облете Москвы с чудотворной иконой – всего лишь легенда. Подробности...
Обсуждение: 136 комментариев
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
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    Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?

    Лавров на встрече с главой ВОЗ подчеркнул важность включения российских вакцин в рекомендации организации

    30 октября 2021, 20:46

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона считает важным включение российских вакцин против коронавируса в список рекомендованных ВОЗ препаратов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

    «Российская сторона поддержала сохранение за организацией основной руководящей и координирующей роли в области международного сотрудничества в области здравоохранения, укрепления ее потенциала, а также важность включения разработанных в России вакцин против COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации», – говорится в заявлении МИД по итогам встречи Лаврова и Гебрейесуса, передает ТАСС.

    В ходе переговоров основное внимание уделялось вопросам укрепления международного сотрудничества и взаимодействия России и ВОЗ в борьбе с коронавирусом.


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    Шатилова назвала причину смерти Игоря Кириллова
    		    30 октября 2021, 14:37
    Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Диктор Игорь Кириллов умер от COVID-19, заявила народная артистка РСФСР, диктор и телеведущая Анна Шатилова.

    Шатилова заявила в интервью телеканалу «Звезда», что с 10 сентября Кириллов якобы лежал в городской клинической больнице имени Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее он скончался там от коронавируса.

    «Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые!», – сказала она.

    Шатилова добавила, что пыталась звонить ему накануне, но телефон был недоступен. Позднее с ней связались о сообщили о смерти диктора.

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    Напомним, Кириллов умер на 90-ом году жизни. Его помощник заявлял, что диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний.

    Коментарии (15)
    Курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации
    		    30 октября 2021, 01:55
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    В Курской области врачи спасли выступавшего против вакцинации и масочного режима администратора городского паблика Константина Крупенина.

    Как сообщают «Курские известия», Крупенин выступал против вакцинации и масочного режима, утверждая, «что ковида не существует», однако после перенесенного заболевания изменил свое мнение. «Я в ковидарии 6-й больницы (Курская городская больница №6 – прим. ВЗГЛЯД). Хочу извиниться за то, что писал о врачах. Приезжайте в палату, наверное, так будет понятнее тем, кто еще не верит в коронавирус», – заявил администратор паблика.

    Как сообщает издание, Крупенин заболел 5 октября, однако десять дней «лечился только горячим чаем». «Я вообще раньше не болел почти. До минус 20 хожу без шапки. Обычно сам умудрялся восстанавливаться. Но эта вещь – она инфернальная, дьявольская. Слабость, потерял обоняние, температура дошла до 39,2. Дальше не мерил, страшно стало.16 октября позвонил друзьям. Спросил, что делать. Скорую помощь мне вызвал Юрий Иванов (друг Константина, – прим. ВЗГЛЯД). Он же приехал с бригадой в 2.00. Я еще пытался пару публикаций для сообщества приготовить. Медики приехали, позвонили в дверь. Но я вообще не понимал, что происходит. Состояние полукоматозное. Это страшно. И я никому не желаю это все пережить», – рассказывает Крупенин.

    Друг Константина, главный редактор паблика «Курск – наш город» и активный сторонник вакцинации Юрий Иванов рассказал, как Крупенина клали в больницу: «Вызвали скорую мы в первой половине дня, где-то около 9.00. Приехала она поздно ночью. Было около 01.00. Константин дверь медикам не открывал. Я в то время находился в другом конце города и попросил врачей, чтобы они не уезжали. Приехал на такси и начал через дверь уговаривать, чтобы он открыл дверь. Но Константин не соглашался. Врачи решили вызвать полицию, чтобы вскрыть дверь. Основания для этого были. Судя по всему, гипоксия, интоксикация сказывались на его психическом здоровье. Я пошел на маленькую хитрость. Сказал, что выбиваем дверь, и попросил отойти, чтобы она, когда будет вылетать, не убила его. И лишь только после этого он открыл дверь», – рассказал друг Крупенина.

    После этого, продолжил Иванов, медики из 53-й бригады стали оказывать Константину первую помощь. Пульсоксиметр показал, что сатурация 78%. Врачи послушали легкие и предположили, что есть серьезное поражение. Надели кислородную маску. Однако Крупенин отказывался от госпитализации, пока врачи не предупредили: «Константин, ты просто не доживешь до утра». После полученного согласия Крупенина госпитализировали в Курскую городскую больницу № 6. Компьютерная томография показала 87% поражения легких. При этом ПЦР-тест на COVID показал отрицательный результат.

    «Я помню, как меня вывозили, помню томограф. Помню шум компрессора кислородного и сутки в реанимации», – сказал Крупенин. По его словам, он только в ковидарии понял, что ошибался. «Я демонстративно не носил маски, не соблюдал все эти меры. И даже выбирал те супермаркеты, где на это смотрели сквозь пальцы. Я прошу при всех прощения, но к врачам относился с некоторым недоверием. Все эти публикации в прессе. Ведь как обычно. Спасли человеку жизнь, об этом могут не написать, а малейшая неудача, и желтая пресса сразу подхватывает тему. Конечно, это влияет на мировоззрение.

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    «Сейчас я готовлюсь к выписке. Потом две недели реабилитации, жесткой самоизоляции. Надо понимать, что на одной чаше весов – прививка, а на другой – недели мучительнейшего лечения. Самое мучительное – это капельница. (…) Персонала не хватает. Целый этаж обслуживают восемь человек. Делают уколы, ставят капельницы, процедуры проводят, постоянные обходы и внимание. Мне никто здесь не сказал – вакцинируйся. Они мне это доказали практически, ведь я одной ногой был уже там и даже думал написать завещание», – рассказал Крупенин, заверив, что после выписки будет носить маску и сделает прививку.

    «Вирус есть, он очень опасен и коварен, мутирует. Я поражаюсь, как врачи методы лечения выработали. Они работают. Медики реально спасают человеческие жизни. Чтобы пандемия пошла на спад, всем, кто сомневается, – не сомневайтесь. Не хотите двухкомпонентную, сделайте однокомпонентную вакцину», – сказал Константин. «Я убедился, что действия властей все-таки правильные. Эти все карикатуры… Прошу меня простить. [Я] их найду и удалю все. Многие мои знакомые упадут от того, что я скажу», – заключил Крупенин.

    Напомним, в четверг президент Владимир Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.

     

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    Коментарии (46)
    В одной из последних стран без коронавируса зарегистрировали первый случай COVID-19
    		    30 октября 2021, 18:10
    Фото: CHAMILA KARUNARATHNE/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В тихоокеанском островном государстве Тонга зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.

    Вирус зафиксировали у ранее привитого от заболевания человека, который прибыл на самолете из Новой Зеландии, пишет Би-би-си.

    Тонга была одной из последних стран, где не фиксировали ни одного случая коронавирусной инфекции. В островном государстве проживают более 100 тыс. человек, лишь треть жителей страны вакцинированы.

    Коментарии (36)
    Вероятный противник Байдена на будущих выборах подал против него иск
    		    28 октября 2021, 21:39
    Фото: Bastiaan Slabbers/NurPhoto/Reuters
    Текст: Елена Мирошниченко

    Иск против администрации США из-за введения требований об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда категорий граждан, подал губернатор штата Флорида Рон Десантис. Он считается наиболее вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году.

    Как сообщает РИА «Новости», иск направлен против президента Джо Байдена, НАСА и его директора Билла Нельсона, а также ряда других ведомств и руководителей в администрации США. Губернатор и генпрокурор штата считают, что требование о введении мандатов на вакцинацию от коронавируса для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков незаконно.

    «Люди должны сами делать свой выбор... Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше <...> недоверия вы создаете», – сказал губернатор.

    Губернатор выразил уверенность, что с иском «есть большой шанс на успех» и он станет помощью множеству жителей Флориды. Он предположил, что аналогичные иски подадут и другие регионы страны. Губернатор подчеркнул, что иск подан заблаговременно – с тем, чтобы попытаться предотвратить грядущие, по его словам, увольнения.

    В начале сентября вскоре после полного утверждения регуляторными органами вакцины от коронавируса компании Pfizer, президент Байден подписал указ, требующий вакцинации от COVID-19 для всех подрядчиков федерального правительства США, требование вступает в силу 8 декабря.

    Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.

    В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто такой Рон Десантис. Он попал в рейтинг издания The Hill, которое опубликовало список возможных преемников экс-президента США Дональда Трампа. Предполагается, что Десантис наиболее вероятный кандидат на пост президента от республиканцев в 2024 году.

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    Попова объяснила, почему РФ не закрывает границы из-за COVID

    29 октября 2021, 21:29

    Текст: Елизавета Булкина

    Коронавирус распространяется в основном внутри России, это не завозные случаи из других стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

    «Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», – передает ее слова РИА «Новости».

    Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала российских туристов, планирующих поездку в предстоящие нерабочие дни, соблюдать антиковидные меры предосторожности.

    Коментарии (32)
    В России выявили 40 тыс. случаев коронавируса за сутки
    		    28 октября 2021, 11:11
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявили 40 096 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 8440, Московской области – 3186, Санкт-Петербурге – 2639.

    Всего в стране выявили 8 392 697 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 272 053 человек, из них за сутки вылечились 29 318 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.

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    Накануне, 27 октября, в России выявили 36 582 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 3514.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Коментарии (142)
    Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей

    29 октября 2021, 17:59

    Текст: Кристина Коваленко

    Количество смертей после COVID-19 у детей выросло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

    Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о том, что в столице каждый день выявляют около тысячи детей, зараженных SARS-CoV-2. Раньше показатель составлял лишь 200-300 детей. По словам чиновницы, в день госпитализируют от 20 до 30 пациентов этой возрастной категории.

    Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что по всей стране выявили около 60 тыс. детей с коронавирусом, у половины из них остро проявляются симптомы. Он добавил, что если сравнивать с прошлым годом, то число зараженных детей стало намного больше.

    Ранее в Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль. 

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    В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2

    29 октября 2021, 17:39

    Текст: Вера Басилая

    Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, из них три обнаружены в Москве и области, два – в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

    «На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два – получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – приводит ТАСС слова Хафизова.

    Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».

    До этого в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.

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    Коментарии (16)
    Перенесших COVID предупредили об угрозе преждевременного облысения

    28 октября 2021, 06:39

    Текст: Антон Антонов

    Коронавирус может способствовать преждевременному облысению из-за тромбообразования, проблем с кровоснабжением и работой эндокринной системы, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

    Руженцова отметила, что заболевание «часто сопровождается повышенным тромбообразованием, нарушениями кровоснабжения и дисфункцией эндокринной системы». Она указала, что «это может способствовать облысению», передает ТАСС.

    Замдиректора подчеркнула, что в тяжелой форме коронавирус поражает разные органы и системы, после чего требуется длительный восстановительный период. В случае легкого течения болезни, пациенты часто обращаются к врачам с опозданием, а иногда и вовсе не идут к медикам. В таком случае не исключено развитие постковидного синдрома. Руженцова сказала, что обычно его симптомы «тем более продолжительны и более выражены», чем «тяжелее протекает заболевание».

    Напомним, сообщалось, что у мужчин, имеющих лысину, коронавирус чаще вызывает тяжелые последстви. В ходе исследования группа ученых выяснила как мужские гормоны-андрогены способствуют подавлению вируса – именно их нехватка зачастую провоцирует облысение. В начале 2021 года сообщалось, что количество обращений к врачам-трихологам, занимающимся проблемой выпадения волос, за год пандемии коронавируса увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.

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    Коментарии (18)
    Разведка США сняла с Китая обвинения в создании коронавируса
    		    29 октября 2021, 22:44
    Фото: Felix Kastle/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.

    «Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», – приводит выдержку из доклада РИА «Новости».

    «То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте», – говорится в докладе.

    «Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно модифицирован», – говорится в докладе американской разведки о происхождении коронавируса.

    При этом разведка США не пришла к единому мнению об истоках происхождения COVID.

    «Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей», – говорится в докладе американской разведки. Как подчеркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.

    «Один из элементов разведсообщества считает со средней степенью уверенности, что COVID-19, вероятнее всего, стал результатом инцидента с лабораторией, в котором участвовали исследователи из Уханьского института вирусологии или другие исследователи», – говорится в докладе. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.

    Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки коронавируса SARS-CoV-2 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».

    В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

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    Мурашко объяснил, что «Спутник Лайт» надо использовать для ревакцинации

    30 октября 2021, 14:10

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

    «В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – цитирует Мурашко ТАСС.

    Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».

    Ранее стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.

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    Инфекционист объяснил принцип работы назальной вакцины от COVID-19
    		    28 октября 2021, 13:46
    Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости
    Текст: Татьяна Косолапова

    Назальная вакцина создает защитный барьер слизистой оболочки, из-за чего коронавирусу сложнее прицепиться, а затем в организме вырабатываются антитела и интерфероны, сказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

    Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что если вакцинированный «Спутником V» человек будет применять назальную вакцину, то это, предположительно, обеспечит ему стопроцентный иммунитет от COVID-19. Он подчеркнул, что так пациент будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот.

    «Назальная вакцина в первую очередь создает защитный барьер слизистой оболочки. То есть она становится более эффективной в защите прикрепления вируса. Далее, в организме появляются антитела, вырабатываются интерфероны. Происходит все это, как правило, от нескольких часов после применения до нескольких дней», – говорит Малышев.

    Кроме того, поскольку назальная вакцина и инъекционный «Спутник V» работают на разном уровне защиты, конфликтовать они в организме не будут, продолжает врач. Он полагает, что возможно их одновременное использование.

    «Подобные вакцины уже делались, и ни раз. Есть целый ряд антибактериальных препаратов, которые воздействуют на слизистую, они уже давно успешно используются в практике. При этом назальная вакцина – это не одноразовое средство защиты, а более долгосрочное», – полагает собеседник.

    Использовать подобные препараты постоянно не придется, а только во время подъема заболеваемости, объясняет инфекционист. То есть это преимущественно не отдельное средство защиты, а дополняющее вакцинацию, чтобы повысить противостояние иммунитета к той или иной инфекции. Тем не менее самостоятельно такую назальную вакцину тоже можно будет применять, полагает Малышев, но, скорее всего, результат будет не таким высоким.

    Ранее врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала, что назальные вакцины лучше инъекционных с психологической точки зрения, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели прививки.

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    Власти Эстонии приказали носить маски даже в саунах

    28 октября 2021, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    С 29 октября в Эстонии вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщило правительство страны.

    Указывается, что требование «носить маски во внутренних помещениях распространяется повсеместно». Данное требование касается «всех видов деятельности». Следует предоставить справку от врача, если ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, передает РИА «Новости».

    Кабмин подчеркнул, что «маски следует носить» как «в театрах, на концертах и в кино», в местах общественного питания, так и «помещениях общего пользования в саунах, спа-центрах, бассейнах и аквапарках». Отмечается, что «при соприкосновении с водой» маски все же «можно снимать». 

    В Эстонии число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 1995, достигнув 188522, в больницах находятся 542 человека. За время пандемии коронавируса унес 1491 жизнь.

    Вакцинация от коронавируса в Эстонии стартовала 27 декабря. В стране разрешены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen, а прививки уже поставили более 782 тыс. человек, что составляет половину от всего населения страны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к местным жителям с просьбой не ждать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а вакцинироваться тем, что есть сейчас в стране.

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    В Кремле прокомментировали предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID
    		    28 октября 2021, 13:51
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в России не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сказал, комментируя отношение Кремля к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной, но при этом бесплатной даже в частных клиниках, что «пока никаких решений на этот счет не принималось, посмотрим дальше, как развивается ситуация», передает ТАСС.

    Он также опроверг сообщения о том, что власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от ковида: «Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация».

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    Песков заметил, что информационная кампания – это «как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации».

    «Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также назвал прерогативой местных властей введение QR-кодов на общественном транспорте для борьбы с распространением коронавируса. Это также относится и к возможности введения QR-кодов в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

    Вместе с тем он констатировал, что темпы вакцинации в России значительно выросли, и выразил надежду, что эта тенденция не ослабнет с завершением режима нерабочих дней.

    Ранее социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.

    Между тем в России 28 октября зафиксировали 40 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов

    28 октября 2021, 16:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    Пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля опубликовала правила въезда в страну привитых «Спутником V» иностранных туристов с 15 ноября.

    «Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя вакцинами «Спутник V» не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой [«Спутника V»], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации», – приводит сообщение ТАСС.

    Отмечается, что иностранные туристы «не могут находиться в стране, находящейся в красной зоне [по угрозе распространения коронавируса] в течение 14 дней до момента въезда в Израиль». Минздрав пока не опубликовал новый список «красных» стран.

    Ранее сообщалось, что привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции.

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