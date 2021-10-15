Путин принял участие в переписи населения онлайн

Президент России Владимир Путин в онлайн-формате принял участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись единым порталом государственных и муниципальных услуг.

Глава государства также обратился к россиянам, призвав их активно участвовать в переписи.

«Хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», – цитирует ТАСС Путина.

Напомним, в России стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично. Они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.

Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Для его заполнения нужна подтвержденная или стандартная учетная запись.