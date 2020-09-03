Суд обязал ГПУ возбудить дело из-за отмены местных выборов в Донбассе

Печерский районный суд Киева обязал возбудить уголовное дело на глав Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Павла Кириленко и Сергея Гайдая и начать расследование по отмене местных выборов на территории Донбасса, сообщили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Печерский районный суд города Киева по факту противоправных действий, связанных с нарушением избирательных прав граждан, 26 августа 2020 года принял решение, которым обязал Генеральную прокуратуру [Украины] внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций Павлом Кириленко и Сергеем Гайдаем, и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18 ОТО (объединенная территориальная община)», – говорится в сообщении на сайте украинской партии.

Там также сообщили, что 1 сентября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил жалобу депутат на бездействие Госбюро расследований Украины и обязал ведомство возбудить уголовное дело на Кириленко и Гайдая по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного порядка или на захват государственной власти», «Воспрепятствование осуществлению избирательного права», «Нарушение равноправия граждан», «Злоупотребление властью или служебным положением».

Кроме того, прокуратура Луганской области начала досудебное расследование уголовного дела на Гайдая.

Ранее ЦИК Украины принял решение не проводить местные выбора на подконтрольной Киеву территории Донбасса на основании выводов Кириленко и Гайдая о невозможности их подготовки и проведения. По данному факту депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко обратился к и.о. директора Государственного бюро расследований Александру Соколову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. После отказа в возбуждении уголовного дела политик обратился в суд.

Накануне полпред России Борис Грызлов по итогам видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сообщил, что республики Донбасса требуют изменить постановление Верховной рады о назначении местных выборов в связи с нарушением обязательств Киева по выполнению Минских соглашений.

Напомним, в июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений. Ранее в том же месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Перед этим вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать».

Отметим, в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. В Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

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