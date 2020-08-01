Минфин США предоставил американскому суду секретные документы по делу Дерипаски

Американский минфин передал федеральному суду столичного округа Колумбия засекреченные документы, объясняющие санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщают информационные агентства.

Как следует из уведомления, в пятницу была предоставлена «засекреченная информация в поддержку ходатайства об отклонении дела или, в качестве альтернативы, о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства».

В четверг Дерипаска попросил минфин предоставить суду документы, на основании которых было принято решение о санкциях против него, передает ТАСС.

Аргументация минфина останется закрытой для публики. Минфин заявил, что она содержит секретную и конфиденциальную информацию о бизнесе, передает РИА «Новости».

Дерипаска подал иск в марте 2019 года, добиваясь блокировки наложенных на него санкций.