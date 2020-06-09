Роспотребнадзор выпустил рекомендации по горячему питанию школьников

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации горячего питания школьников, в основе принципы здорового питания, способствующие снижению риска развития заболеваний.

«Роспотребнадзором разработаны и размещены на официальном сайте методические рекомендации: «Рекомендации по организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в основе методических рекомендаций лежат принципы здорового питания, способствующие укреплению здоровья и снижению риска развития заболеваний.

По информации пресс-службы, энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам школьников, а фальсифицированные продукты должны быть исключены.

«Обеспечение максимально разнообразного здорового питания и наличие в ежедневном рационе пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров, простых сахаров и поваренной соли, пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами», – отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре подчеркнули, что санитарно-эпидемиологические требований должны соблюдаться на всех этапах обращения пищевых продуктов или готовых блюд.

Кроме того, школьники, которые обучаются во вторую смену, должны обеспечиваться обедом, а замена обеда завтраком не допускается, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, обед должен включать в себя закуску, горячее, второе блюдо и напиток, уточняется в рекомендациях. Также ведомство советует использовать в питании детей продукты повышенной пищевой ценности, богатые витаминами и биологически активными веществами.

Напомним, 15 декабря президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в России горячим питанием.

Газета ВЗГЛЯД писала, что инициатива Путина о питании детей в начальной школе за счет государства – вне зависимости от того, бедные у ребенка родители или с достатком, – является беспрецедентной, такого не было даже в советские годы.