Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает обеспечение учеников начальных классов школ сбалансированным питанием с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

Закон был принят Госдумой 18 февраля и одобрен Советом Федерации 26 февраля.

Напомним, 15 декабря президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию поручил бесплатно обеспечить всех школьников начальных классов в России горячим питанием. При этом, по словам российского лидера, принятие этого решения далось непросто.

Газета ВЗГЛЯД писала, что инициатива Путина о питании детей в начальной школе за счет государства – вне зависимости от того, бедные у ребенка родители или с достатком, – является беспрецедентной, такого не было даже в советские годы.