Путин поддержал выдвижение ростовского губернатора на новый срок

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым сообщил, что поддержит его на очередных выборах главы региона, если он будет баллотироваться.

Голубев во время встречи с президентом по видеосвязи отметил, что срок его полномочий на посту губернатора истекает в сентябре 2020 года, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок. Он пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

«Я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора. Я со своей стороны только желаю вам успехов», – ответил Путин, передает РИА «Новости».

«Спасибо вам за поддержку, Владимир Владимирович», – ответил Голубев.

Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковская Тацинского района Ростовской области в шахтерской семье. Окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе (ныне Государственный университет управления) по специальности «инженер-экономист» в 1980 году, Российскую академию государственной службы при президенте в 1997 году. Имеет ученые степени кандидата юридических наук и доктора экономических наук.

Голубев руководит регионом десять лет. В мае 2010 года депутаты заксобрания Ростовской области наделили его полномочиями губернатора сроком на пять лет. В сентябре 2015 года он победил на выборах главы региона, набрав 78,2% голосов.