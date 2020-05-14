На Украине обвинили США в экспериментах с боевыми вирусами в странах бывшего СССР

Биологические лаборатории США, расположенные на Украине, занимаются исследованием боевых вирусов, их деятельность несет серьезную угрозу стране, заявил украинский политолог Александр Лазарев.

Лазарев заявил в эфире украинского телеканала «Зик», что инициатива председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука по проверке деятельности 15 американских биолабораторий на Украине – «это очень правильный шаг», и «вызывает только удивление, почему этим вопиющим фактом не обеспокоены другие фракции Рады», передает ТАСС.

«С 2005 года, после так называемой оранжевой революции, на Украине появились эти 15 лабораторий США», – добавил он.

Политолог подчеркнул, что данные лаборатории финансируются именно минобороны США, а значит, существуют «для реализации военных целей США».

«Биологические лаборатории, которые находятся в странах третьего мира (...) занимаются исследованием боевых вирусов, которые распространяются на определенных территориях, испытываются на гражданах. На территории США это запрещено законодательно», – пояснил он.

В качестве примера опасной деятельности лабораторий Лазарев привел Грузию: «В 2008 году, когда произошел грузино-осетинский конфликт и обострение отношений между США и Россией, с территории Грузии в Россию перекочевал вирус африканской чумы свиней. Многочисленные расследования указывают на то, что это была биодиверсия, которая проводилась именно из этих лабораторий в Грузии».

Также он напомнил, что этот вирус попал и на территорию Украину, уничтожив поголовье скота. Вспышки опасных заболеваний, по словам Лазарева, фиксируются и в разных регионах Украины, которые, полагает он, непосредственно связаны с наличием в стране американских биолабораторий.

Отсутствие должной реакции Службы безопасности Украины (СБУ) на деятельность опасных лабораторий в стране Лазарев пояснил тем, что Украина находится под внешним управлением США.

«Когда дело касается интересов метрополии на территории колонии, тогда колониальная администрация и ее силовой блок не имеют права туда вмешиваться – это так работает и на Украине», – сказал эксперт.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране.

В посольстве США подозрения отвергли, подчеркнув, что «программа борьбы с биологической угрозой министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством».

При этом посольство признало, что на Украине есть исследовательский центр, который работает «над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов» и якобы не может стать источником эпидемий.

В свою очередь ОПЗЖ установила, что посольство США пытается скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов, информация о которых была ранее размещена на сайте диппредставительства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией.