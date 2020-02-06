Генштаб Белоруссии похвастался предсказанием конфликта на Украине

Начальник главного оперативного управления генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко заявил, что генеральный штаб страны предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.

Муравейко заявил: главная особенность плана обороны Белоруссии в том, что «он направлен не на классическую оборону в общем ее понимании, а на предотвращение возможной агрессии и войны», передает издание «Беларусь сегодня».

«Скажем, те события, которые произошли на соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала», – добавил он.

Муравейко отметил, что в 2019 году белорусские власти утвердили план обороны страны, а также концепцию строительства и развития вооруженных сил.

При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг страны и в мире, а также «успехи и неудачи в вооруженных конфликтах на Украине, в Сирии и других странах».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с госсекретарем США Майком Помпео возможную роль США в урегулировании в Донбассе.

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