Посол Британии напомнила о 10-летнем расследовании «дела Литвиненко»

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт прокомментировала расследование «дела Скрипалей», напомнив о 10-летнем расследовании «дела Литвиненко».

Лондон хотел бы, чтобы фигуранты «дела Скрипалей», «в отношении которых набралось столько материалов, предстали перед британским судом», сказала Броннерт. Она заверила, что «улики будут тщательно изучены, а судебный процесс будет проведен должным образом».

На вопрос о том, не обязан ли Лондон предоставить «простым людям убедительные доказательства», Броннерт ответила, что британская «полиция приняла решение обнародовать немало материалов», пишет «Коммерсант».

«Не знаю, убедили они вас или нет, это ваше дело», – сказала посол, добавив, что эти «доказательства» убедили «убедили многих британцев» и «многих партнеров за рубежом».

Как подчеркнула Броннерт, «последнее слово» остается за судом.

Она сообщила, что «расследование продолжается», и напомнила об «истории Литвиненко».

«Подозреваемые по этому делу не были выданы Великобритании, но судебное расследование было завершено, и его результаты были опубликованы через десять лет, в 2016 году», – сказала Броннерт, отметив, что речь идет о «подробнейшем документе на 300 страниц».

Она заверила, что Сергей и Юлия Скрипали живы, но отказалась отвечать на вопрос находятся ли они в Великобритании.

В сентябре российское посольство сообщило, что продолжают оставаться без ответа более 80 дипломатических нот, направленных в Форин-офис по «делу Скрипалей».

Литвиненко скончался в 2006 году. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного элемента полоний-210. За день до смерти лечащий врач говорил, что никаких признаков отравления радиоактивными веществами у Литвиненко нет.

Слушания в Высоком суде Лондона завершились в январе 2016 года, 21 января были объявлены выводы публичного разбирательства.