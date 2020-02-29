Жители Ирана подожгли больницу с зараженными коронавирусом

В соцсетях появилась видеозапись подожженной больницы в иранском Бендер-Аббасе, где, как сообщают местные СМИ, жители оказались возмущены тем, что в город доставили на лечение заразившихся коронавирусом.

В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено 10 заболевших, сообщает Life со ссылкой на иранский телеканал Iran International.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Между тем, как сообщил порталу Al Arabiya специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян, информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных не соответствует действительности.

Напомним, в Иране уже сотни людей заразились коронавирусом, десятки жителей страны скончались из-за болезни.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД