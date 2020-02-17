На Украине решили создать реестр пострадавших от «агрессии России» лиц

Украинское правительство решило создать реестр лиц, пострадавших от «агрессии России», говорится в опубликованном отчете Кабинета министров Украины.

Реестр будет составлен украинским Министерством по делам ветеранов и неподконтрольных территорий. Детали проекта будут озвучены в совместном приказе офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства по делам ветеранов, говорится в отчете Кабинете министров Украины на сайте Верховной рады.

Напомним, ранее на Украине предложили создать агентство по «преодолению последствий агрессии России».