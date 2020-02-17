ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) – батальоне имени Челебиджихана, сообщили в региональном УФСБ.

«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ)», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

Подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в январе 2019 года в Крыму был задержан участник незаконного батальона им. Челебиджихана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД