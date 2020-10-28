Москва призвала НАТО внимательно изучить предложение Путина по ДРСМД

Заявления представителей Германии о выходе России из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно некорректно, сообщила пресс-служба МИД России.

«Подобные заявления – типичный пример предвзятой и фактически «рефлекторной» реакции, когда в российские предложения даже не пытаются вникнуть», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Считаем важным прежде всего указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось. Из договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил свое действие», – указали в МИД.

«Призываем для начала хотя бы внимательно изучить и проанализировать российскую инициативу. Готовы разъяснять наши предложения. По-прежнему открыты к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учета интересов сторон. Рассчитываем на проявление ответственности со стороны стран НАТО и, в частности, ФРГ», – отметили в ведомстве.

В МИД России напомнили, что именно Берлин настойчиво требовал от Москвы продемонстрировать ракету 9М729, «если России нечего скрывать». «Однако, когда мы организовали показ ракеты 9М729, что выходило далеко за рамки наших обязательств по ДРСМД, представители Германии вдруг утратили интерес к этой теме и на него так и не прибыли. Считаем это показательным», – отметили в ведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 26 октября президент России Владимир Путин в своем заявлении предложил рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей.

«Таким образом, мы ведем речь о практических мерах, которые напрямую способствовали бы снятию озабоченностей, имеющихся как у Российской Федерации, так и у государств НАТО, в том числе ФРГ. С учетом дополнительной детализации российских идей на данном направлении как минимум странно было услышать из Берлина, что в этом «нет ничего нового», тем более со ссылками на [генерального секретаря НАТО Йенса] Столтенберга, который, видимо, является для немецких коллег непререкаемым авторитетом в вопросах ракетных вооружений», – добавили в МИД.

Ранее президент Владимир Путин сделал заявление о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Глава государства подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства».

В понедельник представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что Германия знает о предложении Путина отказаться о размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. Она отметила, что такие призывы Москвы в адрес стран НАТО «не новы». По ее словам, Россия «многократно (...) объявляла о подобном моратории». Зассе добавила, что в прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал эти высказывания «не заслуживающими доверия». «Мы присоединяемся к этой оценке».