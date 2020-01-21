Синоптик рассказал о прогнозе аномальных снегопадов и холодов в Москве

Нынешняя январская погода в Москве, скорее всего, не изменится, а в феврале ожидается выпадение снега на 10-15 сантиметров, рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К концу рабочей недели температура в Москве уйдет в минус, ночью ожидается от пяти до восьми градусов ниже нуля, а днем от нуля до минус пяти. Землю припорошит снегом на 2-3 сантиметра, но к выходным снова будет потепление и температура вернется к околонулевым показателям. Такая ситуация продержится примерно до конца января», – говорит Тишковец.

В феврале температура также будет существенно выше нормы, рассказывает синоптик. Возможно, снежный покров и появится – максимум, на что можно рассчитывать, это 10-15 сантиметров снега, хотя в это время года уже должно быть под 40. По большому счету никаких кардинальных изменений погоды этой календарной зимой москвичам ждать не стоит, говорит Тишковец.

«Мои расчеты показывают, что с приходом марта будет некое «отыгрывание» зимы, как бы в этом месяце не было холоднее, чем в январе и феврале. Но такие прогнозы оправданны на 60%», – добавил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, какую погоду ждать москвичам в течение недели.

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