Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Ровная тема с некоторых участков, где голоса взяли «за життя» («Оппозиционная платформа – За жизнь» – прим. ВЗГЛЯД), Петя (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД): «в основной массе были старики...» Уважаю стариков. Но, по-моему, они опять определили, как жить миллионам украинцев в ближайшие пять лет», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

По словам блогера, «все только начинается». «Я не думаю, что это именно вина людей в том, что они выбрали Порошенко, Вакарчука этого (музыкант Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос» – прим. ВЗГЛЯД), Медведчука. Это их беда, телевизионная беда», – уверен Шарий.

«Сейчас рождается новая формация, которая живет не телевизором, а мозгом. К сожалению, старая формация тянет этих новых вниз. Что ж, значит, надо объяснять, просвещать, рассказывать. Когда-то ведь они поймут, что их имеют из года в год и так 30 лет, верно? Не могут ведь не понять», – добавил он.

По итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов.