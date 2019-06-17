В ДНР рассказали, как ВСУ и украинские нацбатальоны воюют друг с другом

«Семенченко стоит сначала разобраться с теми людьми, которых он завел в два котла и бросил их там, а сам сбежал», – сказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец ополчения ДНР Деян Берич. Так он прокомментировал перепалку между бывшим комбатом Семеном Семенченко и экс-главой генштаба ВСУ Виктором Муженко. Последний признался, что украинская армия по ошибке атаковала боевиков Семенченко.

«Сначала Иловайский котел, потом Дебальцевский. И Семен Семенченко, и Виктор Муженко сбежали и бросили своих солдат. С ними же убегали и генералы, которых сейчас новый президент Украины Зеленский поставил руководить ВСУ», – добавил Берич.

Накануне экс-начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко признался, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке уничтожили колонну нацбатальона «Донбасс», которая двигалась на штурм Попасной.

В ответ на это бывший командир батальона «Донбасс» и депутат Верховной рады Семен Семенченко оскорбил Муженко. «А, так это, значит, был подонок Муженко, а не русские? Пять лет прошло – только узнал, что это они тогда по нам били. … Век живи, век учись», – написал Семенченко в Facebook. При этом экс-комбат пообещал разобраться с украинским генералом.

Говоря об обстреле колонны нацбатальона «Донбасс», Берич отметил, что «наконец-то всем стала очевидна правда о том, что это была атака не российских самолетов, вторгшихся на территорию Украины, как об этом везде заявлял Семенченко».

«Получается, били по своим. Но, насколько мне известно, там не было погибших. Раздолбали технику, но обошлось без жертв», – сказал Деян Берич.

Он добавил, что даже если обстрел колонны «Донбасса» произошел по случайности, в целом для ВСУ перестрелки между собственными подразделениями – факт весьма распространенный.

«Разговаривал на днях с ребятами с передовой, они говорят, что ВСУ стреляют по своим постоянно, – поделился Деян Брич. – Особенно часто выясняют отношения таким образом карательные батальоны. Когда нужно определить, кто какую территорию будет занимать, начинают перестреливаться друг с другом. Как в 2014 году они занимались грабежом и мародерством, так и сегодня занимаются, ничего не изменилось».

«Когда я сам был на Донбассе в районе Горловки в начале 2018 года, там два батальона всю ночь воевали между собой – подразделение «Правого сектора*» и батальон ВСУ. Мы с террикона за ними наблюдали, прекрасно было видно, как они бьют друг по другу. Очень плотную стрельбу вели. И это была не ошибка, потому что наши позиции находились далеко и совсем в другой стороне. Наверное, делили территорию», – заключил Берич.