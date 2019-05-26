Ополченцы ЛНР заявили о сбитом украинском беспилотнике

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений народной милиции в районе населенного пункта Счастье», – цитирует Филипоненко Луганский информационный центр.

Он отметил, что в результате работы ПВО беспилотник получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории.

Начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий напомнил, что за апрель-май подразделения ЛНР сбили пять беспилотников ВСУ.

Напомним, в марте подразделения ЛНР сбили украинский беспилотник в районе населенного пункта Попасна.

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