В ЛНР сбили украинский беспилотник

Подразделения ЛНР сбили над территорией республики украинский беспилотник, об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня в 08:35 в районе населенного пункта Попасная БПЛА коммерческого типа «Катана-Агро», принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), попал в зону поражения огневых средств противовоздушной обороны Народной милиции и был сбит. Обнаружена и изъята карта памяти», – приводит его слова Луганскинформцентр.

Он добавил, что специалисты изучают содержимое карты памяти.

«Уже сейчас можем заявить, что данный беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ. Именно в этом районе представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сегодня утром зафиксировало серию взрывов на подконтрольной Киеву территории», – отметил подполковник.

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