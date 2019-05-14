Порошенко вручил Юнкеру орден

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

«Председатель Юнкер встретился сегодня с президентом Украины Петром Порошенко, который наградил его украинским орденом Ярослава Мудрого», – передает его слова ТАСС.

Схинас не уточнил, за что Юнкер получил орден.

На церемонии было объявлено, что награду Юнкер получил за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС».

Юнкер во время завершения церемонии похлопал Порошенко по затылку в знак благодарности, передает РИА «Новости».

«Я очень горжусь этой государственной наградой Украины», – сказал глава ЕК.

Орден князя Ярослава Мудрого – это государственная награда Украины за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области укрепления международного авторитета страны, госстроительства.

В понедельник этим же орденом Порошенко наградил главу Евросовета Дональда Туска.

Накануне Порошенко в Брюселле поблагодарил Евросоюз за введение антироссийских санкций.