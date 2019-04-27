В Кремле назвали сроки проведения «Прямой линии» c Владимиром Путиным

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет летом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «Прямая линия» летом будет», передает ТАСС.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным» – это ежегодная встреча, в ходе которой российский лидер отвечает на вопросы граждан.

Отметим, что в 2018 году ответами Путина остались удовлетворены 75% участников опроса ВЦИОМ, смотревших «Прямую линию».