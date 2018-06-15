Россияне оценили ответы Путина в ходе прямой линии

Ответами президента Владимира Путина остались удовлетворены 75% участников опроса ВЦИОМ, смотревших прямую линию с главой государства, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В целом три четверти россиян, знакомых с выступлением, 75% удовлетворены тем, как Владимир Путин отвечал на вопросы», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Эта доля осталась на уровне 2016 года (76%), но снизилась по сравнению с 2017 годом (88%). Большинство респондентов (61%) знакомы с содержанием Прямой линии, из них каждый десятый (10%) следил за трансляцией от начала и до конца. Общий показатель несколько уступил рекорду прошлого года (66%), но остался на уровне выше, чем в 2009-2016 годах.

Почти треть (31%) опрошенных посчитали диалог президента с народом интересным по всем направлениям, еще 34% отметили важность отдельных тем. У каждого пятого (20%) осталось негативное или нейтральное впечатление. Больше всего зрителям запомнились вопросы о ценах на бензин (19%), о здравоохранении (9%) и о пенсиях (6%). Из тех тем, о которых хотелось услышать больше, респонденты выделили здравоохранение и бесплатную медицину (5%), образование и его реформу (5%), а также пенсионную реформу, зарплаты и высокие тарифы ЖКХ (по 4%).

«Сегодняшняя повестка сфокусирована на внутренних проблемах. В значительной степени повестка была реализована в ответах президента. Снижение отдельных показателей обусловлено рабочим форматом Прямой линии: меньше стало эффектных резонансов, больше объяснения президентом своего видения проблем, своей позиции», – прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Всероссийский опрос проведен 8-9 июня 2018 года. Объем выборки – 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Прямая линия с президентом России 7 июня впервые прошла в обновленном формате. В этот раз не только сам Путин отвечал на вопросы граждан страны, но и в режиме видеомоста требовал ответа от министров и губернаторов. Путин в прямом эфире успел ответил на 79 вопросов за 4 часа 20 минут.