Внешний вид Порошенко рассмешил пользователей Сети

Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения им храма в Тернополе.

На фото, которое журналист Александр Дубинский опубликовал в Facebook, можно заметить, что пиджак на Порошенко топорщится, как будто под ним что-то скрыто. «Как думаете, украл утварь или просто грудь так неудачно расположилась?», – задал вопрос журналист.

Фотография вызвала бурную реакцию пользователей Сети.

«Бронежилет заправил в трусы», – написал Сергей Константинов, передает РИА «Новости».

«Он вынашивает томос», – сыронизировала Людмила Гапоненко.

«Икону вертанул, не с пустыми же руками домой ехать!» – выдвинул свою версию Игорь Бойко.

«В церковь всегда ходят в бронике, вы не знали?» – заметила Ольга Лион.

«Это он мобильники у прихожан позабирал, чтобы не снимали неудобные вопросы», – предположил Владимир Герасимов.

Ранее пользователи Сети высмеяли фото с президентом Украины Петром Порошенко, на котором он снят сидящим рядом с пятилитровой бутылью воды.