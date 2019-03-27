Усик отказался от титула чемпиона и боя с Лебедевым

Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему отказывается от боя с россиянином Денисом Лебедевым и титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA.

Он сообщил в Instagram, что WBA «обязывает» его «провести бой с Лебедевым», но сам Усик собрался «перейти в супертяжелую весовую категорию», поэтому «не может боксировать с Денисом».

Усик заявил, что «отказывается от пояса», передает ТАСС.

«Не хочу чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют», – сказал Усик, пожелав успехов Лебедеву и «всем ребятам, кто будет бороться за этот пояс».

Отметим, что Усик также владеет чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF и WBC.

Лебедев является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA.